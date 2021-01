Wo gibt es das beste Essen zum Abholen in Franken? Das ist die Top 10 unserer Leser

Die Auswahl an verschiedenen Essensmöglichkeiten in Franken ist sehr vielfältig. Auch in Zeiten des Lockdowns bestellen wir gerne bei unseren Lieblingsrestaurants und -gaststätten. Wir holen uns damit nicht nur unsere Lieblingsspeisen nach Hause, sondern helfen gleichzeitig auch unserer lokalen Gastronomie - schließlich kann man aktuell nicht vor Ort essen.

Deshalb haben wir auf unserer Facebook-Seite nach den Empfehlungen unserer Leser gefragt: Wo findet man das beste Essen zum Abholen in Franken? Hier ist die Top 10 in der Übersicht.

Platz 10: Frei'lich in Hallstadt (Bamberg)

Auf Platz 10 unserer frankenweiten Abstimmung hat es das Frei'lich in Hallstadt (Landkreis Bamberg) geschafft. Das Restaurant überzeugt mit einer großen Auswahl an regionalen Gerichten, die modern interpretiert werden. Vor allem die Burger finden unsere Leser besonders gut. Im Herzen Hallstadts, in der Bamberger Straße 15, können die leckeren Gerichte abgeholt werden.

Telefonnummer: 0951 61000

Platz 9: Pizzeria Post am Dutzendteich in Nürnberg

Auch in dieser Top 10 darf keine Pizzeria fehlen. Die Pizzeria Post am Dutzendteich hat es bereits in unsere Top 10 der besten Restaurants in Nürnberg geschafft - und auch frankenweit kann sich das italienische Restaurant beweisen. Neben leckerer Pizza gibt es auch frische Pasta-Gerichte und Salate mit hausgemachtem Dressing. Die Adresse ist die Herzogstraße 2 in Nürnberg.

Telefonnummer: 0911 4087590

Platz 8: Gasthof Juraschenke in Oberlangheim (Lichtenfels)

Der schöne Gasthof Juraschenke in der Ützinger Straße 2 in Oberlangheim (Landkreis Lichtenfels) bietet traditionelle, fränkische Gerichte von Schäufele über Rouladen zu Rehbraten an. Seit acht Generationen wird der heimelige Gasthof mit Tradition betrieben.

Telefonnummer: 09576 920200

Platz 7: Posthotel Alexander Hermann in Wirsberg (Kulmbach)

Auf den siebten Platz schafft es das Posthotel Alexander Hermann in Wirsberg (Landkreis Kulmbach). Das Romantikhotel am Marktplatz 11 bietet auch einen Take-Away-Service an, der unseren Lesern besonders gut gefällt. Auf der abwechslungsreichen Speisekarte sind sowohl moderne als auch traditionelle Spezialitäten zu finden.

Telefonnummer: 09227 2080

Platz 6: Gaststätte Weinbrücke in Kulmbach

Die Gaststätte Weinbrücke blickt auf eine lange Tradition zurück und bietet Ihnen original fränkische und auch deutsche herzhafte Küche an. Dazu passend gibt es eine große Auswahl an Bieren von lokalen Brauereien. Die traditionellen Gerichte können Sie An der Weinbrücke 5 in Kulmbach abholen.

Telefonnummer: 09221 8785108

Platz 5: Gasthaus zur Laube in Röslau (Wunsiedel)

Ein weiteres Gasthaus schafft es in unsere Top 10: Das Gasthaus zur Laube in Röslau (Landkreis Wunsiedel). Hier wird täglich eine neue Empfehlung an Gerichten zum Abholen zusammengestellt. Neben traditionellen Mahlzeiten dürfen vegetarische Leckereien nicht auf der Speisekarte fehlen. Die Adresse ist Grün 10 in Röslau.

Telefonnummer: 09238 201

Platz 4: Fischküche Reck in Möhrendorf (Erlangen-Höchstadt)

Die Fischküche Reck in Möhrendorf (Landkreis Erlangen-Höchstadt) punktet mit regionalen, frischen und saisonalen Fischgerichten. Unsere Leser sind überzeugt: Hier gibt es den besten, frischen Karpfen und das leckerste Matjesfilet. Das Gasthaus achtet auf eine verantwortungsbewusste und nachhaltige Küche. Das Restaurant finden Sie am Oberndorf 7 in Möhrendorf.

Telefon: 09131 47176

Platz 3: Zum Alten Bach in Zell (Haßberge)

Auf den dritten Platz schafft es die Gaststätte Zum Alten Bach in der Sander Straße 4 in Zell bei Knetzgau (Landkreis Haßberge) - laut unseren Lesern ist das der beste Grieche in ganz Franken. Klassiker wie Gyros und Souvlaki sind nur ein kleiner Einblick in die vielfältige Speisekarte des Restaurants. Die großen Portionen werden dabei besonders gelobt.

Telefon: 09529 284

Platz 2: Gasthaus Zum Storchen in Scheinfeld (Neustadt an der Aisch/Bad Windsheim)

Unsere Leser wählen das Gasthaus Zum Storchen in Scheinfeld (Landkreis Neustadt an der Aisch/Bad Windsheim) auf den verdienten zweiten Platz. Das kleine Gasthaus in der Hauptstraße 5 überzeugt mit traditioneller, fränkischer Küche, die aus frischen Zutaten zubereitet wird. So können Sie sich das fränkische Wohlfühl-Ambiente ganz einfach nach Hause holen.

Telefon: 0160 96262506