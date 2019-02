Top 10: Der beste Döner in Franken - hier schlemmen unsere Leser am liebsten

Es ist eines der beliebtesten Fast-Food-Gerichte Deutschlands: der Döner. Egal ob zu später Stunde oder in der Mittagspause, der Döner schmeckt fast immer. Doch wo schmeckt er in Franken am besten? Gibt es wirklich so große Unterschiede? Was macht einen guten Döner aus?

Wir wollten von den inFranken.de-Nutzern wissen, wo man den besten Döner bekommt. Hier ist unsere Top-10-Liste:

Platz 10: Atlantik Döner in Nürnberg

Mehrfach preisgekrönt und hochgelobt ist dieser sympathische Laden einer der beste Anlaufpunkte für türkische Spezialitäten in Nürnberg. Neben leckeren Jungbullen- oder Putenfleischdönern werden auch wechselnde Variationen an Tagesgerichten angeboten.

Adresse: Karolinenstraße 45, 90402 Nürnberg

Telefon: 0911 203520

Weitere Informationen zu Atlantik Döner

Platz 9: Kebabhaus am Roßmarkt in Schweinfurt

Frische Zutaten, ordentliche Portionen und sogar ein Veggie-Döner: Das Kebabhaus am Roßmarkt hat sich Vielfalt auf die Fahne geschrieben, die bei den Gästen gut ankommt.

Adresse: Wolfsgasse 1, 97421 Schweinfurt

Telefon: 09721 533353

Weitere Informationen zu Kebabhaus am Roßmarkt

Platz 8: Antalya Grill in Pegnitz

Bereits seit 30 Jahren gibt es im Antalya Grill in Pegnitz selbst gebackenes Brot und laufend eigene Kreationen. Einmal im Monat wird sogar Vollkorndöner serviert und das Fleisch kommt von Hereford- und Longhorn-Rindern aus der Region.

Adresse: Nürnberger Str. 28, 91257 Pegnitz

Telefon: 09241 4679759

Weitere Informationen zu Antalya Grill

Platz 7: Locante in Hollfeld

In familiärer Atmosphäre und mit leckerem Essen ist der Locante Döner am Unteren Markt direkt in Hollfeld zu finden. Von den Kunden wird besonders der Kalbs-Döner geschätzt.

Adresse: Unterer Markt 2, 96142 Hollfeld

Telefon: 09274 2579900

Weitere Informationen zu Locante

Platz 6: Euro Döner in Hirschhaid

Mit einer reichlichen Portion Fleisch im Döner und angemessenen Preisen weiß der Euro Döner zu überzeugen. Neben dem Döner wird auch eine Auswahl an diversen Pizzen angeboten.

Adresse: Oberer Löserweg 1, 96114 Hirschaid

Telefon: 01573 4418606

Weitere Informationen zu Euro Döner

Platz 5: Marmaris in Bamberg

Mitten in Bamberg gelegen, bietet der Laden neben verschiedenen Dönern auch andere türkische Spezialitäten an. Für genügend Platz, um sich seinen Döner schmecken zu lassen, ist ebenfalls gesorgt.

Adresse: Obere Königstraße 9, 96052 Bamberg

Telefon: 0951 23358

Weitere Informationen zu Marmaris

Platz 4: Efes Döner in Knetzgau

Angemessene Preise und eine ausgezeichnete Auswahl an verschiedenen Köstlichkeiten. Schnell, lecker, freundlich - und der Döner ist auch gut.

Adresse: Hauptstraße 16, 97478 Knetzgau

Telefon: 09527 3569757

Weitere Informationen zu Efes Döner

Platz 3: Bodrum Imbiss in Eltmann

Beim Bodrum Imbiss bekommt man beste Qualität zu kleinem Preis. Frische Zutaten werden von kompetentem Personal in den Döner geschichtet. Der freundliche Service kommt bei den Kunden besonders gut an.

Adresse: Schottenstraße 8, 97483 Eltmann

Telefon: 09522 708894

Weitere Informationen zu Ercan Bodrum

Platz 2: City Döner Haus in Ebern

Das City Döner Haus in Ebern überzeugt mit einer großen Speisekarte, gemütlichem Ambiente und frischen Zutaten für Ihren Döner.

Adresse: Kapellenstraße 21, 96106 Ebern

Telefon: 09531 940080

Weitere Informationen zu City Döner

Platz 1: Ützelbrützel in Volkach

Das Restaurant bietet die ganze Vielfalt der türkischen und mediterranen Küche. Nicht nur Fleischgerichte gehören hier zu den Spezialitäten, sondern auch eine eine große Bandbreite an vegetarischen Speisen.

Adresse: Professor-Jäcklein-Straße 6, 97332 Volkach

Telefon: +49 9381 1480

Weitere Informationen zu Ützelbrützel

Hinweis: Die Liste basiert auf den subjektiven Erfahrungen unserer Leser - sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Objektivität.

