Nach einem Jahr Pause fand 2018 wieder eine Sandkerwa in Bamberg statt. Rund 200.000 Besucher lockte das Fest an. Da ist man gut beraten, wenn man es zum Hotel nicht weit hat - und frühzeitig bucht. Hier können Sie in Bamberg zur Sandkerwa 2019 (22. bis 26. August 2019) übernachten.



Diese Hotels sind eine Auswahl unserer Redaktion. Sie haben weitere Tipps für uns? Wir freuen uns über Ihre Anregungen in den Kommentaren.

1. Ibis Styles in der Langen Straße Das ibis Styles in der Langen Straße gehört zu den neuesten Hotels in Bamberg. In der Langen Straße gelegen, bietet es nicht nur Gaststätten und Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarer Nachbarschaft. Auch zum Sandgebiet sind es nur wenige Meter. Adresse: Lange Straße 29, 96047 Bamberg

Preise: ab circa 90 Euro



Hotel Ibis Styles - jetzt buchen

Lange Straße 29, 96047 Bambergab circa 90 Euro

2. Hotel Villa Geyerswörth in der Nähe des Stadtpark Zum Wellnesshotel Villa Geyerswörth sind es vom Sand aus nur wenige Minuten zu Fuß. Gleichzeitig befindet sich das Hotel in der Nähe des Stadtparks Hain. Zur Entspannung und für eventuelles Auskatern bietet sich der Wellnessbereich mit Sauna und Fitness-Raum an. Adresse: Geyerswörthstrasse 15 - 21a, 96047 Bamberg

Preise: ab circa 179 Euro



Hotel Villa Geyerswörth - jetzt buchen

Geyerswörthstrasse 15 - 21a, 96047 Bambergab circa 179 Euro

3. Hotel Alt Ringlein in der Sandstraße Wer vom Straßenfest aus nur noch ins Bett fallen möchte, der sollte sich ein Hotel direkt in der Sandstraße suchen. Die Gaststätte des historischen Hotels Alt Ringlein mit Fachwerkfassade befindet sich im Zentrum des Geschehens direkt gegenüber der Brauerei Schlenkerla. Adresse: Dominikanerstrasse 9 (Hotel-Zufahrt: Katzenberg)

Preise: ab circa 101 Euro



Hotel Alt Ringlein - jetzt buchen

Dominikanerstrasse 9 (Hotel-Zufahrt: Katzenberg)ab circa 101 Euro

4. Arkadenhotel im Kloster am Karmelitenplatz Wer die Altstadtatmosphäre der Weltkulturerbestadt Bamberg voll aufnehmen möchte, ist im Arkadenhotel im Kloster gut untergebracht.Es befindet sich innerhalb der historischen Mauern des Karmelitenklosters und ist mit einem kurzen Spaziergang vom Sand aus erreichbar. Adresse: Karmelitenplatz 1 (Hotel-Zufahrt: Am Knöcklein), 96049 Bamberg

Preise: ab circa 74 Euro



Arkadenhotel im Kloster - jetzt buchen

Karmelitenplatz 1 (Hotel-Zufahrt: Am Knöcklein), 96049 Bambergab circa 74 Euro

5. Hotel am Blumenhaus in der Amalienstraße Etwas abseits des Festrummels und dennoch zentral und gelegen ist das Hotel am Blumenhaus in der Amalienstraße. In einer Seitenstraße gelegen ist es ruhig und dennoch auch zu Fuß ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge in die Innenstadt. Adresse: Amalienstr.1, 96047 Bamberg

Preise: ab circa 69 Euro



Hotel am Blumenhaus - jetzt buchen

Amalienstr.1, 96047 Bambergab circa 69 Euro

6. Hotel Alt Bamberg in der Habergasse Das Hotel Alt befindet sich im Herzen der Stadt Bamberg und fällt mit seinem Fachwerk an der Außenfassade inmitten kleiner Gassen direkt ins Auge. Im Hotelgebäude selbst befindet sich das griechische Restaurant Poseidon. Der Kaiserdom ist 8 Gehminuten entfernt und die Konzert- und Kongresshalle Bamberg nur circa 1 Kilometer. Adresse: Habergasse 11, 96047 Bamberg

Preise: ab circa 62 Euro



Hotel Alt Bamberg - jetzt buchen

Habergasse 11, 96047 Bambergab circa 62 Euro

7. Hotel Central an der Promenadestraße Das Hotel Central liegt direkt am Zentralen Busbahnhof Bamberg (ZOB). Das Hotel selbst befindet sich in einem historischen Gebäude mit modernen Zimmern. Bei schönem Wetter kann auf der Terrasse des Hotels ausgiebig gefrühstückt werden. In direkter Nähe finden sich viele unterschiedliche Restaurants, Cafés und Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf. Der Bamberger Dom ist nur circa 700 Meter entfernt. Adresse: Promenadestraße 3, 96047 Bamberg

Preise: ab circa 59 Euro



Hotel Central - jetzt buchen

Promenadestraße 3, 96047 Bambergab circa 59 Euro

8. Hotel Sandstern in der Sandstraße Mitten in der Sandstraße liegt das Hotel Sandstern und eignet sich perfekt als Übernachtungsmöglichkeit während der Sandkerwa. Traditionelle fränkische Bierbrauereien befinden sich direkt um die Ecke und das berühmte Alte Rathaus ist nur 5 Gehminuten entfernt. Adresse: Obere Sandstraße 11, 96049 Bamberg

Preise: ab circa 54 Euro



Hotel Sandstern - jetzt buchen

Obere Sandstraße 11, 96049 Bambergab circa 54 Euro

9. Hotel Weierich an der Lugbank Das Hotel Weierich liegt inmitten der Altstadt ganz in der Nähe des Bamberger Doms zwischen vielen kleinen verschachtelten Gassen. Der Hauptbahnhof Bamberg ist zu Fuß in circa 15 Minuten zu erreichen. Adresse: Lugbank 5, 96049 Bamberg

Preise: ab circa 94 Euro



Hotel Weierich - jetzt buchen

Lugbank 5, 96049 Bambergab circa 94 Euro

10. Hotel am Dom am Katzenberg Dieses Hotel liegt nur 150 Meter vom Bamberger Dom entfernt und in direkter Nähe zur Sandstraße. Das Hotel besitzt eine Terrasse, auf der ein reichhaltiges Frühstück genossen werden kann. Die Altenburg ist nur 2,5 Kilometer entfernt. Adresse: Katzenberg 5, 96049 Bamberg

Preise: ab circa 90 Euro



Hotel am Dom - jetzt buchen

Katzenberg 5, 96049 Bambergab circa 90 Euro

11. Ventura's Hotel und Gästehaus an der Herrenstraße Das Ventura’s Hotel ist familiengeführt und liegt direkt neben der Sandstraße und ist umringt von zahlreichen Restaurants und Cafés. Der Bamberger Dom ist nur 300 Meter entfernt und wer einen Besuch im Naturkunde Museum plant, benötigt nur circa 5 Minuten dorthin. Adresse: Herrenstraße 2, 96049 Bamberg

Preise: ab circa 90 Euro



Ventura's Hotel und Gästehaus - jetzt buchen

Herrenstraße 2, 96049 Bambergab circa 90 Euro

12. Romantik Hotel Messerschmitt in der Langen Straße Bei diesem familiengeführten Hotel handelt es sich um ein 4-Sterne-Hotel mit einem eigenen Wellnessbereich, welches eine Sauna, ein Dampfbad, einen Whirlpool und einen Massagebereich umfasst. Außerdem liegt das Hotel sehr nah an historischen Sehenswürdigkeiten und an Bamberger Einkaufsstraßen. Adresse: Lange Str. 41, 96047 Bamberg

Preise: ab circa 120 Euro



Romantik Hotel Messerschmitt - jetzt buchen

Lange Str. 41, 96047 Bambergab circa 120 Euro

13. Hotel Graupner in der Langen Straße Das Hotel liegt inmitten des Einkaufsgebietes Bamberg und besitzt ein eigenes und sehr bekanntes Konditorei-Café. Die Zimmer des Hotels sind traditionell eingerichtet und im Café wird ein reichhaltiges Frühstück angeboten. Der Bamberger Dom ist nur 6 Gehminuten entfernt. Adresse: Lange Str. 5, 96047 Bamberg

Preise: ab circa 77 Euro



Hotel Graupner - jetzt buchen

Lange Str. 5, 96047 Bambergab circa 77 Euro

14. Hotel Bamberger Hof Bellevue am Schönleinsplatz Das Gebäude des 4-Sterne-Hotels stammt aus dem 19. Jahrhundert und prägt heute mitunter das Bild von Bamberg. Auf der hoteleigenen Dachterrasse kann man eine wunderbare Aussicht auf die Altstadt genießen. Das Alte Rathaus liegt nur 5 Gehminuten entfernt. Adresse: Schönleinsplatz 4, 96047 Bamberg

Preise: ab circa 125 Euro



Hotel Bamberger Hof Bellevue - jetzt buchen

Schönleinsplatz 4, 96047 Bambergab circa 125 Euro

15. Hotel Brudermühle an der Regnitz In malerischer Lage an der Regnitz befindet sich das familiengeführte Hotel Brudermühle. Das Hotel bietet ein großzügiges Frühstück und überzeugt mit seiner zentralen Lage. Das alte Rathaus und der Bamberger Dom sind nur wenige Meter entfernt. Adresse: Schranne 1, 96049 Bamberg

Preise: ab circa 120 Euro



Hotel Brudermühle - jetzt buchen

Schranne 1, 96049 Bambergab circa 120 Euro



Hier finden Sie weitere Hotels in Bamberg:

Hinweis: Die in diesem Artikel bereitgestellten Buchungs-Links sind sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und dann eine Unterkunft buchen, bekommen wir eine Provision von einem Kooperationspartner (z. B. Booking.com oder hotel.de) nach Abschluss des Aufenthalts. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis.