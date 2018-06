Zum Entspannen: 5 Wellnesshotels in Bad Kissingen und Umgebung

Bad Kissingen ist ein Kurort wie aus dem Bilderbuch: Mit ihrer großen KissSalis-Therme, den klassizistischen Kurbauten und ihren insgesamt sieben Heilquellen lädt die Stadt regelrecht zum Entspannen ein. Für Übernachtungen in der Kreisstadt empfehlen wir Ihnen diese 5 Wellnesshotels.



Die Residenz am Rosengarten befindet sich inmitten einer idyllischen Gartenanlage und hält für ihre Besucher einen tollen Blick auf den Bad Kissinger Rosengarten bereit. Im hoteleigenen Wellness-Bereich werden zahlreiche Beautybehandlungen – von Sauerstoffsprühkosmetik über klassische Ganzkörpermassagen bis hin zur ausgefallenen Kräuterstempelmassage angeboten.

Das Hotel befindet sich in einer Villa aus der Gründerzeit und verfügt über ein Sterne-Restaurant sowie einen großen Park mit Seerosenteich. Zum Entspannen hält das Hotel einen Wellness-Bereich mit Sauna, Soft-Dampfbad, Infrarotkabine, Whirlpoolwanne und Ruheraum bereit. Außerdem wird noch eine Vielzahl an individuellen Massagen und Bädern geboten.

Das Wyndham Garden liegt in unmittelbarer Nähe zum Bad Kissinger Rosengarten auf der gegenüberliegenden Seite der fränkischen Saale. Zur Entspannung bietet das elegante Hotel einen Tageslicht-Pool und eine Sauna. Außerdem kann man sich bei unterschiedlichen Massagen und Beauty-Angeboten verwöhnen lassen.

5. Hotel im Krummbachtal in Schönau an der Brend: Urlaub im Naturschutzgebiet

Natur und Entspannung pur gibt es im Hotel im Krummbachtal in Schönau an der Brend. Denn das Hotel befindet sich direkt am Waldrand im Naturschutzgebiet der Bayerischen Röhn. Der Wellness-Bereich bietet unter anderem einen Panorama-Innenpool, ein Dampfbad, zwei Saunen, einen Salzruhestollen und natürlich etliche Wellness-Behandlungen.