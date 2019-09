Franken vor 1 Stunde

Imbiss

Wo gibt es die beste Currywurst in Franken? Das sind die Top 10 unserer Leser

Wo schmeckt die Currywurst am besten? Mehr als 600 Leser haben sich an unserer Facebook-Umfrage beteiligt und darüber abgestimmt, wo es die beste Currywurst in Franken gibt. Wir haben die Empfehlungen ausgewertet und eine Top-10-Liste zusammengestellt.