5 Top Hotels in Bad Alexandersbad und Umgebung

Vor der charakteristischen Kulisse des Fichtelgebirges, inmitten eines umfassenden Kultur- und Gesundheitsangebotes, liegt das Heilbad mit Geschichte und oberfränkischem Charme. Ausschlaggebend war die Entdeckung einer Heilquelle im Tal der Heuleite. Der Überlieferung nach konnte ein Bauer sein schweres Gichtleiden durch eine Trinkkur innerhalb eines Jahres kurieren. Jedes Jahr finden im ältesten Freilichttheater Deutschlands in Wunsiedel die Luisenburg-Festspiele statt. Das Felsenlabyrinth Luisenburg bei Wunsiedel ist vor allem für Familien ein begehrtes Ausflugsziel im Fichtelgebirge. Die riesigen Granitblöcke sind Teil des Naturschutzgebietes Großes Labyrinth ganz in der Nähe von Bad Alexandersbad. Vor allem Kinder haben an der Krabbelei und Kletterei durch die verwinkelten Felsen ihre Freude. Hier finden Sie eine Reihe von Hotels, die Ihnen einen spannenden und abwechslungsreichen Aufenthalt bieten.



1. Hotel Alexandersbad – Entspannen im Fichtelgebirge Im Kurort Bad Alexandersbad im Fichtelgebirge befindet sich dieses 4-Sterne-Hotel. Es verfügt über ein Gourmetrestaurant und einen Wellnessbereich mit Pool und Sauna. Cocktails werden in der Alex-Bar serviert. In Hotelnähe finden sich zudem drei 18-Loch-Golfplätze. Adresse: Markgrafenstraße 24, 95680 Bad Alexandersbad

Lage: 2 Kilometer zu den Luisenburg Festspielen, 15 Kilometer zum Ochsenkopf

Preise: Doppelzimmer ab ca. 100 Euro/Nacht



2. Pension Landhaus am Forst – direkt bei den Luisenburgfestpielen Die reizvolle landschaftliche Umgebung, das vielfältige Freizeit- und Kulturangebot in und um Bad Alexandersbad sprechen für sich. Das Landhaus am Forst ist ein idealer Ausgangspunkt für Aktivitäten wie Golf, Wandern und Skifahren. Unter anderem ist zum Beispiel seit vielen Jahren während der Luisenburgfestspiele das Ensemble der Wiener Operettenbühne dort zu Gast. Adresse: Zum Nagelbrunnen 18-20, 95680 Bad Alexandersbad

Lage: 14 Kilometer bis zum Ochsenkopf, 1 Kilometer zu den Luisenburg Festspielen, 20 Kilometer zum Weißenstädter See

Preise: Doppelzimmer ab ca. 85 Euro/Nacht



3. Hotel am Wald – Wandern im Fichtelgebirge Das Hotel liegt oberhalb von Marktredwitz direkt am Waldrand und ist somit ideal für alle, die Ruhe und Erholung suchen. Immer mehr Geschäftsreisende, Kurz-Urlauber, Fahrrad-Touristen und Wanderer entdecken Marktredwitz als idealen Ausgangspunkt für reizvolle Touren - von hier aus erreichen Sie in nur wenigen Minuten das Fichtelgebirge und die tschechische Grenze. Adresse: Coubertinstraße 10, 95615 Marktredwitz

Lage: 8 Kilometer nach Bad Alexandersbad, 25 Kilometer zur tschechischen Grenze, 18 Kilometer zum Ochsenkopf

Preise: Doppelzimmer ab ca. 70 Euro/Nacht



4. Hotel Bairischer Hof – mitten in der Fußgängerzone Inmitten des Fichtelgebirges in der Fußgängerzone von Marktredwitz befindet sich dieses Hotel. Es verfügt über zwei Restaurants, einen Weinkeller aus dem 17. Jahrhundert und zwei Bowlingbahnen. Der Wald Reichsforst befindet sich nur vier Kilometer vom Hotel entfernt. Dort kann man sehr gut wandern und Rad fahren. Darüber hinaus bietet der Bairische Hof einen Shuttleservice, um die Umgebung erkunden zu können. Adresse: Markt 40-42 - Leopoldstraße 25-27, 95615 Marktredwitz

Lage: 8 Kilometer nach Bad Alexandersbad, 7 Kilometer zu den Luisenburg Festspielen, 4 Kilometer zum Reichsforst

Preise: Doppelzimmer ab ca. 80 Euro/Nacht



5. Meister Bär Hotel Fichtelgebirge - außergewöhnlich und gut gelegen Das Hotel liegt direkt neben dem Bahnhof von Marktredwitz im Herzen der Fichtelgebirgsstadt und verfügt über einen Wellnessbereich im orientalischen Stil und einen Garten mit einheimischen Tieren. Das Restaurant des Meister Bär serviert kreative Gerichte, das Bistro bietet kleinere Speisen an. Außerdem gibt es eine Cocktail-Bar mit Wintergarten. Adresse: Bahnhofsplatz 10, 95615 Marktredwitz

Lage: 8 Kilometer nach Bad Alexandersbad, 10 Kilometer zum Feisnitz Stausee, 20 Kilometer zum Ochsenkopf

Preise: Doppelzimmer ab ca. 100 Euro/Nacht



