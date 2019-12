Hotel in Aschaffenburg finden: Das sind unsere 5 Tipps

Urige Fachwerkhäuser, verwinkelte Gassen und das eindrucksvolle Schloss Johannisburg - dafür ist Aschaffenburg in Unterfranken bekannt. Die Nähe zur Hessen-Metropole Frankfurt am Main sorgt für gute Erreichbarkeit.

Wer lieber in die Natur möchte, gelangt von Aschaffenburg aus auch innerhalb kürzester Zeit in die Naturregion Spessart. Für einen gelungenen Aufenthalt in Aschaffenburg empfehlen wir Ihnen diese 5 Hotels.

Buchen Sie hier Ihr Hotel in Aschaffenburg

Ausgewählte Hotels in Aschaffenburg

1. City-Hotel Aschaffenburg: Zentrales 4-Sterne-Hotel mitten in Aschaffenburg Das 4-Sterne City-Hotel punktet mit seiner zentralen Lage im Herzen Aschaffenburgs. Die größtenteils klimatisierten Komfortzimmer sind alle mit Flachbildfernseher, Schreibtisch und Minibar ausgestattet. Kostenloses WLAN ist überall im Hotel verfügbar. Adresse: Frohsinnstraße 23, 63739 Aschaffenburg

Lage: direkt gegenüber des Aschaffenburger Hauptbahnhofs, 700 Meter zum Zentrum

Preise: Einzelzimmer ab ca. 98 Euro/Nacht, Doppelzimmer ab ca. 119 Euro/Nacht inklusive Frühstücksbuffet



Infos & Buchung

Frohsinnstraße 23, 63739 Aschaffenburgdirekt gegenüber des Aschaffenburger Hauptbahnhofs, 700 Meter zum ZentrumEinzelzimmer ab ca. 98 Euro/Nacht, Doppelzimmer ab ca. 119 Euro/Nacht inklusive Frühstücksbuffet

2. Hotel zum Goldenen Ochsen Aschaffenburg: 3-Sterne-Hotel mit ausgezeichnetem Restaurant Das familiengeführte 3-Sterne-Hotel befindet sich in einem schönen Fachwerkgebäude im Landhausstil. Das zugehörige Restaurant „Oechsle“ mit seiner regional geprägten Landküche wurde mehrfach ausgezeichnet. So erhielt es 2015 beispielsweise den „Goldenen Fisch“ des Bezirks Unterfranken. Adresse: Karlstraße 16, 63739 Aschaffenburg

Lage: 800 Meter zum Zentrum, 300 Meter zum Schloss Johannisburg

Preise: Einzelzimmer ab 69 Euro/Nacht, Doppelzimmer ab ca. 98 Euro/Nacht inklusive Frühstücksbuffet



Infos & Buchung

Karlstraße 16, 63739 Aschaffenburg800 Meter zum Zentrum, 300 Meter zum Schloss JohannisburgEinzelzimmer ab 69 Euro/Nacht, Doppelzimmer ab ca. 98 Euro/Nacht inklusive Frühstücksbuffet

3. Hotel Dalberg Aschaffenburg: Hotel direkt in der Altstadt Das Hotel Dalberg liegt direkt in der Aschaffenburger Altstadt. Die Zimmer verfügen alle über Flachbildfernseher, Schreibtisch, Minibar und Safe. Das Hotel-Restaurant Marquesas bietet Gästen eine Auswahl an mediterraner Küche gepaart mit regionalen und saisonalen Spezialitäten. Adresse: Pfaffengasse 12-14, 63739 Aschaffenburg

Lage: direkt in der Innenstadt, ca. 350 Meter zum Zentrum

Preise: Einzelzimmer ab ca. 89 Euro/Nacht, Doppelzimmer ab ca. 117 Euro/Nacht



Infos & Buchung

Pfaffengasse 12-14, 63739 Aschaffenburgdirekt in der Innenstadt, ca. 350 Meter zum ZentrumEinzelzimmer ab ca. 89 Euro/Nacht, Doppelzimmer ab ca. 117 Euro/Nacht

4. Konventchen Aschaffenburg: Bed & Breakfast mit Stil Durch die stilvolle Inneneinrichtung trifft im Konventchen klassische Eleganz auf modernes Design. Gäste haben die Wahl zwischen zwei Einzelzimmern, sechs Doppelzimmern, zwei Wohnungen und einer Suite mit eigenem Kaminofen, Sauna und großer Terrasse. Adresse: Stiftsgasse 13, 63739 Aschaffenburg

Lage: direkt in der Innenstadt, ca. 450 Meter zum Zentrum

Preise: Einzelzimmer ab ca. 95 Euro/Nacht, Doppelzimmer ab ca. 105 Euro/Nacht



Infos & Buchung

Stiftsgasse 13, 63739 Aschaffenburgdirekt in der Innenstadt, ca. 450 Meter zum ZentrumEinzelzimmer ab ca. 95 Euro/Nacht, Doppelzimmer ab ca. 105 Euro/Nacht

5. Novum Hotel Post Aschaffenburg: Hotel direkt gegenüber der City Galerie Das Novum Hotel liegt zentral in der Aschaffenburger Innenstadt. Direkt gegenüber in der Aschaffenburger City Galerie befinden sich zahlreiche Restaurants, Cafés und Einkaufsläden. Warme Küche gibt es aber auch im hoteleigenen Bistro. Adresse: Goldbacher Straße 19-21, 63739 Aschaffenburg

Lage: ca. 500 Meter zum Zentrum, etwa 500 Meter zum Aschaffenburger Hauptbahnhof

Preise: Einzelzimmer ab ca. 43 Euro/Nacht, Doppelzimmer ab ca. 80 Euro/Nacht



Infos & Buchung

Goldbacher Straße 19-21, 63739 Aschaffenburgca. 500 Meter zum Zentrum, etwa 500 Meter zum Aschaffenburger HauptbahnhofEinzelzimmer ab ca. 43 Euro/Nacht, Doppelzimmer ab ca. 80 Euro/Nacht

Diese Hotels sind eine Auswahl unserer Redaktion. Wenn Sie noch weitere Vorschläge haben, können Sie diese gerne in die Kommentare posten. Wir freuen uns über Ihre Tipps!