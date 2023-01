Diese 5 griechischen Restaurants in Erlangen solltest du kennen

Griechisches Essen : Wir stellen dir 5 Restaurants in Erlangen vor Nostos Poseidon Restaurant Ipiros Restaurant Ilias Taverne Mythos

Da viele Franken gerne griechisch essen, gibt es in Erlangen ein breites Angebot an griechischen Restaurants. Dabei findest du nicht nur in der Innenstadt, sondern auch in den Stadtteilen Erlangens gute Lokale, die sich auf die griechische Küche spezialisiert haben. Zudem wird in verschiedenen Vereinsheimen der Region griechische Küche angeboten. Das folgende Ranking bezieht sich auf die besten Griechen in der Erlanger Kernstadt, die als reine Restaurants bezeichnet werden können. Es basiert auf den Rezensionen auf Google.

Nostos - der am besten bewertete Grieche Erlangens

In der Glockenstraße findest du mit dem Restaurant Nostos den am besten bewerteten Griechen in Erlangen. Charmant im autofreien Teil der Straße gelegen, kannst du hier authentische griechische Küche genießen. Das kleine Restaurant ist sehr gemütlich und es herrscht im Innenraum Tavernen-Atmosphäre.

Das Nostos besteht schon seit vielen Jahren. Neben dem Essen kommen auch die griechischen Weine und der Ouzo bei den Kund*innen gut an. Auch das Preis-Leitungsverhältnis fällt positiv ins Gewicht. Die Karte ist übersichtlich. Die Gerichte überdurchschnittlich im Geschmack. Zwar bekommst du hier nicht die Fleischberge, die bei manch anderen Griechen serviert werden, doch überzeugt die Qualität.

Besonders schön ist das Ambiente im Sommer, wenn es Außensitzplätze gibt. In der Glockenstraße reihen sich dann die Tische verschiedener Restaurants aneinander und es entsteht ein einzigartiges Flair. Da die Kapazität des Restaurants begrenzt ist, empfiehlt es sich, Plätze im Voraus zu reservieren.

Glockenstraße 2, 91054 Erlangen

Di - SO: 17.00 - 22.00 Uhr

Web: https://nostos-taverne-erlangen.business.site/

Poseidon - wohl der bekannteste Grieche Erlangens

Das Poseidon ist wohl der bekannteste Grieche in Erlangen. Das Restaurant befindet sich in der Nürnberger Straße und lockt seit Jahrzehnten Hungrige von nah und fern an. Hier ist die Auswahl groß. Es gibt unterschiedliche Gerichte, die du im Innenraum oder im Biergarten genießen kannst.

Das Poseidon hat auf Google die meisten Rezensionen aller griechischen Restaurants in Erlangen. Viele der Rezensenten sind begeistert und geben an, seit Jahren in das Poseidon zu kommen. Die Qualität des Essens gefällt generell. Auch der Außenbereich überzeugt. Das Ambiente im Innenbereich ist einladend. Da das Restaurant viele Sitzplätze hat, kann es in Stoßzeiten schon mal laut werden. Das große Platzangebot ist aber auch großer Vorteil. So kannst du bei vorheriger Reservierung auch in großen Gruppen einkehren.

Das Poseidon ist und bleibt eine Institution in Erlangen. Es ist am Wochenende immer gut gefüllt. Das Essen schmeckt sehr gut, ist aber schon in der gehobenen Preisklasse einzuordnen. Das Restaurant hat von Dienstag bis Sonntag am Mittag und abends geöffnet.

Nürnberger Str. 108, 91052 Erlangen

Di - So: 11.30 - 15.00 & 17.30 Uhr - 00.00 Uhr

Web: http://www.poseidon-erlangen.de/

Restaurant Ipiros - ein besonderes Konzept der Meze

In der Loewenichstraße unweit des Lorlebergplatzes findet sich ein weiteres Lokal, das zu den besten griechischen Restaurants Erlangens zu zählen ist. Das besondere Konzept der Meze im Restaurant Ipiros kommt bei den meisten Kund*innen gut an.

Mit Meze ist als eine traditionelle Art von griechischen Essen zu verstehen. Es handelt sich dabei um viele verschiedene kleine Portionen, die auf dem Tisch stehen und unter allen geteilt werden. Unterschiedliche Fleisch-, Gemüse- und Fischgerichte werden in kleinen Portionen serviert und in der Gruppe verspeist. Dazu werden Wein, Ouzo oder andere (vorwiegend alkoholische) Getränke konsumiert. Den Kund*innen gefällt das Konzept gut. Lediglich das aufwendige Bestellen passt nicht zu jedem deutschen Gemüt. Das Lokal ist klein und modern. Wenn du hier in den Stoßzeiten essen möchtest, solltest du einen Tisch reservieren.

Die Atmosphäre im Ipiros ist für viele ein großer Pluspunkt. Getreu dem Motto "Essen unter Freunden" herrscht hier immer gute Stimmung. Im Sommer sind die Plätze im Freien sehr begehrt. Das Restaurant hat Dienstag bis Sonntag von 17 bis 23 Uhr geöffnet.

Loewenichstraße 37, 91054 Erlangen

Di - So: 17.00 - 23.00 Uhr

Web: https://www.restaurant-ipiros.de/

Restaurant Ilias - ruhig gelegen

Ruhig hinter der Altstädter Dreifaltigkeitskirche gelegen, findest du das Restaurant Ilias. Hier gibt es klassische sowie innovative Gerichte aus Griechenland. Die Gaststätte zählt schon seit Jahren zu den Topadressen für griechisches Essen in Erlangen und kann ganz besonders mit der Location punkten.

Das Essen im Ilias überzeugt die allermeisten Kund*innen. Es ist lecker, schön angerichtet und auch reichhaltig. Dabei ist auch das Preis-Leistungs-Verhältnis gut. Auch mit dem Ambiente kann das Restaurant punkten. Der Gastraum ist sehr schön dekoriert und lädt zum Verweilen ein. Der Außenbereich ist im Sommer wegen der Lage an einem der schönsten Plätze Erlangens eigentlich fast immer komplett besetzt. Zudem fällt das Personal meist positiv als sehr aufmerksam auf.

Das Restaurant ist sehr gut mit dem Auto erreichbar. Es finden sich Parkplätze in direkter Nähe. Der Theaterparkplatz ist fußläufig zu erreichen. Das Ilias bietet Mittwoch bis Montag Abendessen an. Sonntags ist das Lokal auch mittags geöffnet.

Kirchenstraße 9, 91054 Erlangen

Mi - Mo 17.00 - 23.30 Uhr

So: 11.30 - 15.00 Uhr

Web: https://restaurant-ilias.de/

Taverne Mythos - hier gibt es auch Mittagessen

Unweit des Topgriechen Nostos findet sich ein weiteres sehr gut bewertetes griechisches Lokal. Die Taverne Mythos liegt zentral in der Hauptstraße. Im Gegensatz zu vielen anderen Restaurants kannst du hier auch mittags essen.

Die Taverne ist klein und gemütlich. Bei den Gästen kommt das authentische Ambiente besonders gut an. Das Restaurant blickt auf eine jahrzehntelange Geschichte zurück. Das Personal ist seit jeher freundlich und gibt sich um jeden Kunden Mühe. Die Preise scheinen trotz Inflation noch zu passen. Auch das Essen überzeugt. Neben den traditionellen Gerichten gibt es ein mit Gyros gefülltes Fladenbrot, das wie ein Döner an der Straße auf die Hand verkauft wird.

Die Taverne Mythos ist optimal gelegen und zieht mittags wie abends hungrige Erlanger*innen an. Hier kannst du ein schnelles Essen auf die Hand bekommen oder auch gemütlich einkehren und das schöne Ambiente im Gastraum genießen. Die Taverne hat Donnerstag bis Dienstag zur Mittagszeit und Abends geöffnet.

Hauptstraße 54, 91054 Erlangen

Do, Fr, Mo & Di: 11.00–14.30 Uhr & 17.00–23.30 Uhr

Sa & So: 11.00 - 23.30 Uhr

https://www.mythos-erlangen.de/

Fazit - Die griechische Gastfreundschaft kommt gut bei den Gästen an

Die griechischen Restaurants in Erlangen punkten nicht nur bei Qualität und Quantität. Auch die griechische Gastfreundschaft kommt in vielen der Restaurants gut bei den Gästen an. Neben den Topadressen im Zentrum, die vorgestellt wurden, findest du auch in vielen Stadtteilen Restaurants, die gutes griechisches Essen anbieten.