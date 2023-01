Diese 7 Sushi Restaurants in Würzburg solltest du kennen

Beliebtheit von Sushi

Sushi ist nicht nur etwas für Fleisch- und Fischfans, sondern kann auch vegetarisch oder vegan genossen werden. Heutzutage kannst du die Reis-Häppchen sogar in vielen Supermärkten finden; am besten schmeckt es jedoch meist frisch in einem Restaurant. Wo du in Würzburg gutes Sushi essen kannst, verraten wir dir auf Basis der Google-Bewertungen.

Diese Sushi-Restaurants werden empfohlen

2019 wurden im Auftrag der Restaurantkette Peter Pane und des Instituts für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) 1.000 Deutsche in einem Alter ab 18 Jahren dazu befragt, was sie gerne in Restaurants essen. Mit ganzen 42 Prozent landeten Sushi-Restaurants auf dem vierten Platz. Während das hauptsächlich aus Reis bestehende Gericht früher in Deutschland noch nicht so verbreitet war, zeigt sich heute eine zunehmende Beliebtheit. Suchst du nach einem Sushi-Restaurant in Würzburg, bieten sich dir viele Möglichkeiten.

#1 Ganze 4,9 Sterne erhielt das lax & nori in Würzburg. Neben Sushi-Rollen findest du hier verschiedene Bowl-Kreationen. Alle Verpackungsmaterialien, die verwendet werden, sind zu 100 % klimaneutral produziert und nachhaltig. Zum Trinken kannst du eine der selbstgemachten Tee-Essenzen probieren. Ernährst du dich vegan, findest du hier ebenfalls zahlreiche Optionen, wie beispielsweise die Rolle mit "Hyhnchen".

Adresse: Eichhornstraße 19, 97070 Würzburg

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 11 bis 19 Uhr

Telefon: 0931 6607 4655

0931 6607 4655 Webseite: https://lax-nori.de/

#2 Die Sumo Sushi Bar überzeugte mit 4,7 Sternen. Das Restaurant befindet sich mitten in Würzburg, sodass du einen Besuch dort ideal mit einem Besuch der Stadt verbinden kannst. Besonderer Wert wird auf den sorgsamen Umgang mit Soßen sowie den Verzicht auf Fett gelegt, sodass der ursprüngliche Geschmack der Lebensmittel erhalten bleibt. Es werden neben Sushi diverse thailändische und chinesische Spezialitäten angeboten. Ein*e Nutzer*in lobt: "Große Auswahl an Speisen und auch Running-Sushi ist möglich."

Adresse: Martinstraße 2, 97070 Würzburg

Öffnungszeiten: Täglich von 10:30 bis 22:00 Uhr.

Telefon: 0931 4679 1880

0931 4679 1880 Webseite: https://sumosushibar.de/

Auch hier gibt es leckeres Sushi

#3 Das Kai Sushi & Bar Würzburg erhielt insgesamt 4,6 Sterne. Es befindet sich im Herzen von Würzburg. Innen wurde es stilvoll mit japanischem Flair eingerichtet, sodass das Ambiente ein Teil des Erlebnisses wird. Von einem*r Nutzer*in wird gelobt: "Auch Sonderwünsche wurden ohne Kommentar berücksichtigt". Weiter schreibt eine Nutzerin zu den Gerichten: "Sehr schön dekoriert und serviert mit ausgezeichnetem Geschmack".

Adresse: Juliuspromenade 44, 97070 Würzburg

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 11:00 bis 22:30 Uhr. Sonntag von 12:00 bis 22:00 Uhr.

Telefon: 0162 9666696

0162 9666696 Webseite: https://www.kai-sushibar-wuerzburg.de/ueber-uns/

#4 Ebenfalls mit 4,6 Sternen punktete die Kham Sushi Bar. Das Restaurant gibt es seit 1999 in Würzburg. Damit ist es die älteste Sushi-Bar Würzburgs. Zubereitet wird das Essen von geschulten Köchen und Sushi-Meistern aus Nepal, Thailand und Japan. Das Ambiente ist eher schlicht und minimalistisch gehalten. Von einem*r Nutzer*in wird positiv hervorgehoben: "Stammkunden werden nach wenigen Besuchen bereits mit Namen begrüßt, die Essenswünsche hat der Inhaber meist nach kurzer Zeit im Kopf".

Adresse: Burkarderstraße 2, 97082 Würzburg

Öffnungszeiten: Donnerstag bis Dienstag von 11:30 bis 14:30 und von 17:00 bis 22:30 Uhr. Mittwoch von 17:00 bis 22:30 Uhr.

Telefon: 0931 4502364

0931 4502364 Webseite: https://kham-wuerzburg.de/kham-neu/

#5 Auch das Asia Tran erhielt 4,6 Sterne. Hier gibt es von gebratenen Nudeln und Curry-Gerichten bis hin zu Sushi und Pho Bo alles, was dein Herz begehrt. Gelobt wird von einem Nutzer: "Man wird immer freundlich bedient, das Essen wird frisch zubereitet (das Sushi ist sehr zu empfehlen) und die Wartezeiten sind kurz - auch Extrawünsche werden umgesetzt." Eine weitere Nutzerin verrät: "Der Laden ist fast ein kleiner Geheimtipp".

Adresse: Industriestraße 7, 97076 Würzburg

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 10:00 bis 20:00 Uhr.

Telefon: 0931 28789672

0931 28789672 Webseite: https://www.asiatran-wuerzburg.de/

Weitere Restaurant-Tipps für Sushi

#6 4,6 Sterne erhielt das Yamato Sushi Pham Wok bei den Google-Bewertungen. Wie der Name bereits verrät, gibt es nicht nur vielfältiges Sushi, sondern auch Wok-Gerichte auf der Speisekarte. Eine Nutzerin schreibt: "Das Sushi in dem kleinen, süßen Restaurant ist sehr lecker und wird auch schön angerichtet". Zu den Gerichten schreibt eine andere Nutzerin: "Die Auswahl ist relativ groß, neben Klassikern gibt es auch moderne Varianten, z.B. mit Hühnchen oder frittiert".

Adresse: Zellerstraße 12, 97082 Würzburg

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 11:00 bis 14:30 Uhr und von 17:00 bis 22:00 Uhr. Samstag und Sonntag von 12:00 bis 22:00 Uhr.

Telefon: 0931 / 45 29 889

0931 / 45 29 889 Webseite: https://www.yamatosushi-phamwok.de/

#7 Das Nushu erhielt 4,5 Sterne. Innen in dem Restaurant findest du einen Speiseraum mit Japanisch angehauchter Einrichtung. Dazu schreibt ein Nutzer: "Die Atmosphäre ist sehr gemütlich". Neben Sushi findest du zahlreiche vietnamesische Gerichten und gegrillte Meeresfrüchte. Eine Nutzerin schreibt: "Sehr leckeres Sushi, total nette Bedienungen, eine absolute Empfehlung."

Adresse: Theaterstraße 3A, 97070 Würzburg

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 11:30 bis 14:30 Uhr und von 17:00 bis 22:30 Uhr. Samstag von 12:30 bis 15:30 Uhr und von 17:00 bis 23:00 Uhr. Sonntag von 16:30 bis 22:00 Uhr.

Telefon: 0931 45241369

Fazit

Da es sich bei den Google-Bewertungen immer um rein subjektive Bewertungen handelt, gibt es keine Garantie dafür, dass auch dir das Sushi dort schmeckt. Immerhin hat jeder einen anderen Geschmack. Welches Restaurant du ausprobieren möchtest und wo es dir persönlich am besten schmeckt, ist zuletzt natürlich dir überlassen.

Final konnte jedes der 7 Restaurants mit seinem Sushi-Angebot herausragen. Es könnte sich lohnen, die Gerichte in den Restaurants auch einmal selbst zu probieren und sich eine eigene Meinung zu bilden.