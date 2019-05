Paragliding, Kanufahren, Pferdereiten und Skifahren: In der einzigartigen Kulturlandschaft werden keine Grenzen gesetzt. Egal ob im tiefsten Winter, wenn der Schnee auf der Wasserkuppe zum Rodeln einlädt oder im warmen Sommer, wo die Bäche zum abkühlen dienen, die Rhön ist stets einen Besuch wert. Daher lohnt es sich ein Blick in die Wellnesslandschaften der gebirgigen Landschaft zu werfen.

Diese Hotels sind eine Auswahl unserer Redaktion. Wenn Sie noch weitere Vorschläge haben, können Sie diese gerne in die Kommentare posten. Wir freuen uns über Ihre Tipps!

1. Rhön Park Hotel

Das 3-Sterne-Superior-Hotel liegt beim wunderschönen Naturpark Hessische Rhön und ist somit umringt von Natur, welche zu unterschiedlichen Aktivitäten einlädt. Der hoteleigene Wellnessbereich bietet verschiedene Saunas und Pools sowie ein Fitnesscenter an. Ebenfalls können auch Massagen gebucht werden, um seinen Körper zu entspannen. Für Kinder hat das Hotel einiges zu bieten: so können sich die Kleinen auf der Minigolfanlage, im Kinderclub, in der Kinderdisco oder auf dem Abenteuerspielplatz austoben.