5 Wellnesshotels in Aschaffenburg und Umgebung

Die 70.000 Einwohner-Stadt Aschaffenburg hat einiges zu bieten: Das Schloss Johannisburg ist mit seinem roten Buntsandstein wohl das bekannteste Fotomotiv der Stadt. Aber auch das Pompejanum oder die Stiftsbasilika St. Peter und Alexander sollte man sich nicht entgehen lassen. Mit zahlreichen Parks wie dem Schlossgarten, dem Park Schöntal oder dem Park Schönbusch eignet sich die Stadt auch gut für einen Erholungs- und Wellnessurlaub. Für Wellnessaufenthalte in Aschaffenburg und Umgebung empfehlen wir Ihnen diese 5 Wellnesshotels.



Diese Hotels sind eine Auswahl unserer Redaktion. Wenn Sie noch weitere Vorschläge haben, können Sie diese gerne in die Kommentare posten. Wir freuen uns über Ihre Tipps!





2. Hotel Goldener Karpfen Aschaffenburg: 3-Sterne-Hotel in Fachwerk-Optik

Das Hotel Goldener Karpfen befindet sich in einem schönen Fachwerkgebäude und ist an das gegenüberliegende Hotel Wilder Mann angeschlossen. Beide Hotels teilen sich Rezeption und Wellnessbereich. Im Wellnessbereich können Gäste in der Sauna, im Sanarium, im Dampfbad und bei verschiedenen Wellness-Anwendungen entspannen.