Diese 5 griechischen Restaurants in Aschaffenburg solltest du kennen

Hintergrundinformationen: Charakteristika der griechischen Küche

Möchtest du gerne griechisch Essen gehen, stellt sich die Frage, in welchem der vielen Restaurants sich ein Besuch lohnt. Anhand der Google-Bewertungen kann man sich ein Bild über gute griechische Restaurants machen. Wir stellen dir 5 Restaurants mit griechischer Küche in Aschaffenburg vor.

Einige Merkmale der griechischen Küche und Restaurants in Aschaffenburg

Es gibt einige Merkmale, die die griechische Küche charakterisieren. Grundlegend ist sie mediterran und meist herzhaft. Beim Kochen wird häufig eine Menge frisches Gemüse, aromatischer Käse, Lammfleisch und Knoblauch verwendet. Neben dem traditionellen Lamm- oder Ziegenfleisch wird aber auch auf Rind, Schwein oder Huhn zurückgegriffen. Gewürzt wird oft mit den in Griechenland heimischen Wildkräutern Oregano, Thymian und Rosmarin. Typischerweise gibt es in der griechischen Küche verschiedene Vorspeisen, die Mezedes oder Meze genannt werden. In den folgenden 5 Restaurants in Aschaffenburg kannst du dich mit Gerichten aus der griechischen Küche verwöhnen lassen.

1# Das Restaurant Delphi erhielt 4,6 Sterne. Das Lokal besteht schon seit 1988 und ist damit das älteste griechische Restaurant in Aschaffenburg. Es erwartet dich eine Vielfalt an griechischen und mediterranen Gerichten. Eine Besonderheit ist die gehobene Ausstattung im griechischen Stil, die dich zum Verweilen einlädt. Im Sommer ist zusätzlich der Biergarten geöffnet. Möchtest du eine Feier dort planen, werden dir nach Absprache gerne Räumlichkeiten für bis zu 70 Personen zur Verfügung gestellt. Als Special Events gibt es regelmäßig Abende, an denen griechische Live-Musik gespielt wird.

Adresse: Fischergasse 31, 63739 Aschaffenburg

Fischergasse 31, 63739 Aschaffenburg Öffnungszeiten: Täglich von 11:30 bis 14:30 Uhr und von 17:30 bis 23:00. Freitag und Samstag am Abend bis 00:00 Uhr geöffnet.

Täglich von 11:30 bis 14:30 Uhr und von 17:30 bis 23:00. Freitag und Samstag am Abend bis 00:00 Uhr geöffnet. Telefon: 06021 24662

06021 24662 Webseite: https://delphi-ab.de/

2# Ebenfalls 4,6 Sterne erhielt das Restaurant 12 Götter. Auf der Speisekarte findest du außerdem vegetarische und vegane Gerichte. Überdies gibt es kleinere Portionen für Kinder. Bist du mit Kindern dort, können diese sich in dem "Spielbereich für Kinder" austoben, wie eine Nutzerin schreibt. Bei schönem Wetter kannst du es dir in dem Biergarten gemütlich machen. Ein*e andere*r Nutzer*in schreibt: "Gemütliches Ambiente und eine sehr aufmerksame, freundliche Bedienung."

Adresse: Sportweg 8, 63743 Aschaffenburg

Sportweg 8, 63743 Aschaffenburg Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 16:30 bis 23:00 Uhr. Sonntag von 11:30 bis 14:30 Uhr und von 16:30 bis 23:00 Uhr.

Montag bis Samstag von 16:30 bis 23:00 Uhr. Sonntag von 11:30 bis 14:30 Uhr und von 16:30 bis 23:00 Uhr. Telefon: 06021 4445212

06021 4445212 Webseite: https://12goetter-aschaffenburg.de/de

Weitere Restaurants mit leckerem griechischen Essen

3# Mit 4,5 Sternen konnte das Restaurant Dionysos überzeugen. Neben den Speisen und Getränken legt das Restaurant besonderen Wert auf eine gemütliche und ungezwungene Atmosphäre im griechischen Stil, bei der man sich wie zu Hause fühlen kann. Möchtest du eine Veranstaltung in dem Restaurant organisieren, kannst du dies auf Nachfrage tun. Die Außenterrasse bietet dir einen Blick über den Main. Von einem Nutzer wird gelobt: "Sehr lecker, frisch gegrilltes Fleisch, gut gewürzt. Überdurchschnittlich aufmerksames und freundliches Personal. Gemütliche und schöne Terrasse mit Blick auf den Main. Parkplätze direkt vor dem Restaurant."

Adresse: Am Floßhafen 27, 63739 Aschaffenburg

Am Floßhafen 27, 63739 Aschaffenburg Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 17:30 bis 22:00 Uhr. Sonntags von 11:30 bis 21:30 Uhr.

Dienstag bis Samstag von 17:30 bis 22:00 Uhr. Sonntags von 11:30 bis 21:30 Uhr. Telefon: 06021 25779

06021 25779 Webseite: https://dionysos-aburg.de/MainPage.php

4# Zur Brezel bei Takis erzielte 4,5 Sterne bei den Google-Bewertungen. Hier erwarten dich nicht nur griechische, sondern auch italienische Gerichte wie Pizza oder Spezialitäten aus der deutschen Küche wie Schnitzel. So kann jede*r etwas für sich finden. Ein*e Nutzer*in schreibt: "Die griechischen Vor- & Hauptspeisen, die Pizzas und das Schnitzel sind sehr gut. Es gibt Bier vom Fass und im Sommer einen netten Außenbereich."

Adresse: Leiderer Stadtweg 78, 63741 Aschaffenburg

Leiderer Stadtweg 78, 63741 Aschaffenburg Öffnungszeiten: Donnerstag bis Montag von 17:00 bis 23:00 Uhr. Dienstag von 16:00 bis 23:00 Uhr.

Donnerstag bis Montag von 17:00 bis 23:00 Uhr. Dienstag von 16:00 bis 23:00 Uhr. Telefon: 06021 83893

06021 83893 Webseite: https://www.facebook.com/zurbrezeltakis/

5# Für das Akropolis Restaurant gab es insgesamt 4,4 Sterne. Es gibt es einen schön dekorierten Außenbereich, in dem du es dir gemütlich machen kannst. Auch für die kleinen Gäste gibt es spezielle Gerichte. Gelobt wird von einer Nutzerin: "Das Ambiente und die Sitzmöglichkeiten sind sehr schön und geschmackvoll eingerichtet. Der Service ist sehr freundlich und zuvorkommend. Das Essen ist qualitativ sehr hochwertig und sehr, sehr lecker."

Adresse: Tannenweg 9, 63741 Aschaffenburg

Tannenweg 9, 63741 Aschaffenburg Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 17:00 bis 23:00 Uhr. Sonntag von 11:30 bis 21:30 Uhr.

Montag bis Samstag von 17:00 bis 23:00 Uhr. Sonntag von 11:30 bis 21:30 Uhr. Telefon: 06021 88719

Fazit - alle Restaurants mit guten Bewertungen

In welchem der griechischen Restaurants es dir am besten schmeckt, musst du natürlich selbst austesten. Immerhin hat jede*r einen anderen Geschmack. Da die aufgelisteten Restaurants so viele positive Bewertungen haben, könnte es sich lohnen, ihnen einmal einen Besuch abzustatten und die griechischen Speisen dort zu probieren.