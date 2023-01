Diese 5 griechischen Restaurants in Würzburg solltest du kennen

Es gib viele griechische Restaurants in Würzburg

Wir stellen dir 5 Restaurants vor

vor Speisen für jeden Geschmack

Eine reichhaltige Auswahl an Köstlichkeiten

Die griechische Küche ist vielfältig und köstlich. Die mediterranen Einflüsse machen die Speisen zudem gesund und gut bekömmlich. Wir haben für dich die fünf besten griechischen Restaurants in Würzburg herausgesucht. Die Reihenfolge haben wir nach Google-Bewertungen sortiert.

Restaurant Mykonos - seit über 30 Jahren in Würzburg

Erlebe echte griechische Gastfreundschaft und beste mediterrane Küche. Das Restaurant bietet eine Vielzahl an griechischen Spezialitäten und befindet sich bereits seit über 30 Jahren in Würzburg. Es ist liebevoll und authentisch gestaltet.

Zusätzlich erhältst du eine große Auswahl an unterschiedlichen griechischen Weinen. Alle Speisen kannst du auch gleich online bestellen und abholen. Bekannt ist das Restaurant für die frische Auswahl an Salaten, deftigen Gerichte vom Grill und Köstlichkeiten aus dem Backofen.

Restaurant Mykonos

Brettreichstraße 4, 97074 Würzburg

Tel.: 0931 75770

www.mykonos-restaurant.de

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 11.00 bis 14.30 und 17.00 bis 21.30 Uhr

Restaurant Olympia - Tischbuffet ab vier Personen möglich

Du willst speisen wie die Griechen? Dann bist du hier genau richtig. Alle Speisen werden mit viel Liebe zum Detail und besonders frisch zubereitet. Zusätzlich gibt es ab vier Personen ein Tischbuffet, das in unterschiedlichen Variationen angeboten wird. Für größere Gruppen ist das laut den Bewertungen besonders empfehlenswert.

Doch auch darüber hinaus erwarten dich viele appetitliche Vorspeisen und köstliche Hauptgerichte – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Der Inhaber hat die Zubereitung der griechischen Gerichte im Heimatland erlernt. Seit über 15 Jahren sammelt er nun Erfahrungen und die Leidenschaft für die mediterrane Küche ist ungebrochen.

Restaurant Olympia

Gegenbauerstr. 25, 97074 Würzburg

Tel.: 0931 71856

www.olympia-wuerzburg.de

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 11.00 bis 15.00 Uhr und 17.00 bis 23.00 Uhr

Restaurant Hubland - authentisch, gemütlich und freundlich laut Gästen

Probiere unbedingt das gemütliche Restaurant mit tollem Außenbereich aus. Das Menü ist reichhaltig aufgestellt: Neben Pita, griechischen Suppen und Lamm ist das Restaurant auch auf Fisch spezialisiert. Natürlich gibt es ebenfalls eine große Auswahl an griechischem Wein.

Authentisch, gemütlich und freundlich – so wird das Restaurant bewertet. Die Inhaber betreiben übrigens bis heute ein kleines Boutique-Hotel in Griechenland, die Verbindung zur Heimat wird nicht nur kulinarisch gehalten.

Restaurant Hubland

Zeppelinstraße 118, 97074 Würzburg

Tel.: 0931 82959

www.restaurant-hubland.de

Öffnungszeiten: Täglich von 11.00 bis 01.00 Uhr. Die Küche schließt um 23.00 Uhr.

Restaurant Plaka Alpenrose - Gäste bewerten Personal als sehr freundlich

In diesem Restaurant wird Tradition noch großgeschrieben. Die Gerichte nehmen dich mit auf eine kulinarische Reise. Das Personal wird als freundlich und kompetent bewertet und der Service ist typisch griechisch: besonders gastfreundlich.

Ob in der Mittagspause oder in den Abendstunden mit guten Freunden, in diesem Restaurant findet man nicht nur köstliche Gerichte, sondern auch den passenden Wein dazu. Der Geschmack steht absolut im Vordergrund und die Speisen sind hausgemacht, mit viel Liebe und Hingabe.

Restaurant Plaka Alpenrose

Grombühlstrasse 10, 97080 Würzburg

Tel.: 0931 25982

www.plakaalpenrose.com

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 17 bis 23 Uhr. Dienstags ist Ruhetag. An Sonn- und Feiertagen ist von 11.00 bis 14.30 Uhr und 17.00 bis 23.00 Uhr geöffnet. Die warme Küche wird immer bis 22.00 Uhr angeboten.

Theo's Wasserhäusle - griechische Küche seit über 36 Jahren

Alle Speisen werden in diesem Restaurant mit einer Mischung aus traditionellen Methoden und modernen Einflüssen zubereitet. Das Ambiente ist angenehm und entspannt. Hier kannst du nicht nur tolle griechische Gerichte probieren, sondern dich auch mal richtig fallen lassen und dem Stress des Alltags entfliehen.

Bereits seit 36 Jahren werden original griechische Gerichte gekocht und somit authentische Momente geschaffen.

Theo's Wasserhäusle