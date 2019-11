Romantikpakete und Familienwellness: Diese 10 Wellnesshotels in der Rhön lohnen sich

Bei der Rhön denkt man an Wandern, Paragliding, Kanufahren, Pferdereiten und Skifahren: Die einzigartige Kulturlandschaft setzt dem Freizeitspaß keine Grenzen. Egal ob im tiefsten Winter, wenn der Schnee auf der Wasserkuppe zum Rodeln einlädt, oder im warmen Sommer, in dem die Bäche zum Abkühlen einladen, die Rhön ist stets einen Besuch wert.

Die Region ist aber auch für ihr großes Angebot an Einrichtungen zum Entspannen und Relaxen bekannt. Wir haben für Sie 10 Wellness-Hotels in der Rhön ausgesucht, in denen sich ein Aufenthalt lohnt.

10 ausgewählte Wellness-Hotels in der Rhön

Diese Hotels sind eine Auswahl unserer Redaktion. Wenn Sie noch weitere Vorschläge haben, können Sie diese gerne in die Kommentare posten. Wir freuen uns über Ihre Tipps!

1. Rhön Park Hotel Das 3-Sterne-Superior-Hotel liegt beim wunderschönen Naturpark Hessische Rhön und ist somit umringt von Natur, welche zu unterschiedlichen Aktivitäten einlädt. Der hoteleigene Wellnessbereich bietet verschiedene Saunas und Pools sowie ein Fitnesscenter an. Ebenfalls können auch Massagen gebucht werden, um seinen Körper zu entspannen. Für Kinder hat das Hotel einiges zu bieten: so können sich die Kleinen auf der Minigolfanlage, im Kinderclub, in der Kinderdisco oder auf dem Abenteuerspielplatz austoben. Adresse: Rother Kuppe 2, 97647 Hausen

Lage: 5 Minuten von Roth mit dem Auto entfernt

Preise: Doppelzimmer inklusive Frühstück und Abendessen ab ca. 176 Euro/Nacht



2. Kunzmann’s Hotel Auch im Winter kann sich die nötige Bräune im Spa Bereich des Hotels geholt werden. Denn die Unterkunft verfügt nicht nur über einen großen Saunabereich, sondern auch über ein Solarium. Ebenfalls können Pärchen ihre Zeit zu zweit in der Paarwanne genießen. Besonders die Ayurveda Kuren werden vom Hotel empfohlen. Adresse: An der Promenade 6, 97708 Bad Bocklet

Lage: Neben dem Kurpark Bad Bocklet und im Naturpark Bayrische Rhön

Preise: Doppelzimmer inklusive Frühstück ab ca. 140 Euro/Nacht



3. Landhotel Hubertus Neben einem Saunabereich mit einem ausgiebigen Massageangebot, können Hotelbesucher die Hauseigene Tischtennis- sowie Bogenschießanlage nutzen. Die Unterkunft bietet für Liebespaare ein Romantik-Wochenende an. Darin inbegriffen sind zwei Übernachtungen mit Sektempfang, zwei vier-Gänge Abendmenüs und eine Aromarückenmassage im Wellnessbereich. Adresse: Röderweg 9-11, 97656 Unterelsbach

Lage: In Unterelsbach im Naturpark Bayrische Rhön

Preise: Doppelzimmer inklusive Frühstück ab ca. 59 Euro/Nacht/Person



4. Kaiserhof Victoria In dem vier-Sterne Hotel wird Erholung groß geschrieben. Urlauber erwartet hier eine Mineralthermalquelle bei der sie eine Arztpraxis für Physikalische und rehabilitative Medizin mit dem Schwerpunkt der orthopädischen Schmerztherapie besuchen können. Nicht nur unterschiedliche Massagen und Körperbehandlungen stehen zur Verfügung, sondern auch das Maniküre, Pediküre und Enthaarungsangebot kann genutzt werden. Adresse: Am Kurgarten 5, 97688 Bad Kissingen

Lage: Direkt in der Fußgängerzone der Kurstadt Bad Kissingen

Preise: Doppelzimmer inklusive Frühstück ab ca. 159 Euro/Nacht



5. Villa Thea Kurhotel am Rosengarten Wassergymnastik, medizinische Bäder sowie Massagen werden hier für Gäste angeboten. Vor allem zur Genesung sind Besuche in die Salzgrotte oder den Naturmoor zu empfehlen. Bei einer Übernachtung enthaltener Tageskarte kann sich ausgiebig in der 7.000 Quadratmeter KissSalis-Therme erholt werden. Adresse: Theresienstr. 12, 97688 Bad Kissingen

Lage: Neben einem Rosengarten und 3 Minuten vom Stadtzentrum entfernt

Preise: Doppelzimmer inklusive Frühstück ab ca. 101 Euro/Nacht



6. Dappers Hotel Für das Wohlbefinden ihrer Gäste stellt das Hotel einen abwechslungsreichen Wellnessbereich zur Verfügung. Sanarium, Dampfsauna, aber auch Seifenbürstenmassagen und Honig-Mandel-Körperpackungen laden zum Seelebaumeln ein. Auch Prominente haben bereits das bunte Angebot des Hotels genossen. Im Preis inbegriffen ist ein Besuch in der Spielbank von Bad Kissingen. Adresse: Menzelstr. 21, 97688 Bad Kissingen

Lage: Fünf Gehminuten von der Fränkischen Saale entfernt

Preise: Doppelzimmer inklusive Frühstück ab ca. 161 Euro/Nacht



7. Hotel Frankenland Die 3.000 Quadratmeter große Saunawelt des Hotels bietet eine Kelo-Erdsauna, eine römische Dampfgrotte, einen Eisbrunnen und vieles mehr zum Entspannen. An der Wellnessbar können Cocktails geschlürft und anschließend im Entspannungs-Garten mit Außenpool die Füße hochgelegt werden. Für romantische Zeit zu zweit kann eine Privatsauna mit Aromakabine, Schwalldusche und Minibar gebucht werden. Adresse: Frühlingstraße 11, 97688 Bad Kissingen

Lage: Im Kurort Bad Kissingen ungefähr 800 Metern vom Bahnhof entfernt

Preise: Doppelzimmer inklusive Frühstück ab ca. 142 Euro/Nacht



8. Parkhotel am Reha- und Präventionszentrum Bad Bocklet Das Rehazentrum bietet nicht nur auf Patienten abgestimmte medizinische Leistungen, sondern dient auch mit seiner Balthasar-Neumann-Therme für ein ausgiebiges Erholungsprogramm. Die Füße können Besucher im Fußbecken auf einer Wärmebank entlasten und in der finnischen Winterlandschaft für Schnee- und Kältetherapie den Kreislauf nach einem Besuch im Dampfbad mit Tropenwaldatmosphäre anregen. Adresse: Frankenstrasse 36, 97708 Bad Bocklet

Lage: 10 Minuten Gehweg zum Kurpark

Preise: Doppelzimmer inklusive Frühstück ab ca. 95 Euro/Nacht



9. Hotel Sonnenhügel Im familienfreundlichen Wellnesshotel kann das Schwimmbad mit Innen- und Außenbecken sowie der Saunagarten genutzt werden. Für Besucher wird individuell ein Wellnesspakete erstellt. Das Besondere: Das Hotel bietet in seinen Spezialbehandlungen eine Anti-Cellulite-Behandlung für 38 Euro an. Adresse: Burgstraße 15, 97688 Bad Kissingen

Lage: Am Stadtrand von Bad Kissingen

Preise: Doppelzimmer inklusive Frühstück ab ca. 108 Euro/Nacht



