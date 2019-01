Top 10: Das beste Sushi in Franken - hier schmeckt es unseren Lesern am besten

Bei unseren Lesern spaltet sich die Meinung, wenn es um Sushi in Franken geht. Schließlich gehört das Reisgericht zur asiatischen Küche, was fern von Franken liegt. Doch weltoffene Franken probieren gerne auch mal Gerichte aus anderen Ländern. Wer also mal über den Tellerrand hinausschauen möchte, der sollte sich die Empfehlungen unserer Leser anschauen.

Wir wollten von den inFranken.de-Nutzern wissen, wo man das beste Sushi bekommt. Hier ist unsere Top-10-Liste:

Platz 10: Sumo Sushi Würzburg

Hier werden alle Gerichte frisch zubereitet. Um den ursprünglichen Geschmack der Nahrungsmittel zu erhalten, verzichtet das Restaurant auf Fett und achtet auf ein schonendes Garen.

Adresse: Sumo Sushi Bar, Martinstraße 2, 97082 Würzburg

Telefon: 0931- 46 79 1880

Platz 9: Sushi Bar Coburg

Nigiri, Maki und Ura Maki: Das Sushi wird nicht nur nach Angaben des Restaurants mit frischen Zutaten hergestellt, sondern auch als kleines Kunstwerk serviert.

Adresse: Sushi Bar , Badergasse 3, 96450 Coburg

Telefon: 09561-42 73 998

Platz 8: Sakura Schweinfurt

Sakura gibt es zwar erst Ende August 2018 in Schweinfurt, sorgt aber jetzt schon für ordentlich Aufsehen bei unseren Lesern. Auf Instagram können die mit Liebe ins Detail servierten Gerichte bestaunt werden.

Adresse: Sakura, Schweinfurter Str. 3, 97469 Gochsheim

Telefon: 09721-5330640

Weitere Informationen zu Sakura

Platz 7: Cocoon Bamberg

Das Restaurant bietet neben Sushi eine Vielzahl an asiatischen Spezialitäten. Egal ob gegrillt oder kalt zubereitet, sowohl Vegetarier, als auch Fleisch- und Fischliebhaber werden hier auf ihre Kosten kommen. Ein weiteres Cocoon-Restaurant befindet sich zudem in Nürnberg.

Adresse: Cocoon, Luitpold Str. 55, 96052 Bamberg

Telefon: 0951-30 27 9368

Platz 6: Xinh Sushi Nürnberg

Xinh konzentriert sich hauptsächlich auf seine Sushi-Spezialitäten. Nebenbei ist eine Auswahl an Fischgerichten und kleinen Vorspeisen aufzufinden.

Adresse: Xinh Sushi , Praunstr. 20, 90489 Nürnberg

Telefon: 0911-56 75 741

Platz 5: Sushi Glas Nürnberg

Mit dem "Excellency Award" wurde der Geschäftsführer Oliver Esch für sein originelles Sushi-Rezept ausgezeichnet. Seine Idee war die Bratwurst Roll, welche aus einem Bärlauchmantel, einer Reisschicht, Frischkäse, weißem Spargel, Bratwürsten, Meerrettich und einem Noriblatt besteht.

Adresse: Sushi Glas Gastronomie GmbH, Kornmarkt 5-7, 90402 Nürnberg

Telefon: 0911-20 59 901

Platz 4: Misako Sushi Forchheim

Sowohl in Forchheim als auch in Bamberg verzichtet das Sushi-Restaurant auf Massenanfertigung und Fast Food-ähnliche Zubereitung. Es bereitet seine Sushi-Rollen mit frischen, auserlesenen Zutaten zu.

Adresse: Misako Forchheim, Apothekenstraße 1, 9130 Forchheim

Telefon: 09191-3514100

Platz 3: ichi-san Bamberg

Das Bamberger Sushi-Restaurant möchte möchte die japanische Kochkunst ihren Gästen näher bringen, denn die traditionelle Küche ist viel mehr als nur Sushi und Reis.

Adresse: ichi-san gastro GbR, Luitpoldstr. 12, 96052 Bamberg

Telefon: 0951-50 99 8860

Platz 2: Wagaya Bayreuth

Übersetzt bedeutet "Wagaya" "unser Haus". Damit wirbt das Restaurant und lädt Kunden mit einer traditionellen japanischen Gastfreundschaft in ihr Haus ein.

Adresse: Wagaya, Richard-Wagner-Straße 31, m95444 Bayreuth

Telefon: 0921-70 31 5111

Platz 1: Hiro Sakao

Egal ob Fürth, Forchheim oder Erlangen, unsere Leser haben das Hiro Sakao zum besten Sushi-Restaurant gewählt. Die traditionelle Küche wird hier mit einer modernen Kochkunst kombiniert.

Kontaktdaten:

Hiro Sako Fürth - Waldstraße 105, 90763 Fürth, Tel. 0911-78 71 240

Hiro Sako Forchheim - Äußere Nürnberger Str. 62, 91301 Forchheim, Tel. 09191-69 86 018

Hiro Sako Erlangen - Allee am Röthelheimpark 13, 91052 Erlangen, Tel. 09131-97 32 555

Hinweis: Die Liste basiert auf den subjektiven Erfahrungen unserer Leser - sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Objektivität.

Warum nicht einen Gaststätten-Besuch mit einer Übernachtung verbinden? Hier geht es zum passenden Hotel in Franken.