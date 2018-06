5 romantische Hotels in Bad Kissingen und Umgebung

Buchen Sie hier Ihr romantisches Hotel in Bad Kissingen



Ausgewählte romantische Hotels in Bad Kissingen

Der Kurort Bad Kissingen bietet für Pärchen mit der 7000 Quadratmeter großen KissSalis Therme viele Entspannungsmöglichkeiten. Von November bis März erstrahlt der Saunapark donnerstags sogar in romantischem Kerzenlicht. Aber auch darüber hinaus gibt es in der unterfränkischen Stadt mit ihren klassizistischen Kurbauten für Verliebte viel zu entdecken. 2012 wurde Bad Kissingen wegen seiner besonderen Pflege der Rosen von der Gesellschaft Deutscher Rosenfreunde e. V. zur Rosenstadt ernannt. Für Übernachtungen möchten wir Ihnen diese 5 Romantik-Hotels "ans Herz legen".



Diese Hotels sind eine Auswahl unserer Redaktion. Wenn Sie noch weitere Vorschläge haben, können Sie diese gerne in die Kommentare posten. Wir freuen uns über Ihre Tipps!



1. Hotel Cup Vitalis Bad Kissingen: Wellnesshotel mit 3.000 qm großem SPA & Sportbereich Nutzen Sie die fünf Saunen, das Fitnessstudio, das Schwimmbad mit 20 m Sportbecken und die 34°C warme VITAL-Quelle mit Sprudelliegen und Massagedüsen, ergänzt durch eine Fangoabteilung, eine Trockensalz-Oase und ein Gradierwerk. Zahlreiche Anwendungen wie Hot Stone-, Gesichts- und Ganzkörpermassagen runden das Angebot ab. Für Unterhaltung am Abend sorgen die hoteleigene Kegelbahn, ein Billardtisch, Darts und die gemütliche Bar mit Kamin-Lounge. Adresse: Menzelstraße 19, 97688 Bad Kissingen

Lage: 700 Meter von der Fußgängerzone entfernt

Preise: Doppelzimmer ab ca.135 Euro/Nacht



weitere Infos und Buchung

Menzelstraße 19, 97688 Bad Kissingen700 Meter von der Fußgängerzone entferntDoppelzimmer ab ca.135 Euro/Nacht

2. Laudensacks Parkhotel & Beauty Spa: Eine Villa zum Entspannen Eine finnischen Sauna, ein Soft-Dampfbad, Infrarotkabine, Whirlpoolwanne und ein Ruheraum sorgen im Laudensacks Parkhotel für absolute Entspannung. Außerdem gibt es individuelle und bedürfnisorientierte Massagen und Bäder. Danach kann jeder im Park mit Seerosenteich seine Seele baumeln lassen. Adresse: Kurhausstraße 28, 97688 Bad Kissingen

Lage: 250 Meter zum Hauptbahnhof Bad Kissingen

Preise: Doppelzimmer ab 78 Euro/Nacht pro Person



weitere Infos und Buchung

Kurhausstraße 28, 97688 Bad Kissingen250 Meter zum Hauptbahnhof Bad KissingenDoppelzimmer ab 78 Euro/Nacht pro Person

3. Kaiserhof Victoria: Eine Mischung aus Moderne und Jugendstil Der Wellnessbereich verfügt über eine Sauna, ein Dampfbad, Schwimmbad und einen Whirlpool. Das Hotel Kaiserhof Victoria bietet zudem Massagen mit verschiedenen Ölen und heißen Steinen an. Auch Peelings und Kaiserbäder sorgen für absolute Entspannung. Adresse: Am Kurgarten 5-7, 97688 Bad Kissingen

Lage: 700 Meter zum Hauptbahnhof Bad Kissingen

Preise: Doppelzimmer ab 64,50 Euro/Nacht pro Person



weitere Infos und Buchung

Am Kurgarten 5-7, 97688 Bad Kissingen700 Meter zum Hauptbahnhof Bad KissingenDoppelzimmer ab 64,50 Euro/Nacht pro Person

4. Kunzmann's Hotel in Bad Bocklet: Das Bewusstsein für den Körper Die Saunalandschaft des Kunzmann's lädt mit ihrer finnischen Kelo-Außensauna, Bio-Sauna, Infrarotkabine und Dampfbad zum Entspannen ein. Auch der helle Ruhebereich, der Ozon-Innenpool, Hot-Whirlpool und Fitnessraum bieten jedem Gast eine Flucht aus dem Alltag. Die angebotenen Ayurveda Kuren helfen körperlich und seelisch zur Ruhe zu kommen. Adresse: An der Promenade 6, 97708 Bad Bocklet

Lage: direkt am Kurpark an der Fränkischen Saale

Preise: Doppelzimmer ab ca.70 Euro/Nacht pro Person



weitere Infos und Buchung

An der Promenade 6, 97708 Bad Bockletdirekt am Kurpark an der Fränkischen SaaleDoppelzimmer ab ca.70 Euro/Nacht pro Person