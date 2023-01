Diese 5 griechischen Restaurants in Hof solltest du kennen

Überblick über einige griechische Spezialitäten

Suchst du nach einem griechischen Restaurant in Hof, wird dir die Auswahl sicherlich nicht gleich leicht fallen. Anhand der Google-Bewertungen stellen wir dir fünf Restaurants vor, in denen du gut griechisch Essen gehen kannst.

Bevor du in ein griechisches Restaurant gehst, ist es empfehlenswert, bereits einige der Spezialitäten zu kennen. So gehst du sicher, dass du mit den Begriffen auf der Speisekarte etwas anfangen kannst. Einige Gerichte kennst du bestimmt, wie den griechischen Salat aus Tomaten, Paprika, Feta-Käse, schwarzen Oliven, Zwiebeln und Gurken oder das Zaziki aus Knoblauch, Joghurt, Gurken und Zitronensaft. Bei Spanakopita handelt es sich um Blätterteig-Taschen, die mit Spinat und Feta-Käse gefüllt sind. Gefüllte Weinblätter heißen traditionell Dolmadakia und können sowohl heiß als auch kalt serviert werden. Ein sehr bekanntes Hauptgericht ist das sogenannte Moussaka. Dabei handelt es sich um ein Gratin aus Hackfleisch und Auberginen mit Tomaten- und Béchamelsauce. Souvláki sind Spieße aus Rind-, Schweine- oder Hühnerfleisch, die meist mit Pommes, Zaziki und Gemüse serviert werden. Ebenso wie Souvláki ist Gyros eine Spezialität, die in Restaurants oft mit Pommes und Gemüse oder in einem Pita-Brot serviert wird. Mit diesem Wissen kannst du dich sofort auf den Weg in eines der folgenden 5 griechischen Restaurants in Hof machen.

1# Die Griechische Taverne in Hof erhielt insgesamt 4,7 Sterne. Du kannst dir etwas zum Mitnehmen bestellen, aber auch im Restaurant selbst essen. Ein*e Nutzer*in lobt: "Gemütliches Ambiente, freundliche Bedienung und sehr, sehr frisches griechisches Essen." Von einem anderen Nutzer bekommst du den Tipp: "Das Parkhaus Marienstrasse ist gleich in der Nähe."

Adresse: Marienstraße 21, 95028 Hof

Marienstraße 21, 95028 Hof Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 11:00 bis 14:00 Uhr und von 17:00 bis 22:30 Uhr.

Dienstag bis Sonntag von 11:00 bis 14:00 Uhr und von 17:00 bis 22:30 Uhr. Telefon: 09281 16144

09281 16144 Webseite: https://de-de.facebook.com/beiNikohof/

2# Ebenfalls mit 4,7 Sternen konnte der Treffpunkt Santorini überzeugen. Du findest die Gastwirtschaft im Herzen Hofs, sodass du sie leicht zu Fuß, mit dem Auto oder dem Bus erreichen kannst. Es werden nicht nur griechische Gerichte, sondern auch einige deutsche Speisen wie Currywurst angeboten. Möchtest du eine Feier oder ein Fest feiern, kannst du dies in einem Nebenraum tun. Diesen kannst du einfach telefonisch reservieren. Ein*e Nutzer*in schreibt: "Netter Wirt, leckeres Essen und super Atmosphäre."

Adresse: Königstraße 74, 95028 Hof

Königstraße 74, 95028 Hof Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 17:00 bis 01:00 Uhr.

Montag bis Samstag von 17:00 bis 01:00 Uhr. Telefon: 09281 18590

09281 18590 Webseite: https://m.facebook.com/people/Santorini-Zum-Gogo/100041607706092/

Auch diese Restaurants können einen Besuch wert sein

3# Insgesamt 4,6 Sterne erhielt die Taverna Kostas mit Hotel. Neben den typischen Spezialitäten gibt es auf der Speisekarte Gerichte speziell für die kleinen Gäste und vegetarische Optionen. Da Kostas zugleich Taverne und Hotel ist, kannst du hier nach Bedarf auch übernachten. Ein*e Nutzer*in schreibt: "Das Restaurant ist modern eingerichtet und bietet somit ein schönes Ambiente." Von einem anderen Nutzer wird gelobt: "Sehr gutes Essen, freundliche Bedienung, eine Riesenauswahl und gute Preise."

Adresse: Pfarr 17, 95028 Hof

Pfarr 17, 95028 Hof Öffnungszeiten: Mittwoch bis Montag von 11:00 bis 14:00 Uhr und von 17:00 bis 22:00 Uhr. Dienstag ist Ruhetag.

Mittwoch bis Montag von 11:00 bis 14:00 Uhr und von 17:00 bis 22:00 Uhr. Dienstag ist Ruhetag. Telefon: 09281 87008

09281 87008 Webseite: https://de-de.facebook.com/people/Hotel-Taverna-Kosta/100064153297527/

4# Ebenfalls mit 4,6 Sternen überzeugte das Hertlein. "Der schönste Biergarten in ganz Hof, hervorragendes Essen", wird von einem Nutzer gelobt. Machst du es dir mit Kindern in dem Biergarten gemütlich, können sich diese auf dem Spielplatz dort austoben. Auf der Speisekarte findest du eine Vielzahl an griechischen Spezialitäten sowie Pizza.

Adresse: Vogelherder Str. 1, 95030 Hof

Vogelherder Str. 1, 95030 Hof Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag von 17:00 bis 21:00 Uhr. Sonntag von 11:00 bis 14:00 Uhr und von 17:00 bis 20:30 Uhr.

Mittwoch bis Samstag von 17:00 bis 21:00 Uhr. Sonntag von 11:00 bis 14:00 Uhr und von 17:00 bis 20:30 Uhr. Telefon: 09281 66811

09281 66811 Webseite: https://www.facebook.com/people/Hertlein/100063815130075/

5# Das Syrtaki in Hof erhielt 4,5 Sterne. Hier findest du vorwiegend klassische griechische Speisen, aber auch einige Gerichte aus der deutschen Küche wie Schnitzel. Der modern eingerichtete Innenraum überzeugt mit einem gemütlichen, griechischen Ambiente. Dazu schreibt ein*e Nutzer*in: "Sehr gemütlich und geschmackvoll eingerichtet. Dezente Hintergrundmusik. Reichhaltige Speise- und Getränkekarte. Für die Kleinen gibt es ebenfalls ein gutes Angebot." Weiter lobt ein anderer Nutzer: "Absolut kinderfreundlich, was wir in den wenigsten Restaurants kennen."

Adresse: Leimitzer Str. 2, 95028 Hof

Leimitzer Str. 2, 95028 Hof Telefon: 09281 5404544

09281 5404544 Webseite: https://www.hof-syrtaki.de/

Fazit

Die vorgestellten Restaurants haben ihre Kund*innen mit ihrem Angebot an griechischen Spezialitäten positiv beeindrucken können. Da jede*r seinen eigenen Geschmack hat, ist es natürlich nicht garantiert, dass auch dir die Speisen dort schmecken. Dennoch könnte es eine gute Idee sein, den positiv bewerteten Restaurants eine Chance zu geben und die Gerichte selbst zu probieren.