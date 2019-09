Top 10 der besten Metzgereien in Franken - Wir haben Sie gefragt und das ist das Ergebnis

Wenn die Lust auf frische Wurst oder einen leckeren Braten mal wieder hochkommt, dann begeben sich die meisten Menschen auf den Weg zum Metzger ihres Vertrauens. Auch in Franken arbeiten noch viele Metzgereien nach dem Prinzip: Frische Ware, ehrliches Fleischerhandwerk und viel Leidenschaft für den Beruf. Doch zu welchen Metzgereien der Umgebung gehen Sie am liebsten?

Wir haben bei unseren inFranken.de-Facebook-Fans nachgefragt und für Sie die Top 10 herausgesucht:

Platz 10: Metzgerei Angermüller in Bubenreuth

Seit 1929 besteht die Metzgerei Angermüller und überzeugt mit guter Qualität und Leidenschaft für den Beruf. Vier Generationen machten das Familienunternehmen zu dem, was es heute ist: Eine heimelige Metzgerei mit ausgezeichneten Fleisch- und Wurstwaren und sogar nach Familienrezept hergestellten Klassikern.

Adresse: Hauptstraße 12a, 91088 Bubenreuth

Telefon: +49 (0) 9131 25808

Mehr Informationen zur Metzgerei Angermüller

Platz 9: Metzgerei Lauterbach in Kulmbach

Sollten Sie auf der Suche nach kulinarischen Mitbringseln oder fränkischen Spezialitäten sein, dann sind Sie in der Metzgerei Lauterbach genau richtig. Hier wird aber nicht nur leckeres Essen verarbeitet, sondern auch nach einem wichtigen Motto gelebt: "Wir, alle Mitarbeiter hier in unserem Betrieb und der Betrieb selbst, wir werfen keine Lebensmittel weg!", heißt es in der Metzgerei.

Adresse: Marktplatz 7-8, 95326 Kulmbach

Telefon: +49 (0) 9221 - 4452

Mehr Informationen zur Metzgerei Lauterbach

Platz 8: Metzgerei Dünkel in Bindlach

Sülze, Schinken und geräucherter Presssack werden hier als geschmackliches Feuerwerk bezeichnet. Die Metzgerei Dünkel vereint Qualität und gute Preise und überzeugt so bei unseren Lesern. Sollten Sie also Hunger haben und in Bindlach vorbeikommen, dann können Sie hier mit gutem Gewissen einen Halt einlegen.

Adresse: Steigstraße 25, 95463 Bindlach

Telefon: (09208) 50 89

Mehr Informationen zur Metzgerei Dünkel

Platz 7: Metzgerei Weinländer in Leonrod

In Leonrod vereint sich Metzgerei und Gasthaus. Es wird eigenständig geschlachtet und verarbeitet. Weiterhin wird Regional eingekauft und eine vertrauensvolle Bindung zu den beliefernden Landwirten aufgebaut. Finden können sie die Filiale nicht nur in Leonrod, sondern in vielen weiteren Teilen der Region.

Adresse: Leonrod 19, D-90599 Dietenhofen

Telefon: 09824/254

Mehr Informationen zur Landmetzgerei Weinländer

Platz 6: Metzgerei Strobelin Selbitz

In der Metzgerei Strobel wird man täglich mit frischen Brotzeiten versorgt. Es wird aber nicht nur auf den Menschen geachtet - auch artgerechte Tierhaltung ist den Mitarbeitern sehr wichtig. So werden zum Beispiel Schweine nur noch auf Stroh gehalten und seit 2016 wird versucht, einen immer größeren Umfang Rindfleisch aus Weidenhaltung anzubieten.

Adresse: Dörnthal 71, 95152 Selbitz

Telefon: 0 92 80 / 53 83

Weitere Informationen zur Metzgerei Strobel

Platz 5: Metzgerei Meyer in Nürnberg

"Gutes Essen ist Kultur, Lebensfreude, Kraft, Energie, Genuss - Seien Sie es sich wert und gönnen Sie sich das Beste aus Metzgerei, Schlemmerküche und Catering". So begrüßt das Team der Metzgerei Meyer seine Kunden. Seit 1961 werden Kunden mit hausgemachten Spezialitäten verwöhnt. Mit ihrer Arbeit wollen die Mitarbeiter mehr Genuss und Lebensfreude zum Leben der Menschen beitragen.

Adresse: Kirchenweg 39, 90419 Nürnberg

Telefon: 0911-330723

Mehr Informationen zur Metzgerei Meyer

Platz 4: Metzgerei Popp in Fürth

Angeboten werden fränkische Fleisch- und Wurstspezialitäten. Auch ein Partyservice & Catering sowie ein Geschenkservice tragen zur Vielseitigkeit der Metzgerei bei. Familie Popp garantiert auch nach über 50 Jahren Firmengeschichte noch erstklassige Dienstleistung und hohe Qualität.

Adresse: Soldnerstraße 4, 90766 Fürth

Telefon: 0911 / 732455

Mehr Informationen zur Metzgerei Popp

Platz 3: Metzgerei Krausin Kronach

In der Metzgerei Kraus werden nur Naturprodukte verkauft. Es wird viel Wert auf Herstellung und Verarbeitung gelegt. Besonders Regionalität und Nachhaltigkeit liegen Eberhard Kraus am Herzen. Klassiker, wie die beliebte Knoblauchwurst, werden seit 1887 unverändert nach dem Originalrezept hergestellt. Die Metzgerei Kraus strebt von Anfang an nach der Idee vom Handwerk mit höchster Qualität.

Adresse: Strauer Straße 3, 96317 Kronach

Telefon: 09261/61636

Mehr Informationen zur Metzgerei Kraus

Platz 2: Metzgerei Freybergerin Nürnberg

In der Metzgerei Freyberger finden Kunden nicht nur hausgemachte Feinkost, sondern auch tolle Angebote, wie Grillkurse, welche als Gutscheine verschenkt werden können. Bereits in der dritten Generation werden hier Fleisch und Wurst in Spitzenqualität verkauft. Ein Team von ausgebildeten Fachkräften überzeugt täglich eine Vielzahl von Kunden.

Adresse: Sperberstraße 99, 90461 Nürnberg

Telefon: +49 (0) 911 / 44 27 09

Mehr Informationen zur Metzgerei Freyberger

Platz 1: Metzgerei Böhnlein in Bamberg

Am häufigsten genannt wurde die Metzgerei Böhnlein aus Bamberg. Sie überzeugt vor allem mit einer großen Auswahl. Neben Wurst und Fleischspezialitäten findet man auch DryAged-Kunst, saisonale Klassiker und fränkische Hausmannskost. In der kalten Jahreszeit kann man sich mit deftigen Eintöpfen und saftigem Gulasch warm halten. Auf tägliche Frische wird viel Wert gelegt und die Spezialitäten können sogar für Freunde oder Familie mit nach Hause genommen werden.

Adresse: Lichtenhaidestraße 3C, 96052 Bamberg

Telefon: (0951) 9626-0

Mehr Informationen zur Metzgerei Böhnlein

Hinweis: Die Liste basiert auf den subjektiven Erfahrungen unserer Leser - sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Objektivität.