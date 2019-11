Die besten Burger in Franken: So sieht die Top 10 unserer Leser aus

Burger gibt es in zahlreichen Varianten: Ob als klassischer Hamburger, als Cheeseburger oder mit Bacon belegt, aber auch mit Gemüse-Pattie zwischen den Brötchenhälften. Immer mehr im Trend sind Burger in der komplett veganen Version, wobei das gehypte Produkt der Firma Beyond Meat in einem Test durchfiel.

Natürlich sind die beliebten Pattie-Sandwiches ein Aushängeschild mehrerer bekannter Fast-Food-Restaurants. So hat beispielsweise Burger King vor kurzem mit seinem neuen Veggie-Burger für Aufsehen gesorgt. Bei unserer Umfrage ging es aber nicht um Whopper, Big Mac und Co.. Wir wollten wissen, wo in Franken man abseits der omnipräsenten Schnellimbiss-Ketten gute Burger bekommen kann. Herausgekommen ist die ultimative Liste der besten Burger-Restaurants in Franken!

Die besten Burger-Restaurants in Franken: Hier lassen es sich unsere Leser schmecken

Platz 10: Paul´s Diner in Schweinfurt

Eine Auswahl von bis zu 20 Burgern erwartet die Besucher von Paul´s Diner. Die verschiedenen Burger-Sorten sind ein Produkt jahrelanger Eigenkreationen.

Adresse: Ander-Kupfer-Platz 2; 97424 Schweinfurt

Telefon: 09721/ 22449

Homepage Paul´s Diner

Zum Video "Rezept: So geht der "Frankenburger""

Platz 9: Hanskaschber in Coburg

Das Restaurant Hanskaschber überzeugt durch Geschmack und eigenen Burger-Kreationen. Die moderne Einrichtung lädt zum Verweilen ein.

Adresse: Theatergasse 5; 96450 Coburg

Telefon: 09561/7096022

Facebook-Seite vom Hanskaschber

Auch lecker: Top 10 Schnitzel in Franken

Platz 8: Quetschn in Bayreuth

Das Restaurant serviert Burger, Schnitzel und Cevapcici zwischen Holzmöbeln und Wänden mit ländlichem Dekor.

Adresse: Josephsplatz; 95444 Bayreuth

Telefon: 0921/ 65979

Homepage der Quetschn

Platz 7: Triniushütte in Rauenstein

Einheimische Getränke und kulinarische Köstlichkeiten werden für den Gast bereitgehalten. Natürliche, ausgewählte Produkte, vor allem beim Fleisch mit all seinen Geschmacksträgern, frisches Gemüse und Kräuter.

Adresse: Am Straßenberg 99; 96528 Frankenblick

Telefon: 036766/ 823822

Homepage der Triniushütte

Platz 6: Gasthaus Böllner in Dankenfeld

Hier finden Besucher gepflegte fränkische Gastlichkeit mit gemütlichem Ambiente und bodenständiger, aber delikater Küche. Die Spezialitäten des Hauses sind die Produkte aus der eigenen Metzgerei.

Adresse: Von-Ostheim-Straße 42; 97514 Oberaurach

Telefon: 09549/ 453

Homepage Gasthaus Böllner

Platz 5: Easy 27 in Thüngersheim

Im liebevoll gestalteten Restaurant können Sie unter dem Motto "American food and fun" die amerikanische Küche in Thüngersheim genießen. Entdecken Sie eine große Auswahl an Beef- und Chickenburgern, die frisch auf den Grill zubereitet werden.

Adresse: Unterer Graben 10; 97291 Thüngersheim

Telefon: 09364/ 8174300

Homepage Easy 27

Platz 4: DJK Hüttla in Gaustadt

Ein preiswertes Lokal mit sehr guten Burgern erwartet die Besucher im DJK Hüttla. Das Lokal kann nicht nur mit guten Burgern überzeugen, sondern auch mit Steaks, Braten und Desserts.

Adresse: Grüntalstraße 5; 96049 Bamberg

Telefon: 0951/ 61000

Homepage DJK Hüttla