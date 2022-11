Die 7 besten Pizzas in Kitzingen: Diese Pizzerien solltest du kennen

Beliebtheit von Pizza

Top 7 Pizzerien in Kitzingen

Pizzerien in Kitzingen Fazit

Pizzerien gibt es in Kitzingen in großer Anzahl. Hier eine Entscheidung zu treffen, fällt dir sicher nicht leicht. Wir stellen dir auf Grundlage der Google-Bewertungen 7 Pizzerien in Kitzingen vor, die zahlreiche Kund*innen mit ihrer Pizza überzeugt haben.

Leckere Pizzerien in Kitzingen

2018 landete Italien in einem Ranking der beliebtesten Küchen der Welt auf dem ersten Platz. Keine Frage: Gerichte wie Pizza und Pasta sind auch bei uns in Deutschland kaum wegzudenken. Ganze 85 Prozent der über 25.000 Befragten aßen sehr gerne italienisches Essen. Dabei kannst du eine Pizza entweder bequem nach Hause liefern lassen oder sie dir in einem Restaurant schmecken lassen. Kitzingen bietet dir eine breite Auswahl an tollen, italienischen Restaurants.

Das Ristorante la Rosa Marco Dragone erhielt 4,7 Sterne bei den Google-Bewertungen. Ein*e Nutzer*in lobt das "traumhafte Essen, den italienisches Flair und den tollen Service". Das italienische Essen in dem Restaurant sei "hausgemacht", wie ein*e andere*r Nutzer*in schreibt. Positiv hervorzuheben sei außerdem der "schöne, gemütliche und familiäre Gastraum", in dem sich jede*r wohlfühlen und seine Pizza genießen kann.

Adresse: Balthasar-Neumann-Straße 8, 97318 Kitzingen

Balthasar-Neumann-Straße 8, 97318 Kitzingen Öffnungszeiten: Donnerstag bis Montag von 18:00 bis 21:00 Uhr. Dienstag und Mittwoch ist Ruhetag.

Telefonnummer: 09321 31232

Mit 4,6 Sternen wurde das Quattro Mori in Kitzingen bewertet. Von den Nutzer*innen wurden besonders die "rustikale Einrichtung", das "nette Personal" und die "geniale Pizza" gelobt. Das Restaurant liegt nahe der Mainpromenade, sodass man sich einer*m Nutzer*in zufolge ideal eine Pizza "zum Abholen bestellen und gegenüber an die Mainpromenade setzen" kann.

Adresse: Schrannenstraße 8, 97318 Kitzingen

Schrannenstraße 8, 97318 Kitzingen Öffnungszeiten: Donnerstag bis Dienstag von 11:30 bis 14:00 Uhr und von 17:30 bis 22:00 Uhr. Mittwoch ist Ruhetag.

Telefonnummer: 09321 929433

Auch hier kannst du gute Pizza essen

Mit 4,6 Sternen konnte das Restaurant Montevarchi überzeugen. Hier kommt die Pizza aus dem Steinofen und wird mit Mozzarella-Käse garniert. Dies verleiht ihr einen typisch italienischen Geschmack. Außen gibt es einem*r Nutzer*in zufolge einen "schönen Biergarten", in dem man es sich bei schönem Wetter gemütlich machen kann.

Adresse: Wörthstraße 46, 97318 Kitzingen

Wörthstraße 46, 97318 Kitzingen Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 11:00 bis 14:00 und von 17:00 bis 23:00 Uhr. Montag ist Ruhetag.

Telefonnummer: 09321 9264002

09321 9264002 Webseite: http://www.restaurant-montevarchi.de/

Die Osteria da Carlotta erhielt 4,5 Sterne. Angeboten werden traditionelle und handgemachte italienische Gerichte. Du kannst hier nicht nur Abendessen gehen, sondern einem*r Nutzer*in zufolge sogar ein "leckeres Frühstück" genießen.

Adresse: Ritterstraße 11, 97318 Kitzingen

Ritterstraße 11, 97318 Kitzingen Öffnungszeiten: Donnerstag bis Montag von 09:00 bis 22:00 Uhr. Dienstag und Mittwoch ist Ruhetag.

Telefonnummer: 09321 9089942

09321 9089942 Webseite: https://osteria-carlotta.de/

Auch die Pizzeria La Pergola konnte 4,5 Sterne erlangen. Das Restaurant ist bekannt für ein warmes Ambiente. Angeboten werden nicht nur die typischen, sondern auch ausgefallene Pizza-Kreationen wie die Pizza "Roma" mit Käse, Salami, Peperoniwurst, Hinterschinken- und frischen Champignons. Eine Nutzer*in schreibt, dass es neben der festen Karte auch eine "wechselnde Wochenkarte" gibt. So können immer wieder neue Gerichte entdeckt werden.

Adresse: Rosenstraße 28, 97318 Kitzingen

Rosenstraße 28, 97318 Kitzingen Öffnungszeiten: Mittwoch bis Montag von 11:00 bis 14:00 Uhr und von 17:00 bis 23:00 Uhr. Dienstag ist Ruhetag.

Telefonnummer: 09321 4583

09321 4583 Webseite: https://pizzeria-la-pergola-97318-kitzingen.brunch-lunch-dinner.de/

Pizza-Restaurants in Kitzingen: Diese lohnen sich

4,5 Sterne erhielt das Restaurant Kapadokya. Neben verschiedenen Pizzen werden beispielsweise auch Döner, Lahmacun, Knoblauchkartoffeln und Falafel angeboten. Ein*e Nutzer*in schreibt, dass die Pizzen gut belegt und lecker waren.

Adresse: Am Stadtgraben 6, 97318 Kitzingen

Am Stadtgraben 6, 97318 Kitzingen Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 10:00 bis 00:00 Uhr. Sonntag ist Ruhetag.

Telefonnummer: 09321 1309080

09321 1309080 Webseite: https://kapadokya.delivery/

Das Italian Job ToGo erhielt 4,4 Sterne. In dem kleinen Restaurant kannst du einem*r Nutzer*in zufolge aktuell nur Pizza zum Abholen bestellen, jedoch lohne es sich, denn "Extrawünsche wurden problemlos ausgeführt". Ein*e weitere Nutzer*in schreibt: "Sehr gute Pizza! Kann ich nur empfehlen!".

Adresse: Königsberger Str. 32, 97318 Kitzingen

Königsberger Str. 32, 97318 Kitzingen Öffnungszeiten: Donnerstag bis Dienstag von 11:30 bis 13:30 Uhr und von 17:00 bis 22:00 Uhr. Mittwoch ist Ruhetag.

Telefonnummer: 09321 388292

Die Pizza der hier vorgestellten Pizzerien konnte viele Nutzer*innen überzeugen. Eine Garantie dafür, dass es auch dir dort schmeckt, gibt es natürlich nicht; jedoch kann es sich lohnen, die Gerichte einmal selbst zu probieren.

Fazit

Alle Pizzerien, die vorgestellt wurden, beruhen auf Google-Bewertungen, die Nutzer*innen abgegeben haben. Keine der Pizzerien wird als besser oder schlechter als die andere hervorgehoben. Zuletzt hängt es natürlich immer von deinem Geschmack ab, in welchem Restaurant es für dich persönlich die beste Pizza gibt.