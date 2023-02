Top-Sushi Restaurants in Nürnberg: Diese 7 Adressen solltest du kennen

Traditionell kommt Sushi aus Japan. Übersetzt heißt es so viel wie "sauer, säuerlich, mit Essig". Möchtest du die kleinen Reisrollen mit einer Füllung aus Gemüse, rohem Fisch oder Fleisch in Nürnberg genießen, gibt es zahlreiche Optionen.

Bei der großen Vielfalt fällt dir die Wahl sicher nicht leicht. Auf Grundlage der Google-Bewertungen stellen wir dir 7 Sushi-Restaurants in Nürnberg vor, die den Kund*innen zufolge unbedingt einen Besuch wert sind.

Empfehlungen für Sushi-Restaurants

In Deutschland wird Sushi zunehmend gerne gegessen. So zeigt ein Vergleich des Jahresumsatzes von Sushi aus dem Kühlregal von 2015 zu 2019 eine Steigerung von 343 Prozent. Möchtest du in Nürnberg gerne frisches Sushi in einem Restaurant essen, kannst du an verschiedenen Orten fündig werden.

#1 Platz: Ganze 5,0 Sterne konnte Avocado Boom in Nürnberg erhalten. Neben den klassischen Sushi-Rollen werden ausgefallene Kreationen wie mit Käse überbackenes Sushi angeboten. Eine Nutzerin betont die "Riesen-Auswahl an Sushis". Du kannst das Sushi bequem zum Mitnehmen bestellen oder es dir nach Hause liefern lassen.

Adresse : Sonneberger Str. 10, 90491 Nürnberg

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 16:00 bis 21:00 Uhr. Samstag und Sonntag ab 15:00 Uhr.

Telefonnummer: 01514 2117777

Webseite: https://www.avocado-boom-nuernberg.de/

#2 Platz: Ebenfalls mit 5,0 Sternen überzeugt das Dolly Asiafusion Restaurant. Ein besonderer Wert wird hier auf eine einzigartige und gemütliche Atmosphäre gelegt. Auf der Speisekarte gibt es sogar spezielle Gerichte für die kleinen Gäste. Möchtest du dich bei deinem Sushi überraschen lassen, könntest du die "Dolly-Freestyle"-Rolle bestellen. Hier erhältst du als Überraschung eine kreative, vom Sushi-Meister kreierte Rolle. Ein Nutzer lobt: "Angerichtet wurde das Sushi und alles andere echt wunderschön!"

Adresse : Kirschgartenstraße 4, 90419 Nürnberg

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 11:30 bis 15:00 Uhr und von 17:30 bis 22:30 Uhr. Samstag und Sonntag von 12:00 bis 15:00 und von 17:30 bis 22:30 Uhr. Dienstag ist Ruhetag.

Telefonnummer: 01522 2719439

Webseite: https://dolly-asiafusion.de/

Hier kannst du ebenfalls leckeres Sushi essen

#3 Platz: Mit 4,8 Sternen konnte das 994 GINZA - Sushi & Izakaya überzeugen. Das japanische Restaurant hat einen kleinen Wintergarten. Magst du es gerne etwas gemütlicher und urban eingerichtet, könnte dieses japanische Restaurant richtig für dich sein. Neben den traditionellen Gerichten findest du eine Vielzahl an kleinen, unkonventionellen Gerichten wie eine Nikkei Style Ceviche mit Oktopus, Zwiebeln, Tomaten, Avocado, Koriander.

Adresse : Rothenburger Str. 9, 90443 Nürnberg

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 11:30 bis 14:30 Uhr und von 17:30 bis 22:30. Sonntag nur am Nachmittag geöffnet.

Telefonnummer: 0911 92919966

Webseite: https://www.994ginza.de/

#4 Platz: Insgesamt 4,8 Sterne erhielt die Cosy Fine Asian Cuisine & Sushi Bar. Bestellst du das Essen zur Selbstabholung, erhältst du 10 % Nachlass. Zahlreiche Sushi-Kreationen werden auf der Speisekarte ergänzt durch herzhafte Grillspezialitäten. Du kannst dein Essen nicht nur im japanisch angehauchten Innenbereich genießen, sondern auch im großen Zen-Garten. Eine Nutzerin lobt die "Gute Auswahl an vegetarischen Gerichten" und die "liebevolle Dekoration der Speisen".

Adresse : Sigmundstraße 184 - 186, 90431 Nürnberg

Öffnungszeiten: Jeden Tag von 11:30 bis 14:30 Uhr und von 17:30 bis 22:00 Uhr.

Telefonnummer: 0911 99986845

Webseite: http://cosy-nuernberg.de/

#5 Platz: Ebenfalls 4,8 Sterne konnte das Surrito - Sushi Burrito und Bento erlangen. Besonders sind hier die Sushi-Burritos, bei denen du zwischen verschiedenen Füllungen wie Hähnchen, Lachs oder einer veganen Variante wählen kannst. Darüber hinaus gibt es Salate, Suppen, Gyoza und Bento-Boxen. Ein Nutzer schreibt: "Unser Liebling ist die Bento-Box Lachs zum Mitnehmen".

Adresse : Äußerer Laufer Pl. 18, 90403 Nürnberg

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 11:30 bis 20:30 Uhr.

Telefonnummer: 0911 56836500

Webseite: https://www.facebook.com/Surrito/

Auch diese Sushi-Restaurants sind einen Besuch wert

#6 Platz: Das Taberu erhielt 4,8 Sterne. Eine Besonderheit hier ist, dass du alle deine Speisen und Getränke bequem von einem Tablet am Tisch bestellen kannst. Dazu schreibt eine Nutzerin: "Innovatives Konzept, Bestellung via Tablet, Lieferung an den Tisch via Roboter!". Das "All-you-can-eat"-Angebot versichert, dass jede*r das Restaurant satt verlässt.

Adresse : Sigmundstraße 155, 90431 Nürnberg

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Montag von 11:30 bis 14:30 Uhr und von 17:30 bis 22:30 Uhr. Dienstag ist Ruhetag.

Telefonnummer: 0911 65678578

Webseite: https://www.facebook.com/NbgTaberu/

#7 Platz: 4,7 Sterne erhielt der Buddha Garden. Serviert werden Sushi sowie pan-asiatische Spezialitäten. Hier speist du in einer modernen und stilvollen Atmosphäre. Zu den Gerichten schreibt ein Nutzer: "Sie werden wie kleine Kunstwerke angerichtet und schmecken auch so."

Adresse : Pirckheimerstraße 68, 90408 Nürnberg

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 11:30 bis 14:30 Uhr und von 17:00 bis 22:00 Uhr. Samstag von 13:00 bis 22:00 Uhr. Sonntag ist Ruhetag.

Telefonnummer: 0911 9373828

Webseite: https://buddhagarden-nuernberg.de/#welcome

All diese Restaurants konnten ihre Besucher*innen durch ihr leckeres Sushi überzeugen. Es lohnt sich also, den Restaurants eine Chance zu geben und das Sushi einmal selbst zu probieren.

Fazit

Alle vorgestellten Sushi-Restaurants beruhen auf Google-Bewertungen, die Nutzer*innen abgegeben haben. Keine der Restaurants wird als besser oder schlechter als das andere hervorgehoben. In welchem Restaurant dir persönlich das Sushi am besten schmeckt, ist zuletzt natürlich Geschmackssache.