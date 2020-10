Restaurants in Bamberg: Hier können Vegetarier und Veganer gut essen

Bei der Vegbereitung sind alle Gerichte vegan. In geraden Kalenderwochen werden hier Burger, Soja-Würstchen und Pommes serviert. Die Pommes werden dabei auf eine sehr eindrucksvolle Weise angerichtet und sind besonders für all diejenigen geeignet, die dieses Jahr den Sommerurlaub ausfallen lassen mussten, denn sie werden auf Wunsch auf einem Palmenblatt serviert. In ungeraden Wochen gibt es neben Pommes auch Shawarma, ein Gericht das ursprünglich aus dem Orient kommt und aus Fladenbrot, Soja-Filetstreifen und Tahin-Zitronensoße besteht. Wahlweise können Sie das Shawarma mit gegrilltem Gemüse oder auch Salat, Oliven und frischer Minze kombinieren.

Adresse: direkt auf dem Maximiliansplatz, 96047 Bamberg

direkt auf dem Maximiliansplatz, 96047 Bamberg Öffnungszeiten: Dienstag - Donnerstag: 11:00 - 18:00 Uhr Freitag - Samstag: 11:00 - 19:00 Uhr

Telefon: 0160 235 848 2

Mehr Informationen über die Vegbereitung erhalten Sie auf der Website und bei Instagram.

7. Bolero

Das spanische Restaurant Bolero am Fuße das Unteren Kaulbergs in der Altstadt holt die Costa Brava direkt nach Bamberg. Obwohl in der spanischen Küche viel mit Fleisch und Fisch gearbeitet wird, gibt es hier acht vegane und acht vegetarische Tapas Kreationen.

Bei einem schönen Glas Wein kann man hier beispielsweise Bulgursalat mit Habanero Chilis, Mandelstiften und Zucchini oder auch Manchego mit Quittenpüree, Rosenpfeffer und geröstetem Brot genießen. Im Sommer lädt die schöne Außenterrasse im Grünen zum Entspannen ein und auch im Winter können Sie der Kälte im großzügigen, mediterran eingerichtetem Gastraum entfliehen.

Adresse: Judenstraße 7-9, 96049 Bamberg

Judenstraße 7-9, 96049 Bamberg Öffnungszeiten: Montag - Freitag: ab 17 Uhr Samstag - Sonntag: ab 11:30 Uhr

Telefon: 0951 509 029 0

Mehr Informationen über das Bolero erhalten Sie auf der Website und bei Instagram.

8. MorgenMahl Deli

Nur fünf Gehminuten vom eben vorgestellten Bolero entfernt, befindet sich das MorgenMahl Deli, ein noch recht neues Café in Bamberg. Das Herzstück der Speisekarte sind neben Kaffee, Kuchen und Gebäck vor allem die vegetarischen Stullen. Doch keine Sorge, hierbei handelt es sich nicht nur um belegte Brote mit Käse, sondern um raffiniert zusammengestellte Kreationen in denen das Brot fast zur Nebensache wird.

Wie wäre es beispielsweise mit der Stulle Fräulein Rottenmeier, einem Brot mit Butter, Gruyère, Feigensenf, Cashews, Rucola und bunten Tomaten? Wer es lieber etwas frischer mag, dem könnte einer der veganen Salate gut schmecken: es gibt einen roten, einen grünen und einen gelben. Passend zu den Namen sind alle jeweiligen Zutaten in der entsprechenden Farbe gehalten. Das modern eingerichtete Café bietet also für alle Vegetarier und Veganer eine große Auswahl und lädt sowohl zum Essen oder auch zum Verschnaufen nach einer ausgiebigen Einkaufstour in der Innenstadt ein.

Adresse: Pfahlplätzchen 2, 96049 Bamberg

Pfahlplätzchen 2, 96049 Bamberg Öffnungszeiten: Montag - Sonntag: 09:00 - 18:00 Uhr

Montag - Sonntag: 09:00 - 18:00 Uhr Telefon: 0951 297 259 5

Mehr Informationen über das MorgenMahl Deli erhalten Sie auf der Website und bei Instagram.

9. The Box Bamberg

Jeder der glaubt, Pommes mit Bratensoße seien ungenießbar, hat noch nie die Poutines bei The Box Bamberg probiert. Das kleine Lokal in der Kapuzinerstraße hat sich auf dieses kanadische Nationalgericht spezialisiert. Traditionell besteht es aus Pommes mit Bratensoße und untergemischtem Käse. Immer häufiger werden aber auch andere Zutaten mit dem Hauptbestandteil Pommes kombiniert.

Das The Box Bamberg bietet beispielsweise zwei vegetarische Poutines an. Bei der einen kommen neben Pommes, veganer Bratensoße und Käse noch Guacamole, Sour Cream, Mais, Coleslaw, Salsa, Oliven und Essiggurken in die To-Go Box. Aber auch die klassische Variante wird hier verkauft. Für Veganer ist das The Box Bamberg eher nicht geeignet.

Adresse: Kapuzinerstraße 15, 96047 Bamberg

Kapuzinerstraße 15, 96047 Bamberg Öffnungszeiten: Dienstag - Freitag: 12:00 - 14:00 Uhr und 17:00 - 21:00 Uhr Samstag: 14:00 - 21:00 Uhr Sonntag: 15:00 - 21:00 Uhr

Telefon: 0951 180 858 48

Mehr Informationen über das The Box Bamberg erhalten sie bei Facebook und bei Instagram.

10. Vegetaria

Für alle, die auf der Suche nach möglichst viel Abwechslung sind, ist das Vegetaria in der Keßlerstraße in direkter Nähe zum Gabelmann das perfekte Restaurant. Hier gibt es jeden Tag zwei wechselnde vegane und vegetarische Hauptgerichte und eine Tagessuppe. Der Speiseplan für jede Woche wird immer sonntags auf der Facebook-Seite des Lokals veröffentlicht.

Neben den wechselnden Tagesgerichten gibt es jeden Tag eine Auswahl an frisch gepressten Säften, 15 Salaten und Bratlingen aus Grünkern (vegetarisch), Linsen und Kichererbsen (beides vegan). Die Gäste können sich hieraus ihr Essen selbst zusammenstellen und zahlen je nach gewählter Tellergröße einen festgelegten Preis.

Adresse: Keßlerstraße 12, 96047 Bamberg

Keßlerstraße 12, 96047 Bamberg Öffnungszeiten: Montag - Freitag: 11:00 - 15:00 Uhr

Montag - Freitag: 11:00 - 15:00 Uhr Telefon: 0951 309 414 8

Mehr Informationen über das Vegetaria erhalten Sie bei Facebook.

Falls Sie jetzt noch nicht fündig geworden sind, dann gibt es hier weitere Restaurant-Empfehlungen in Bamberg. Darin finden Sie neben weiteren vegetarischen Restaurants auch typisch fränkische Lokale mit einer großen Auswahl an Fleisch- und Fischgerichten.