Die 7 besten Pizzas in Fürth: Diese Pizzerien solltest du kennen

Wo bekommst du in Fürth leckere Pizza?

Viele Pizzerien stellen nach originalem neapolitanischem Rezept her

Eine gute Pizza zu machen klingt zunächst einfach, erfordert jedoch einiges an Fingerspitzengefühl und Know-how. Damit es wirklich schmeckt, sind neben einem guten Ofen ein perfektes Rezept und frische Zutaten notwendig. Die folgenden sieben Pizzerien versprechen optimalen Genuss und echtes italienisches Flair. Für das Ranking haben wir die Bewertungen bei Google und TripAdvisor als Grundlage verwendet und daraus sieben Pizzerien herausgearbeitet.

1. Naples by Matteo

Das Naples ist eine authentische und traditionelle Pizzeria, deren Pizzen von der originalen neapolitanischen Steinofenpizza inspiriert wurden. Für das Restaurant liegt das Geheimnis einer guten Pizza im Teig und in den Zutaten.

Der Teig darf bis zu 48 Stunden ruhen, um im Anschluss bei hohen Temperaturen sein volles Aroma zu entfalten. Alle Zutaten werden direkt aus Italien bezogen und die Sonne schmeckt man aus der Tomatensoße heraus. Jede Pizza erhält so eine unvergleichliche Note, die schon vielen Besucher*innen richtig gut geschmeckt hat.

Adresse: Schwabacher Straße 87, 90763 Fürth

Öffnungszeiten: Montag von 11 bis 14 Uhr und 17-21 Uhr, Dienstag bis Sonntag von 17 bis 21 Uhr

Telefonnummer: 0911 97908780

2. Pizzeria Pino

Pino setzt auf regionale und frische Produkte. Jede Pizza wird mit viel Liebe zum Detail und per Hand zubereitet, was sich in einem unverwechselbaren Geschmack widerspiegelt. Neben Pizza gibt es eine wechselnde Wochenkarte, in der du abwechslungsreiche und ansprechende Gerichte für den großen sowie kleinen Hunger findest.

Pino gibt es bereits seit 1975 in der Kleeblattstadt und es ist über die Jahre hinweg zu einer echten Institution geworden. Direkt vor dem Restaurant gibt es eine große Terrasse, auf der man im Sommer entspannt Platznehmen kann.

Adresse: Schwabacherstraße 269, 90763 Fürth

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr, Samstag und Sonntag von 11 bis 14 Uhr und von 17 bis 24 Uhr

Telefonnummer: 0911 78 71 288

3. Pinzimonio

Das Pinzimonio liegt mitten in Fürth und verspricht eine wunderbare Zeit mit Freund*innen, der Familie oder Bekannten. Gönne dir einen kulinarischen Kurzurlaub am Mittelmeer und koste von der wunderbaren Pizza. Diese kommt direkt aus dem Holzofen und ist in allen Variationen verfügbar.

Darüber hinaus ist das Angebot an mediterranen Gerichten vielfältig, von Meeresfrüchten, über Fisch bis hin zu Fleisch gibt es alles, was die italienische Kulinarik zulässt. Das Restaurant ist gemütlich eingerichtet und punktet durch einen tollen Service. Zusätzlich gibt es eine große Auswahl an unterschiedlichen Weinen, die den Genuss der Pizza abrunden.

Adresse: Gustav-Schickedanz-Straße 7A, 90762 Fürth

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 11:30-14:30 Uhr und 17-23 Uhr

Telefonnummer: 0911 9792067

4. Pizzeria Italia Nuovo

Das Restaurant punktet durch eine authentische italienische Küche, die einfach und gut ist. Bereits seit 1977 besteht das Restaurant und ist seitdem in Familienbesitz. Viele Familienrezepte wurden über mehrere Generationen hinweg weitergegeben und die Pizza ist das Aushängeschild des Restaurants. Das Lokal ist gut gepflegt und die Bedienungen sehr freundlich.

Zusätzlich setzt man hin und wieder auf ein etwas anderes italienisches Essen, viele traditionelle Gerichte werden vom Restaurant individuell angepasst. Ebenfalls kann die Pizza ganz an die persönlichen Präferenzen angepasst werden, sodass für jeden etwas dabei ist.

Adresse: Ludwigstraße 101, 90763 Fürth

Öffnungszeiten: Montag und Dienstag von 11 bis 14:30 Uhr und 17-21:30, Donnerstag, Freitag und Samstag von 17 bis 22 Uhr und Sonntag von 11 bis 14:30 Uhr und 17-21 Uhr

Telefonnummer: 0911 97611976

5. Negroni

Das nach dem Cocktail benannte Restaurant überzeugt durch eine große Auswahl an unterschiedlichen Pizzen. Alle Pizzen werden dabei nach traditionell neapolitanischer Art zubereitet. Man setzt auf authentische und qualitative Zutaten. Darüber hinaus gibt es ein großes Angebot an Antipasti, Salaten und Getränken.

Das Restaurant ist gemütlich eingerichtet, mit einer offenen Küche, sodass du direkt einen Blick auf die Zubereitung deiner Pizza werfen kannst. Du wirst erstaunt sein, wie souverän und schnell die Pizzabäcker eine unvergleichlich gute Pizza herstellen können.

Adresse: Würzburger Str. 538, 90768 Fürth

Öffnungszeiten: Täglich von 17 bis 24 Uhr. Dienstag Ruhetag

Telefonnummer: 0911 78079300

6. NaPizza Napoletana

Wie der Name bereits vermuten lässt, wird die Pizza auf neapolitanische Art zubereitet und nach einem ganz speziellen, eigenem Rezept veredelt. Der Teig ruht zwei Tage lang und wird anschließend bei hoher Temperatur nur ganz kurz gebacken.

Dabei kommt man komplett ohne Zusatzstoffe aus und setzt stattdessen auf sonnengereifte Tomaten. Der Teig ist fluffig und wunderbar luftig. Durch die lange Ruhezeit ist er besonders bekömmlich. Der Mozzarella stammt ebenfalls aus Neapel, genau wie das Mehl.

Adresse: Nürnberger Str. 25, 90762 Fürth

Öffnungszeiten: Täglich von 17 bis 21 Uhr. Montag Ruhetag

Telefonnummer: 0911 38437340

7. Ristorante Giovanni da Napoli

Giovanni hat die Pizza von Neapel nach Fürth gebracht. Doch das Restaurant überzeugt nicht nur durch traditionelle Rezepte, sondern auch italienische Interpretationen gehören fest dazu. Darüber hinaus gibt es eine wöchentlich wechselnde Wochenkarte.

Die Speisekarte wird durch eine große Auswahl an Pizza geprägt, von der klassischen Pizza Margherita, über die Quattro Stagioni bis zur Pizza Poppenreuth. Mit Traditionen wird hier nicht gebrochen, trotzdem hat das Restaurant einen ganz eigenen Flair. Das gilt ebenso für die Inneneinrichtung, die besonders stilvoll und hochwertig gewählt ist.

Adresse: Kreuzsteinweg 15, 90765 Fürth

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag von 11:30-14:30 und von 17 bis 23 Uhr.

Telefonnummer: 0175 7688137

Fazit

Fürth überzeugt durch eine tolle Auswahl an unterschiedlichen Pizzerien. Probiere dich einfach mal durch die verschiedenen Angebote, hier ist für jede*n etwas dabei. Alternativ kannst du deine Pizza natürlich auch zu Hause selbst machen, dazu gibt es hier das passende Rezept.