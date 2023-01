Die 7 besten Pizzas in Würzburg: Diese Pizzerien solltest du kennen

So beliebt ist Pizza

Suchst du in Würzburg nach einer guten Pizzeria, steht dir eine Vielzahl an Optionen offen. Anhand der Google-Bewertungen stellen wir dir 7 Pizzerien vor, in denen du den Kund*innen zufolge eine sehr leckere Pizza essen kannst.

Hier findest du leckere Pizza in Würzburg

Wie häufig wird in Deutschland eigentlich Pizza gegessen? Unter anderem diese Frage klärte Hello Fresh in einer Umfrage, für die rund 1.200 Menschen befragt wurden. Es zeigte sich, dass die Mehrheit der Befragten mindestens einmal im Monat Pizza isst. Rund 18 % gaben an, sogar öfter als zweimal im Monat eine Pizza zu essen. Lediglich 6 % aßen keine Pizza. Wo du bei einem Besuch in Würzburg eine leckere Pizza finden kannst, verraten wir dir.

#1 Mit 4,8 Sternen überzeugte das Pizzamore in Würzburg. Die kleine Pizzeria findet sich direkt im Herzen der Stadt. Innen ist sie schlicht, aber gemütlich eingerichtet. Eine Nutzerin empfiehlt: "Wer preiswert, gut und authentisch essen will, ist hier sicher richtig".

Adresse: Eichhornstraße 20, 97070 Würzburg

Eichhornstraße 20, 97070 Würzburg Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 11:00 bis 21:00 Uhr.

Montag bis Samstag von 11:00 bis 21:00 Uhr. Telefonnummer: 0931 30418970

0931 30418970 Webseite: https://www.pizzamore-wuerzburg.de/

#2 Die PINO Pizza & Weinbar erhielt ebenfalls ganze 4,8 Sterne. Auf der Speisekarte finden sich neben den Klassikern ausgefallene "Pizza Specials" wie die Pizza Tarufo mit Ricotta, Fior di Latte Mozzarella, frischen Pilzen, Parmaschinken, Rosmarin, hausgemachter Parmesan-Trüffelcreme und frisch gehobeltem Trüffel. Dazu schreibt ein Nutzer: "Das Restaurant hat viele verschiedene Pizzen mit ganz unterschiedlichen Geschmäckern, die man so bei anderen Restaurants nicht findet". Magst du es gerne süß, könntest du zum Nachtisch beispielsweise eine "Nutella-Pizza" genießen.

Adresse: Grombühlstraße 20a, 97080 Würzburg

Grombühlstraße 20a, 97080 Würzburg Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 17:00 bis 22:30 Uhr.

Dienstag bis Samstag von 17:00 bis 22:30 Uhr. Telefonnummer: 0931 68083288

0931 68083288 Webseite: https://www.pino-wuerzburg.de/

Weitere Pizzerien, die sich in Würzburg lohnen

#3 Insgesamt 4,8 Sterne erhielt das Ristorante Dolce Vita. Bei der Inneneinrichtung wird besonderer Wert auf Romantik und Gemütlichkeit gelegt. Ausgefallene, italienische Kreationen wie Jacobsmuscheln auf Hummerkrabben-Raviolini oder einem Feigen-Pecorino Agnolotti, wie die frische Pasta mit einer feinen Füllung aus Pecorinokäse und Feigen nach Art des Hauses genannt wird, lassen sich auf der Speisekarte finden. Nach Wunsch kann die Pizza auch mit glutenfreiem Teig bestellt werden.

Adresse: Am Sonnenhof 8, 97076 Würzburg

Am Sonnenhof 8, 97076 Würzburg Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 17:30 bis 22:00 Uhr. Sonntag von 11:30 bis 14:00 Uhr und von 17:00 bis 21:30 Uhr.

Montag bis Samstag von 17:30 bis 22:00 Uhr. Sonntag von 11:30 bis 14:00 Uhr und von 17:00 bis 21:30 Uhr. Telefonnummer: 0931 273474

0931 273474 Webseite: https://dolcevita-wuerzburg.de/

#4 Das Daryan Pizza, Döner & mehr erhielt 4,7 Sterne. Wie der Name bereits verrät, findest du hier nicht nur Pizza, sondern auch Gerichte wie Döner, Börek oder Falafel. Ein*e Nutzer*in lobt: "Hier wird Kundenfreundlichkeit und Zufriedenheit noch großgeschrieben". Weiter schreibt ein*e andere*r Nutzer*in zu den Gerichten: "Man merkt, dass da Leidenschaft und Liebe" drinsteckt.

Adresse: Erthalstraße 20, 97074 Würzburg

Erthalstraße 20, 97074 Würzburg Öffnungszeiten: Täglich von 11:00 bis 22:00 Uhr.

Täglich von 11:00 bis 22:00 Uhr. Telefonnummer: 0931 68082836

#5 Eine Google-Bewertung mit 4,7 Sternen erhielt die Trattoria da Carmelo. Bei allen Gerichten orientiert sich der aus dem Süden Italiens stammende Inhaber an denen seiner "Mamma und Nonna". Neben einer festen Speisekarte gibt es eine regelmäßig wechselnde Tageskarte. Ein*e Nutzer*in lobt die Trattoria da Carmelo als "familiär geführtes, kleines italienisches Lokal mit ausgezeichnetem Essen". Das Restaurant liegt im Herzen Würzburgs. Von einem Nutzer wird der "wunderschöne Innenhof" betont, in dem man bei schönem Wetter das Essen genießen kann.

Adresse: Pleicherkirchpl. 7, 97070 Würzburg

Pleicherkirchpl. 7, 97070 Würzburg Öffnungszeiten: Täglich von 18 bis 22 Uhr. Dienstag ist Ruhetag.

Täglich von 18 bis 22 Uhr. Dienstag ist Ruhetag. Telefonnummer: 0931 18883

0931 18883 Webseite: http://www.da-carmelo.com/

Auch hier wartet leckere Pizza auf dich

#6 Das PEPE im Cosmo erhielt 4,7 Sterne. Das Besondere: Tagsüber befindet sich in derselben Location ein liebevoller Café-Betrieb, welcher sich erst in den Abendstunden zu einem Food-Spot für leckere, neapolitanische Pizza verwandelt. Von einem Nutzer wird gelobt: "Teig, der auf der Zunge zergeht, immer auf den Punkt gegart, bekömmlich, Zutaten von höchster Qualität. Fröhliche und kompetente Bedienung und Mitarbeiter, angenehmes Klima, schneller Service. Die Pizzeria des Herzens!"

Adresse: Peterstraße 12, 97070 Würzburg

Peterstraße 12, 97070 Würzburg Öffnungszeiten: Täglich von 17:00 bis

Täglich von 17:00 bis Telefonnummer: 0931 46521655

0931 46521655 Webseite: https://www.pepeimcosmo.de/

#7 Ebenfalls mit 4,7 Sternen überzeugte das I Fratelli Ristorante Pizzeria. Hier findest du neben einer festen Speisekarte auch eine wechselnde Tageskarte, sodass du dich immer wieder von neuen Gerichten überraschen lassen kannst. Eine Nutzerin schreibt: "Großartiges Essen und der freundlichste Service, den man sich vorstellen kann!"

Adresse: Franz-Ludwig-Straße 6, 97072 Würzburg

Franz-Ludwig-Straße 6, 97072 Würzburg Öffnungszeiten : Mittwoch bis Montag von 11.30 bis 23.00 Uhr. Dienstag ist Ruhetag.

: Mittwoch bis Montag von 11.30 bis 23.00 Uhr. Dienstag ist Ruhetag. Telefonnummer: 0931 882020

Fazit

Das Angebot der vorgestellten Restaurants konnte die Kund*innen überzeugen. Die Top 7 der Pizzerien in Würzburg basieren auf den Bewertungen, die Nutzer*innen auf Google abgegeben haben. Da es sich bei dem Geschmack immer um etwas Persönliches handelt, gibt es natürlich keine Garantie, dass auch dir die Pizza dort gut schmeckt. Es kann sich also lohnen, den Pizzerien eine Chance zu geben.