Sehenswürdigkeiten wie der Ochsenkopf und der Schneeberg, aber auch Aktivitäten wie Wandern, Fahrrad fahren und Rodeln – das Fichtelgebirge hat viel zu bieten. Gerne verweilt man dort ein paar Tage, um sich vom stressigen Alltag zu erholen.

Damit der Kurzurlaub nicht zu teuer wird, eignen sich Ferienwohnung und Pensionen für einen Aufenthalt im Fichtelgebirge. Wir haben für dich eine kleine Auswahl zusammengestellt.

bed_grey Created with Sketch.

Jetzt Hotel in Franken buchen!

Jetzt Hotel in Franken buchen!

Diese Hotels sind eine Auswahl unserer Redaktion. Wenn du noch weitere Vorschläge hast, kannst du diese gerne in die Kommentare posten. Wir freuen uns über deine Tipps!

Im kleinen Bischofsgrün steht diese im Landhausstil gestaltete Pension und lädt zum Erkunden des malerischen Fichtelgebirges ein. In der Nähe befinden sich viele Gasthöfe, die zum gemütlichen Einkehren einladen. Seilschwebebahn und Natur-Kurpark sind nur wenige Meter entfernt. Kostenfreie Parkplätze stehen zur Verfügung.

Das Gästehaus Sonneck ist familiengeführt und liegt in Bischofsgrün auf einem sonnigen Hügel. Die Seilbahnstation Ochsenkopf, der Kletterwald, sowie die Rodelbahn sind nur wenige Meter entfernt. Während der Sommermonate kann man sich im Außenpool Abkühlung verschaffen.

Das Apartment ist hell und modern eingerichtet mit Blick auf den Garten. Geschlafen wird in einem Boxspring-Wasserbett. Die Küche verfügt über alle wichtigen Kochutensilien. In der Nähe finden sich Möglichkeiten zum Ski fahren, Rad fahren oder auch Wandern. Kostenlose Parkplätze stehen zur Verfügung.

4. Reiterhof Finkenmühle

Die Unterkünfte besitzen ein Balkon mit Ausblick in die Natur. Die Küche ist vollausgestattet mit Backofen, Toaster, Kühlschrank, Kaffeemaschine und Wasserkocher. In 3 Kilometer Entfernung befindet sich der Weißenstädter See und lädt zu ausgiebigen Spaziergängen ein. Nur wenige Kilometer entfernt, befinden sich einige Bars und Cafés.