Wo gibt es die beste Bratwurst in Franken? Die Top 10 unserer Leser

Es geht um die Wurst: Mit grober und feiner Füllung, lange und kurze, dicke und dünne Bratwürste - Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Wo gibt es denn nun die besten Bratwürste in Franken? Die Vorschläge unserer Leser reichen von rohen Bratwürsten, frisch vom Metzger, bis zu gegrillten Bratwürsten, die in der Lieblingsgaststätte auf den Tisch kommen:

Platz 10: Metzgerei Kalb in Bamberg

Das Familienunternehmen verarbeitet nur Fleisch aus der Region Bamberg. Fleisch- und Wurstwaren werden in der hauseigenen Wurstküche zu original Oberfränkischen, Bamberger Wurstwaren verarbeitet. Die Kümmelbratwürste haben beim 2. Fränkischen Bratwurstgipfel sogar den 1. Preis gewonnen.

Adresse: Theuerstadt 5, 96050 Bamberg

Telefon: 0951/23764

Homepage: www.metzgerei-kalb.de

Platz 9: Bratwurst-Stadl in Neustadt

Auch beliebt bei den Lesern war der Bratwurststand mit Biergarten, der von Guido Haderlein geführt wird. Hier gibt es leckerer Bratwürste und Steaks vom Rost.

Adresse: Sonneberger Str. 54, 96465 Neustadt bei Coburg

Telefon: 0176/98272434

Mehr dazu gibt´s auf der Facebook Seite.

Platz 8: Coburger Bratwurst Hopf in Küps

Hier gibt es leckere Coburger Bratwürste, die auf dem Buchenholzgrill frisch zubereitet werden. Zusätzlich stehen Schweinesteaks, Putensteaks und Schweinebauch auf der Speisekarte.

Adresse: Industriestraße 6, 96328 Küps

Telefon: 09264/8016910

Homepage: www.coburgerbratwurst-hopf.de

Platz 7: Fleischerei Luther in Neustadt

Das traditionsreiche Unternehmen steht für Frische-Erzeugnisse aus handwerklicher Herstellung, mit regionaler Herkunft und von hoher Qualität. Besonders bekannt und beliebt ist die Fränkische Rostbratwurst.

Adresse: Am Moos 20, 96465 Neustadt bei Coburg

Telefon: 09568/85011

Homepage: www.luther-fleischwaren.de

Platz 6: Metzgerei Konrad Böhnlein in Bamberg

Die Herstellung fränkischer Fleisch- und Wurstspezialitäten ist hier traditionelles Handwerk. "Frischer geht´s nimmer": Eine Vielzahl regionaler Lieferanten und Schlachtung direkt vor Ort im Bamberger EU-Schlachthof bilden die Basis dafür.

Adresse: Lichtenhaidestraße 3C, 96052 Bamberg

Telefon: 0951/96260

Homepage: www.konrad-boehnlein.de

Platz 5: Fleischerei Sommer in Lautertal

Laut unseren Lesern eine der besten Metzgereien in Coburg und Umgebung, vor allem mit Blick auf "Willis beliebte Bratwörscht".

Adresse: Frankenstraße 42, 96486 Lautertal

Telefon: 09561/60422

Mehr dazu gibt´s auf der Facebook Seite.

Platz 4: Metzgerei Höring in Kronach

Von der Fußgängerzone aus kann man den Metzgern bei der Arbeit zuschauen. Im Laden gibt´s dann offen, ehrlich und direkt Auskunft über Herkunft, Zutaten und Zubereitung - und natürlich eine der besten Bratwürste in Franken.

Adresse: Bahnhofstraße 12, 96317 Kronach

Telefon: 09261/3504

Homepage: www.metzgerei-hoering.de

Platz 3: Bratwursthäuschen in Bayreuth

Diese Bratwurstbude erkennt man meist an einer langen Schlange, aber das Warten lohnt sich definitiv: Denn dort gibt´s die "echte Bayreuther Bratwurst". Die feinen Wüste kommen direkt von der Metzgerei Rauch aus Bayreuth auf den Grill.

Adresse: Richard-Wagner-Straße 8, 95444 Bayreuth

Mehr dazu gibt´s auf der Facebook Seite.

Platz 2: Bratwurststand Knüpfing in Würzburg

Für Bratwurst-Freunde ein Muss, direkt am Unteren Markt gelegen: Die "Geknickte mit" oder "Geknickte ohne" wird nach alter Familientradition serviert.

Adresse: Marktplatz, 97070 Würzburg

Telefon: 0931/51733

Mehr dazu gibt´s auf der Facebook Seite.

Platz 1: Metzgerei Leipold in Bad Berneck

Am beliebtesten war bei der Umfrage die Metzgerei Leipold. Der Familienbetrieb mit langer Tradition stellt seine Fleisch- und Wurstspezialitäten nach alten Hausrezepten handwerklich selbst her. Kein Wunder, dass die Bratwürste hier so gut schmecken!

Adresse: Bahnhofstraße 75, 95460 Bad Berneck im Fichtelgebirge

Telefon: 09273/403

Homepage: www.metzgerei-leipold.de