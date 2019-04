Für den großen Hunger: 10 All-you-can-eat-Restaurants in Franken

Manchmal fällt es einem schwer sich für nur ein einziges Gericht auf der Speisekarte zu entscheiden und man würde am liebsten alles probieren. Glücklicherweise hat Franken zahlreiche All-you-can-eat-Restaurants zu bieten. Hier sind 10 Etablissements für den besonders großen Hunger.



Franken ist groß und dies ist nur eine kleine Auswahl an Restaurants mit "All-you-can-eat"-Angebot. Ihr habt weitere besondere Tipps? Wir freuen uns über eure Anregungen in den Kommentaren.



1. SEO! italiano buffet ristorante - Bamberg

Adresse:

Dr.-Robert-Pfleger-Straße 1, 96052 Bamberg



Öffnungszeiten:

Täglich von 12:00 - 15:00 Uhr und von 17:30 - 23:00 Uhr, Dienstag: Ruhetag



Preise:

Mittagsbuffet: Erwachsene 6,90 Euro

Sonn- & Feiertags: Erwachsene: 11,90

Abendbuffet: Erwachsene 13,90 Euro

2. Gourmet Buffet - Asiatisches Restaurant - Hallstadt

Hier hat man die Möglichkeit zwischen "All you can eat & drink" oder einfach nur "All you can eat" zu wählen. Das Asia-Buffet mit Mongolischem Grill umfasst eine große Auswahl an Sushi, Haupt- und Nachspeisen.



Adresse:

Emil-Kemmer-Straße 17-20, 96103 Hallstadt, 2. Obergeschoss im ERTL-Zentrum



Öffnungszeiten:

Täglich von 12:00 - 15:00 Uhr und von 17:30 - 23:00 Uhr



Preise:

"All you can eat & drink"

Mittagsbuffet (Mit Sushi, Vor- und Nachspeisen):

Erwachsene 12,80 Euro

Erwachsene 12,80 Euro Großes Abend-Buffet (Mit Sushi, Vor- und Nachspeisen und mongolischem BBQ):

Erwachsene 21,80 Euro

Erwachsene 21,80 Euro Happy-Hour-Buffet (Mit Sushi, Vor- und Nachspeisen und mongolischem BBQ):

Erwachsene 17,80 Euro

"All you can eat"

Mittagsbuffet (Mit Sushi, Vor- und Nachspeisen):

Erwachsene 8,80 Euro

Erwachsene 8,80 Euro Großes Abend-Buffet (Mit Sushi, Vor- und Nachspeisen und mongolischem BBQ):

Erwachsene 16,80 Euro

Erwachsene 16,80 Euro Happy-Hour-Buffet (Mit Sushi, Vor- und Nachspeisen und mongolischem BBQ):

Erwachsene 13,80 Euro

3. Calimeros Mexican Grill & Burger - Bamberg

Adresse:

Lange Straße 8, 96047 Bamberg



Öffnungszeiten:

Dienstag bis Freitag ab 17:00 Uhr, Samstag und Sonntag ab 11:30 Uhr



Preise:

Dienstag "Rippchen-All you can eat" mit Special-Barbecue-Soße, an der Salat- und Beilagenbar kann man seinen Teller je nach Wunsch und so oft man möchte zusammenstellen: 16,90 Euro

Mittwoch "Tacos-All you can eat"gefüllt mit Dip, Salaten, wahlweise Rindfleisch, Pute oder Hühnchen: 14,90 Euro

4. Kullman's Diner - Würzburg

Adresse:

Schweinfurter Str. 7, 97080 Würzburg



Öffnungszeiten:

Sonntag bis Donnerstag 11:00 - 23:00 Uhr, Freitag und Samstag: 11:00 - 0:00 Uhr

Wichtig:

Nur mit Reservierung

Preise:

Montag "Kullman's Fire Grilled BBQ Ribs": ab 15,90 Euro

Mittwoch "Chicken Wings-All you can enjoy": ab 10,90 Euro

5. Kashmir Restaurant - Indisch, Pakistanisch - Würzburg

Das reich bestückte Buffet im Restaurant Kashmir bietet täglich zwölf verschiedene Gerichte aus der indischen Küche.



Adresse:

Katharinengasse 3, 97070 Würzburg



Öffnungszeiten:

Täglich von 11:30 - 22:00 Uhr, kein Ruhetag!



Preise:

Mittagsbuffet: 8,90 Euro

Abendbuffet: 10,90 Euro

6. Landgasthof Wörnitz Stuben - Wittelshofen (Ansbach)

Beim "All you can eat" im Landgasthof stehen wöchentlich drei Vorspeisen, zwei Suppen und etwa zehn Hauptgerichte zur Auswahl. Je nach Motto setzen die Gerichte den Schwerpunkt auf eine bestimmte Region oder Lebensart: Italien, Bayern, Spanien/Mexiko, Griechenland. In den Monaten November bis April findet das "All you can eat" jeden Freitag und Samstag statt. Zu besonderen Terminen werden beispielsweise ein Show-Buffet, Grillaktionen am offenen Feuer oder Nudeln aus dem Parmesanlaib geboten.



Adresse:

Wörnitzstraße 12, 91749 Wittelshofen



Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Freitag 11:00 - 14:00 Uhr und 17:00 Uhr - 24:00 Uhr, Samstag und Sonntag 11:00 - 24:00 Uhr



Preise:

"Essen quer durch die Speisekarte": 14,90 Euro

7. Frankenfarm - Himmelkron (Kulmbach)

Die zentrale und landschaftlich reizvolle Lage am Rande von Himmelkron macht die Frankenfarm nicht nur zu einem leicht erreichbaren Einkaufserlebnis sondern auch zu einem besonderen Ausflugsziel. Das ganze Jahr über werden diverse All you can eat-Aktionen angeboten.



Adresse:

Bernecker Str. 40, 95502 Himmelkron



Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag, Sonntag sowie Feiertags 10:00 - 23:00 Uhr, Samstag 9:00 - 23:00 Uhr



Preise:

Mittwoch "Rippla-, Spareribs und Siedwurst-Essen" (mit Sauerkraut, Holzofenbrot, Klößen, Folienkartoffeln, Kräuterquark und Salaten): 9,00 Euro

Donnerstag "Feinschmeckerbuffet" (mit verschiedenen Geflügelvariationen, paniertem Gemüse, gefüllten Paprika, Schweinelendchen im Kräutermantel, Beilagen und Salaten): 12,00 Euro

Freitag "Nudelparty" (verschiedene Nudelgerichte mit Salaten): 9,00 Euro.

Samstag "Schnitzel-Gala" (Schwein- oder Putengerichte mit Beilagen und Salaten): 12,00 Euro

Sonntag "Grill- und Haxenparade" (verschiedene Grillschmankerl, Haxenvariationen, Beilagen und Salate): 10,00 Euro

8. PanOlio - Pizzeria, Osteria - Nürnberg

Adresse:

Hiltpoltsteiner Str. 61, 90411 Nürnberg



Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 11:30 - 14:30 Uhr und 17:30 Uhr - open end, Samstag, Sonntag und Feiertage ab 12:00 Uhr geöffnet



Preise:

Mittagsangebot "All you can eat-Buffet" mit Pizza, Pasta und Salatbuffet): 7,99 Euro

9. Akimoto - feine japanische Küche - Nürnberg

Adresse:

Fürther Str. 244 B, 90429 Nürnberg



Öffnungszeiten:

Täglich von 11:30 - 14:30 Uhr und von 17:30 - 23:00 Uhr

Running Sushi: täglich von 19:00 - 22:00 Uhr



Preise:

Running Sushi (eine Stunde): 16,90 Euro

10. Gourmet Tempel Forchheim

Adresse:

Bayreuther Straße 6, 91301 Forchheim

Öffnungszeiten:

täglich: 11:30 - 15:00 Uhr und von 17:30 -23:00 Uhr

Preise: