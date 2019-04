Er harmoniert mit fränkischen Bier und passt auch gut in der Semmel: Der Leberkäs. Dabei handelt es sich um eine Brühwurstsorte, die nicht nur in Deutschland,sondern auch in Österreich und der Schweiz verbreitet ist. Er enthält sowohl Rindfleisch als auch Schweinefleisch und ist bekannt für seine eckige Form.

Wir wollten von den inFranken.de -Lesern wissen, wo man den besten Leberkäs in Franken bekommt. Hier sind unsere Top 10:

Platz 10: Konrad Böhnlein - Fränkische Fleisch- und Wurstspezialitäten in Bamberg

Die Konrad Böhnlein GmbH & Co. KG setzt auf absolute Frische und beste Qualität - und das nicht nur für Privatkunden, sondern auch im Großhandel.

Adresse: Lichtenhaidestr. 3c, 96052 Bamberg

Telefon: 0951 9626 0

Homepage Konrad Böhnlein

Platz 9: Metzgerei Andreas und Rudolf Schäfer in Pödeldorf

In einem hübschen Fachwerkhaus bietet die Metzgerei Schäfer ein vielfältiges Sortiment an Fleisch- und Wurstprodukten. Auch Dosenwaren, Salate und Spanferkel kann man hier kaufen.

Adresse: Hollfelder Straße 10, 96123 Litzendorf

Telefon: 0950 5 226

Metzgerei Andreas u. Rudolf Schäfer

Platz 8: Metzgerei Schlenk in Gefrees

Die Metzgerei Schlenk in Gefrees ist ein Familienbetrieb mit 200 Jahren Tradition. Schon im Jahr 1805 wurde er vom Ur-Ur-Urgroßvater des heutigen Besitzers Herbert Schlenk gegründet.

Adresse: Fleischbankplatz 2, 95482 Gefrees

Telefon: 0925 4368

Homepage Metzgerei Schlenk

Platz 7: Metzgerei Pickel in Memmelsdorf

Leckeres Essen, Buffets und Desserts - Die Metzgerei Pickel bietet abgesehen vom schmackhaften Leberkäs auch das beste Catering in Memmelsdorf.

Adresse: Hauptstraße 26, 96117 Memmelsdorf

Telefon: 0951 44206

Metzgerei Pickel

Platz 6: Metzgerei Böhm in Feucht

Die Metzgerei Böhm setzt auf Abwechslung und Vielfalt. So kann man hier neben den Fleischwaren auch küchenfertige Gerichte kaufen.

Adresse: Chormantelweg 20, 90537 Feucht / Friedrich-Ebert-Straße 52, 90537 Feucht

Telefon: 09128 4197 / 09128 7980

Homepage Metzgerei Böhm

Platz 5: Metzgerei Leipold in Bad Berneck

Ein freundlicher Betrieb im Fichtelgebirge mit Familientradition seit 1805.

Adresse: Bahnhofstr. 75, 95460 Bad Berneck

Telefon: 09273 4 03

Homepage Metzgerei Leipold

Platz 4: Metzgerei Hermann Stüber in Ludwigstadt

Nicht nur der Leberkäs, sondern auch der Catering Service der Metzgerei Stüber ist lecker und empfehlenswert.

Adresse: Marktplatz 13, 96337 Ludwigsstadt

Telefon: 09263 205

Metzgerei Hermann Stüber

Platz 3: Fachmetzgerei im Globus Forchheim

Auch im Globus Markt in Forchheim werden viele Produkte per Hand von Metzgermeistern hergestellt. Und mit Qualität und Frische hat es der Leberkäs der dortigen Fachmetzgerei bei uns auf Platz 3 geschafft.

Adresse: Willy-Brandt-Allee 1, 91301 Forchheim

Telefon: 09191 7958 0

Homepage Fachmetzgerei Globus

Platz 2: Metzgerei Max Liebold in Bamberg

Mitten im Herzen der Altstadt Bamberg hat Liebold's Leberkäs mit dem Motto "passt scho" die Herzen unserer Leser erobert - und ist damit auf Platz 2 gekommen.

Adresse: Obere Sandstraße 10, 96049 Bamberg

Telefon: 0951 56034

Homepage Metzgerei Max Liebold

Platz 1: Giecher Bäck in Scheßlitz

Unumstrittener Platz 1 auf der Leberkäs-Skala in Franken ist natürlich der Giecher Bäck. Sein NachtschwärmerAngebot hat viel zu bieten - vom Pizzaleberkäs bis hin zum Hawaiileberkäse.

Adresse: Drosendorfer Strasse 22, 96110 Scheßlitz

Telefon: 09542 618

Homepage Giecher Bäck

Hinweis: Die Liste basiert auf den subjektiven Erfahrungen unserer Leser - sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Objektivität.

Lesen Sie auch auf inFranken.de: Leberkäskrapfen - wie ein bayerischer Bäcker zu Fasching den Hass auf sich zieht