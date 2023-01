Diese 7 Sushi Restaurants in Erlangen solltest du kennen

7 Sushi-Restaurants in Erlangen Hiro Sakao Gingko Haru My Hao Lily's Asia Fuji San Running Sushi Huong Viet

Fazit

Bayerns kulinarische Vielfalt besteht schon lange nicht mehr ausschließlich aus Brauhäusern und deftigen Fleischgerichten. Gerade in den Städten wird die Diversität des kulinarischen Angebots immer größer und Sushi ist kein Fremdwort mehr. Basierend auf den Bewertungen von TripAdvisor und Google, gibt es hier unser Ranking der sieben beliebtesten Sushi-Restaurants in Erlangen.

Hiro Sakao – Tradition neu interpretiert

Im Herzen des Röthelheimparks liegt das Hiro Sakao, ein Glasbau mit moderner Einrichtung und angenehmer Atmosphäre. Neben der umfangreichen Sushi-Karte gibt es allerlei warme Gerichte wie Currys und Suppen.

Vegetarische Varianten sind auf der Karte zahlreich vertreten. Wie wäre es zum Beispiel mit Sushi mit grünem Spargel oder auch Spinat und Sesam? Wenn du dich nicht entscheiden kannst, dann gibt es auch vegetarische Menüs zur Auswahl.

Adresse: Allee am Röthelheimpark 13, 91052 Erlangen

Allee am Röthelheimpark 13, 91052 Erlangen Öffnungszeiten: Montag - Freitag 11:30 - 14:30 Uhr und 17:30 - 22:30 Uhr, Samstag 17:30 - 22:30 Uhr, Sonntag 17:00 - 22:00 Uhr

Montag - Freitag 11:30 - 14:30 Uhr und 17:30 - 22:30 Uhr, Samstag 17:30 - 22:30 Uhr, Sonntag 17:00 - 22:00 Uhr Telefonnummer: +49 9131 9732555

+49 9131 9732555 Webseite: www.hirosakao.com

Gingko – klassisch japanische Küche

Seit 2001 serviert das Gingko in der Altstadt klassische japanische Küche. Zur Mittagszeit kannst du hier beim Mittagstisch in der Regel zwischen 10 Gerichten wählen. N. Snoop schreibt bei Google: "Einfach und ehrliches Essen, ohne viel Schnickschnack".

Am Donnerstag, Freitag und Samstag gibt es von 18:00 - 22:00 Uhr ein All-you-can-eat-Angebot. Beim Running Sushi kannst du alles vom laufenden Band essen, was du möchtest. Aktuell (Dezember 2022) ist dieses Angebot aufgrund der Hygienemaßnahmen zur Coronapandemie ausgesetzt. Es soll aber schnellstmöglich wieder aufgenommen werden.

Adresse: Hauptstraße 46, 91054 Erlangen

Hauptstraße 46, 91054 Erlangen Öffnungszeiten: Dienstag - Sonntag 11:30 - 14:30 Uhr und 17:30 - 23:00 Uhr

Dienstag - Sonntag 11:30 - 14:30 Uhr und 17:30 - 23:00 Uhr Telefonnummer: +49 9131 26913

+49 9131 26913 Webseite: www.gingko-erlangen.de

Haru – authentisches Sushi

Das erste Sushi Restaurant Erlangens legt großen Wert auf Authentizität und möchte mit den perfekten Sushi-Kreationen überzeugen. Die Zutaten werden zu großen Teilen in Bioqualität verarbeitet.

Das Haru liegt unterhalb der Theaterbühne Fifty-Fifty. Es bietet sich somit perfekt an, um nach oder vor einer Veranstaltung dort einen Happen zu essen.

Adresse: Südliche Stadtmauerstraße 1, 91054 Erlangen

Südliche Stadtmauerstraße 1, 91054 Erlangen Öffnungszeiten: Montag - Freitag 11:30 - 14:30 Uhr und 17:30 - 00:00 Uhr, Samstag - Sonntag 17:00 - 00:00 Uhr

Montag - Freitag 11:30 - 14:30 Uhr und 17:30 - 00:00 Uhr, Samstag - Sonntag 17:00 - 00:00 Uhr Telefonnummer: +49 9131 5301460

+49 9131 5301460 Webseite: www.haruerlangen.de

My Hao – in Richtung Perfektion

My Hao ist ein vietnamesisches Restaurant, das auch Sushi auf seiner Karte anbietet. Eine günstige Anlaufstelle, wenn du neben Sushi zum Beispiel auch Sommerrollen magst.

Das Restaurant bietet auch eine große Auswahl an veganen und vegetarischen Gerichten an. Das Preis-Leistung-Verhältnis ist angemessen und das Ambiente sehr angenehm. Laut Google-Bewertung von "Wein Vina" ist das My Hao ein "zweite Zuhause".

Adresse: Karl-Zucker-Straße 18, 91052 Erlangen

Karl-Zucker-Straße 18, 91052 Erlangen Öffnungszeiten: Montag - Freitag 11:30 - 14:30 Uhr und 17:30 - 22:30 Uhr, Samstag - Sonntag 17:30 - 22:30 Uhr

Montag - Freitag 11:30 - 14:30 Uhr und 17:30 - 22:30 Uhr, Samstag - Sonntag 17:30 - 22:30 Uhr Telefonnummer: +49 91314035168

+49 91314035168 Webseite: www.myhao-restaurant.de

Lily’s Asia – ausgefallene Sushi-Gerichte

Das neu eingerichtet Restaurant, besticht nicht nur mit seiner edlen Einrichtung. Die Speisekarte ist umfangreich und lässt keine Wünsche offen.

Neben Sushi gibt es authentische vietnamesische Gerichte und hervorragende Bowls. Ein großes Angebot an Cocktails sowie anderen selbstgemachten Erfrischungen des Hauses steht ebenfalls zur Auswahl.

Adresse: Goethestraße 14, 91054 Erlangen

Goethestraße 14, 91054 Erlangen Öffnungszeiten: Montag - Freitag 17:00 - 22:30 Uhr, Samstag - Sonntag 11:00 - 15:00 Uhr und 17:00 - 22:30 Uhr

Montag - Freitag 17:00 - 22:30 Uhr, Samstag - Sonntag 11:00 - 15:00 Uhr und 17:00 - 22:30 Uhr Telefonnummer: +49 9131-974558

+49 9131-974558 Webseite: www.lilysasia-erlangen.de

Fuji San – Running Sushi

Das Fuji San Running Sushi ist ein Sushi Imbiss-Restaurant am Rathausplatz in der Innenstadt. Hier fährt das Sushi Karussell auf einem Band, das über den Tresen läuft. Die Gäste sitzen am Tresen und greifen einfach zu.

Bezahlt wird dann nach Tellern oder du entscheidest dich für das All-you-can-eat-Angebot. Besonders am Mittag ist hier immer mehr los, was das Angebot und die Vielfalt an unterschiedlichen Sushi-Kreationen auf dem Karussell erhöht.

Adresse: Rathausplatz 5 Neuer Markt, 91052 Erlangen

Rathausplatz 5 Neuer Markt, 91052 Erlangen Öffnungszeiten: Montag - Samstag 11:00 - 20:00 Uhr

Montag - Samstag 11:00 - 20:00 Uhr Telefonnummer: +49 9131 1253088

Huong Viet – Streetfood zum Sitzen

Das Huong Viet ist ein kleiner Familienbetrieb. Es gibt neben den authentischen vietnamesischen Speisen auch eine gut sortierte Sushi-Karte.

Das Restaurant lädt dazu ein, die traditionellen Speisen auf kreative und moderne Weise neu zu entdecken. Es gibt hausgemachte Limonaden und montags bis freitags von 11:00 bis 15:00 Uhr ein Mittagsangebot für warme Gerichte.

Adresse: Nürnberger Str. 60, 91052 Erlangen

Nürnberger Str. 60, 91052 Erlangen Öffnungszeiten: Montag - Samstag 11:00 - 21:00, Sonntag 16:00 - 21:00 Uhr

Montag - Samstag 11:00 - 21:00, Sonntag 16:00 - 21:00 Uhr Telefonnummer: +49 9131 9777740

+49 9131 9777740 Webseite: www.huongviet-erlangen.de

Fazit

Am laufenden Band, gemeinsam mit Sushi-Fans, zu fast jeder Tageszeit: In Erlangen gibt es ein vielseitiges Angebot an Sushi-Restaurants und auch Vegetarier*innen und Veganer*innen können in den Genuss der mundgerechten Häppchen kommen.