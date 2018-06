Stadtstrände in Franken: Wo kann man den Sommer in der Stadt am besten genießen?

1. Sommer in der City - der Nürnberger Stadtstrand auf der Insel Schütt



Ob nach einem gestressten Arbeitstag, als Shopping-Pause oder an einem Sommerabend mit Freunden: An einem Stadtstrand kann man mitten in der Stadt super den Sommer genießen. Wir haben fünf Stadtstrände in Franken zusammengestellt, an denen sich die Sonne wirklich gut aushalten lässt.Nach dem Motto "Sommer in der City" ist der Nürnberger Stadtstrand auf der Insel Schütt im Sommer der perfekte Treffpunkt zum Reden, Relaxen und die Urlaubsidylle im Alltag Genießen. Mit Sonne, Strand und Wasser ist auf den über 4000 qm Strandfläche Platz für jeden, der mitten im Herzen von Nürnberg entspannt die Sonne genießen will. In den Lounges können die Besucher sich entspannen, beim Volleyball Spaß haben oder beim Outdoor Fitness sportlich aktiv sein.Vordere Insel Schütt90403 NürnbergDer Nürnberger Stadtstrand ist vom 27. April bis zum 22. Juli täglich geöffnet: Montag bis Donnerstag 15 bis 22 Uhr, Freitag 15 bis 23 Uhr, Samstag 13 bis 23 Uhr, Sonntag 13 bis 22 Uhr.Auf fast 3000 qm kann jeder Sonnenanbeter am Stadtstrand Würzburg entspannen. Mit dem Cocktail in der Hand, den Füßen im Sand, der Sonne auf dem Bauch und Musik in den Ohren lässt sich hier die Sonne direkt am Mainufer genießen. Auf einer großen Tanzfläche kann der Sommer gefeiert werden. Des Öfteren gibt es auch größere Tanzveranstaltungen.Ludwigkai97072 WürzburgVon Anfang Mai bis Ende September täglich von 11 bis 23 Uhr geöffnet.Mitten in Erlangen bringt der Schlossstrand den Sommer in die Stadt. In Liegestühlen oder in Strandkörben lässt es sich auf 180 Tonnen feinstem, weißem Strand im Sommer gut aushalten. Dazu gibt es ein breites Angebot an Speisen, Getränken und Cocktails.Schlossplatz 191054 ErlangenDer Schlossstrand ist vom 29. Juni bis 05. August täglich geöffnet: Montag bis Freitag und Sonntag von 11 bis 22 Uhr, Samstag von 11 bis 23 Uhr.Unter dem Motto Kurzurlaub am Main kann man am Stadtstrand Schweinfurt im Alltag ein bisschen Urlaubsflair genießen. Direkt am Main gelegen, ist hier der perfekte Ort für jeden, der bei Sonne, Sand, Wasser, Cocktails und Snacks in angenehmer Atmosphäre in Schweinfurt entspannen will.Am Unteren Marienbach 1497421 SchweinfurtVon Ostern bis September täglich geöffnet: Montag bis Donnerstag von 15 bis 23 Uhr, Freitag und Samstag von 11 Uhr bis Mitternacht, Sonntag von 11 bis 23 Uhr.Der Stadtstrand Bad Kissingen bietet auf 1400 qm eine kleine Oase mitten in der Innenstadt. Bei sonnigem Wetter können Besucher hier mit Musik und Cocktails den Sommer in Liegestühlen oder in der Chillout Area genießen. Außerdem gibt es verschiedene Events mit Livemusik.Ludwigsbrücke, Bismarckstraße 2197688 Bad KissingenVom 17. Mai bis 2. September täglich geöffnet: Montag bis Donnerstag 15 bis 23 Uhr, Freitag 15 Uhr bis Mitternacht, Samstag 11 Uhr bis Mitternacht, Sonntag 11 bis 23 Uhr.