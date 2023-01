Diese 5 griechischen Restaurants in Fürth solltest du kennen

Die griechische Küche ist besonders reichhaltig

ist Wir stellen dir 5 tolle griechische Restaurants in Fürth vor

vor Viele gesunde Speisen

Für jeden Geschmack ist etwas dabei

Die griechische Küche zählt zur mediterranen Küche und ist besonders vielfältig aufgestellt. Charakteristisch sind reichlich Gemüse, Oliven, Meeresfrüchte und mediterrane Kräuter sowie Gewürze. Ebenso gehört Weißbrot fest dazu, genau wie Fetakäse und Schweine- sowie Rindfleisch. Wenn du mal wieder so richtig Lust auf tolle griechische Küche in Fürth verspürst, dann kannst du dich an der folgenden Liste orientieren. Bei der Zusammenstellung haben wir uns an den Google-Bewertungen orientiert.

1. Restaurant Penelope

Das Restaurant liegt mitten im Zentrum von Fürth und ist nur unweit von der Neuen Mitte entfernt. Bereits seit mehr als 40 Jahren kannst du hier kulinarisch in die griechische Küche eintauchen. Ende 2014 wurde das Restaurant umfangreich renoviert und verbreitet seitdem eine Mischung aus modernem und mediterranem Flair.

Du erhältst sowohl Vorspeisen als auch Hauptmenüs und eine Mittagskarte. Neben authentischem griechischen Essen, wie dicken Bohnen, Seezunge und Souvláki hast du die Wahl aus unzähligen Weinen. Das Personal wird als sehr freundlich bewertet, was für eine angenehme Atmosphäre sorgt.

Restaurant Penelope

Moststraße 33, 90762 Fürth

Tel.: 0911 774462

www.restaurant-penelope.de

Öffnungszeiten: Mo, Di und Do 11:30 - 15:00 & 17:00 - 23:00 Uhr. Fr und Sa 11:30 - 15:00 & 17:00 - 24:00 Uhr. So 11:30 - 15:00 & 17:00 - 22:30 Uhr. Am Mittwoch ist Ruhetag.

2. Estiatorio Poseidon

Das Restaurant wird als gastfreundlich und besonders authentisch bewertet. Es gibt eine umfangreiche Auswahl an griechischen Spezialitäten, von Vorspeisen, über Hauptgerichte bis hin zu Desserts. Das Restaurant gibt es bereits seit mehr als 30 Jahren und es ist weiterhin familiengeführt.

Direkt in der Einkaufspassage kannst du entspannt einkehren. Das Restaurant ist frisch renoviert und bietet einen entspannten Flair. Gleichzeitig können die Räumlichkeiten für Veranstaltungen gebucht werden. Empfehlenswert sind neben den Calamari mit Gyros, die Kritharaki sowie die Fischgerichte.

ESTIATORIO POSEIDON

Bäumenstr. 30, 90762 Fürth

Tel.: 0911 771696

www.poseidon-fuerth.de

Öffnungszeiten: Täglich geöffnet von 11:00 - 15:00 Uhr & 17:00 - 24:00 Uhr. Während der Sommerzeit ist montags Ruhetag.

3. Leo's Restaurant Danai

Das griechische Restaurant überzeugt vor allem durch die wunderbaren Grillgerichte, Souvláki und Gyros. Zudem werden viele Speisen im eigenen Ofen gefertigt und sind eher eine griechische Interpretation deutscher Gerichte, wie beispielsweise Lammhaxe.

Die Speisekarte ist besonders breit aufgestellt und zusätzlich erhältst du eine wunderbare Auswahl an köstlichen Weinen. Im Sommer steht zusätzlich ein gemütlicher Biergarten zur Verfügung.

Leo's Restaurant DANAI

Schwabacherstr. 256, 90763 Fürth

Tel.: 0911 712216

www.danai.de

Öffnungszeiten: Mo 11:00 - 14:00 & 17:00 - 22:00 Uhr. Mi bis So 11:00 - 14:00 & 17:00 - 22:00 Uhr. Am Dienstag ist Ruhetag.

4. Restaurant Waldschänke "bei Jorgo"

Das Restaurant bietet hochwertige und vor allem frische Speisen, den Bewertungen zufolge einen tollen Service und ein gemütlich eingerichtetes Lokal. Die Küche ist griechisch geprägt, zusätzlich finden sich jedoch auch einige fränkische Spezialitäten wieder.

Gerade die große Auswahl und die wunderbare Gastfreundschaft machen den Besuch so empfehlenswert. Hier steht man dir gerne beratend zur Verfügung und empfiehlt sowohl Speisen als auch einen passenden Wein zu jedem Gericht. Alle Speisen können zusätzlich vorbestellt und abgeholt werden.

Restaurant Waldschänke "bei Jorgo"

An der Waldschänke. 1, 90762 Fürth

Tel.: +49 (0) 911762642

www.restaurant-waldschaenke-fuerth.de

Öffnungszeiten: Mo bis Mi 17:00 - 22:30 Uhr. Do bis So 11:30 - 14:30 & 17:00 - 22:30 Uhr.

5. Schatzkästle

Wer in einem original griechischen Restaurant speisen möchte, der ist hier richtig. Der Familienbetrieb verwöhnt alle Gäste reichhaltig und herzhaft. Es wird noch nach alten Rezepturen gekocht und alle Speisen werden frisch zubereitet.

Den Sommerabend kannst du bei einem Glas Wein ganz entspannt im restauranteigenen Garten verbringen. Hier ist alles auf deinen Genuss ausgerichtet, ob vielfältige Vorspeisen, Salate, Gemüseteller oder Bifteki, Gyros und Lamm.

Schatzkästle

Königstr. 63, 90762 Fürth

Tel.: +49 (0) 911772042

www.schatzkaestle.com

Öffnungszeiten: Di bis Fr und So 12:00 - 14:00 Uhr & 17:00 - 23:00 Uhr. Sa 17:00 - 23:00 Uhr.

Fazit

Tauche geschmacklich in den Süden Europas ein und genieße die unterschiedlichen griechischen Restaurants in Fürth. Vielleicht findest du ja sogar ein neues Stammlokal.