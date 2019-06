Souvlaki, Gyros, Pitabrötchen oder Calamari - diese Klassiker sollten wirklich auf jeder Speisekarte eines echten Griechen stehen. Damit Sie sich schon ein wenig wie im griechischen Sommerurlaub fühlen können, haben wir Sie gefragt, wo es das beste griechische Essen in Franken gibt. Welches die zehn meistgenannten Restaurants sind, das erfahren Sie hier, in unserer Top-Zehn-Liste.

Platz 10: Irodion in Schweinfurt

Auf der einen Seite ist das Restaurant Irodion ein klassischer Grieche: Viel Fleisch auf der Speisekarte, Calamari, diverse Salate und ordentlich Tsatsiki. Auf der anderen Seite stellt sich das Restaurant als sehr modisch da: Ein moderner Einrichtungsstil, kombiniert mit klassischen Elementen der griechischen Antike sorgen für eine erfrischend Atmosphäre.

Adresse:

Sennfelder Bahnhof 1 97424 Schweinfurt

Sennfelder Bahnhof 1 Telefon: 09721 5334417

09721 5334417 Website: www.irodion-sw.de

Platz 9: Reiterschänke in Schweinfurt

Wer sein griechisches Essen gerne in der Sonne genießen möchte, der ist bei der Reiterschänke in Schweinfurt genau an der richtigen Adresse. Hier kann man im Sommer sein Gyros oder Souvlaki unterm Sonnenschirm im Biergarten verspeisen. Perfekt, um das schöne Wetter auszunutzen.

Adresse:

Willi-Kaidel-Str. 8 97424 Schweinfurt

Telefon: 09721 802575

09721 802575 Website: www.reiterschaenke-schweinfurt.de

Platz 8: Saloniki in Streitberg

Bei Saloniki bekommen Sie stets frisch zubereitete, traditionelle, griechische Speisen serviert. Der Familienbetrieb versucht seine Kunden mit einer urigen Wohlfühlatmosphäre und mit leckerem Essen auf einer Reise nach Griechenland mitzunehmen.

Adresse:

Bahnhofstraße 14

91346 Wiesenttal



Telefon: 09196 3030131

09196 3030131 Website: www.saloniki-streitberg.de

Platz 7: Penelope in Fürth

"Ein Besuch im Penelope ist wie eine kleiner Urlaub in unserer Heimat", das verspricht das Restaurant Penelope in Fürth. Das Ambiente hat einen modern-mediterranen Flair und neben den hochwertigen griechischen Gerichten gibt es auch eine ganze Reihe an Weinsorten.

Adresse:

Moststraße 33

90762 Fürth



Telefon: 0911 774462

0911 774462 Website: www.restaurant-penelope.de

Platz 6: Emmi in Worzeldorf

Im Restaurant "Ambiente bei Emmi" in Worzeldorf bekommen Sie authentisch-griechische Küche auf jedem Tellern serviert. Hier werden ausschließlich frische Zutaten zum Kochen verwendet und bei schönem Wetter kann man sich sogar auf die mediterrane und beschirmte Sonnenterrasse setzten.

Adresse:

Friedrich-Overbeck-Str. 21

90455 Nürnberg



Telefon : 0911 880505

0911 880505 Website: www.ambiente-worzeldorf.de

Platz 5: Hufer in Schwabach

Ein Geheimtipp ist dieser Grieche schon lange nicht mehr. Hufer hat sich bereits einen Namen in Nürnberg und Umgebung gemacht, nicht zuletzt wegen seiner ausgezeichneten Küche und seiner außergewöhnlichen Auswahl an klassischen griechischen Weinen.

Adresse:

Alte Dietersdorfer Str. 10

91126 Schwabach



Telefon: 0911 636317

0911 636317 Website: www.restauranthufer.de

Platz 4: Athen in Hirschaid

Das griechische Lokal Athen in Hirschaid ist ein echtes Traditionsrestaurant. Bereits seit 1983 werden hier die verschiedensten Leckereien aus Griechenland serviert. Wer vor dem Essen noch eine Runde Schwimmen gehen möchte, der kann vorher der "Franken Lagune" einen Besuch abstatten, die liegt nämlich direkt neben dem Restaurant.

Adresse:

Georg-Kügel-Ring 7

96114 Hirschaid



Telefon: 09543 5930

09543 5930 Website: www.restaurant-athen-hirschaid.de

Platz 3: Athene in Scheßlitz

Die Top drei wird eröffnet mit dem griechischen Familienbetrieb Athene in Scheßlitz. Hier wird auf eine lange Tradition gesetzt, sowohl bei der Zubereitung der Speisen, als auch bei der Auswahl der dazu begleitenden Weinsorten. Es gibt auch immer wieder abwechslungsreiche Spezialmenüs und bei sonnigem Wetter kann man sein Essen sogar im gemütlichen Garten des Restaurants genießen.

Adresse:

Hauptstraße 33

96110 Scheßlitz



Telefon: 09542 7730033

09542 7730033 Website: www.athene-restaurant.de

Platz 2: Akropolis in Kitzingen

Im Akropolis in Kitzingen steht alles ganz unter dem Motto "Zu Gast in Griechenland". Landestypische Köstlichkeiten und eine authentische griechische Atmosphäre machen einen Besuch beim Kitzinger Griechen zu einem echten Urlaubserlebnis.

Adresse:

Rosenstr. 14 97318 Kitzingen

Telefon: 09321 6915

09321 6915 Website: www.restaurant-akropolis-kitzingen.de

Platz 1: Papadopoulos in Bindlach

Hier ist sie, die unangefochtene Nummer Eins. Bei über 1000 Kommentaren wurde das Restaurant Papadopoulos in Bindlach am häufigsten genannt. Hier fühlen sich unsere Leser einfach am wohlsten. Neben den Klassikern kann Papadopoulos auch mit speziellen Fisch und Fleischgerichten auf der Speisekarte seine Kunden überzeugen.

Adresse:

Bad Bernecker Str. 4

95463 Bindlach

Bad Bernecker Str. 4 95463 Bindlach Telefon: 09208 3134111

09208 3134111 Website: www.restaurant-papadopoulos.de

Hinweis: Die Liste basiert auf den subjektiven Erfahrungen unserer Leser - sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Objektivität.

Das könnte Sie auch interessieren: Top 10: Frankens beste Currywurst - hier schmeckt es unseren Lesern am besten