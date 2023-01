Die 7 besten Pizzas in Erlangen: Diese Pizzerien solltest du kennen

Die besten Pizzerien in Erlangen Rossofuoco Pizzeria Mamma Mia Osteria Il Sapore Carpaccio Pizzawerk Tio Locanda

Fazit

Die kleine Großstadt in Bayern bietet unterschiedliche Möglichkeiten, lecker Pizza zu essen. Hier findest du sicherlich eine Pizzeria, die ganz nach deinem Geschmack ist oder dich vielleicht auf neue Ideen bringt.

Rossofuoco – Pizza wie aus Neapel

Das Rossofuoco ist eine kleine, gemütliche Pizzeria, liegt nur wenige Meter entfernt von der Universitätsbibliothek in der Innenstadt und ist nach den Google-Bewertungen eine der beliebtesten Pizzerien in Erlangen. Der kleine Gastraum ist meist gut besucht, der Pizzaofen verströmt eine wohlige Wärme und die Zutaten für die Pizza sind stets frisch.

Die Speisekarte bietet eine große Auswahl an klassischen Pizzen und Spezialitäten. So gibt es neben einer Pizza "Diavola" auch eine Pizza mit schwarzem Trüffel.

Adresse: Schuhstraße 10, 91052 Erlangen

Schuhstraße 10, 91052 Erlangen Öffnungszeiten: Dienstags – freitags 11:00 - 15:00 und 17:00 - 22:00 Uhr, samstags 11:00 - 22:00 Uhr

Dienstags – freitags 11:00 - 15:00 und 17:00 - 22:00 Uhr, samstags 11:00 - 22:00 Uhr Telefonnummer: +49 9131 53 25 178

+49 9131 53 25 178 Webseite: www.rossofuoco.de

Pizzeria Mamma Mia – für zu Hause oder vor Ort

Die Pizzeria Mamma Mia liegt etwas außerhalb in der Nähe der S-Bahnstation "Paul-Gossen-Straße". Es gibt einen Sommergarten, der an warmen Tagen zum Sitzen einlädt. Das Restaurant an sich ist eher wie ein Imbissgeschäft aufgebaut. Mit einem großen Tresen, hinter dem die Pizzen belegt und gebacken werden.

Mamma Mia ist gleichzeitig auch ein Lieferdienst, du kannst hier also auch gut bestellen. Neben Pizza und Calzone gibt es auch Nudelgerichte. Die Pizzeria überzeugt mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Adresse: Äußere Brucker Str. 132, 91052 Erlangen

Äußere Brucker Str. 132, 91052 Erlangen Öffnungszeiten: Dienstags – freitags 11:00 - 22:00 Uhr, sonntags 12:00 - 22:00 Uhr

Dienstags – freitags 11:00 - 22:00 Uhr, sonntags 12:00 - 22:00 Uhr Telefonnummer: +49 9131970297

+49 9131970297 Webseite: www.mammamia-er.de

Osteria Il Sapore – Italiener mit Herz

In der Osteria Il Sapore gibt es neben einem herzlichen Service auch hervorragende Pasta und natürlich erstklassige Pizza. Die kreativ angerichteten Speisen bringen das gewisse Etwas mit und wie einer der Nutzer erklärt, "schmeckt man hier Italien".

Wenn du in der Osteria Il Sapore vorbeischauen möchtest, ist es nicht verkehrt, vorher zu reservieren. Der Platz ist begrenzt und sehr begehrt.

Adresse: Einhornstraße 3, 91054 Erlangen

Einhornstraße 3, 91054 Erlangen Öffnungszeiten: Dienstag - Samstag 11:30 - 22:30 Uhr, Sonntag 17:30 - 22:30 Uhr

Dienstag - Samstag 11:30 - 22:30 Uhr, Sonntag 17:30 - 22:30 Uhr Telefonnummer: +49 9131 9297228

+49 9131 9297228 Webseite: www.osteria-ilsapore.de

Carpaccio – Pizza aus dem Holzofen

Das Carpaccio ist eines der ältesten italienischen Restaurants in Erlangen. Es befindet sich in einem Sandsteingebäude in der östlichen Altstadt, mit einem Biergarten im überdachten Innenhof, der laut einer Nutzerin "ganz zauberhaft" ist.

Die Pizzen werden in der Gaststube in einem Holzofen zubereitet, das schmeckt nicht nur fantastisch, sondern bietet auch einiges an Unterhaltung.

Adresse: Obere Karlstraße 22, 91054 Erlangen

Obere Karlstraße 22, 91054 Erlangen Öffnungszeiten: Montag - Sonntag 11:30 - 14:30 und 17:30 - 23:00 Uhr, Mittwoch geschlossen und donnerstags von 17:30 - 23:00 Uhr

Montag - Sonntag 11:30 - 14:30 und 17:30 - 23:00 Uhr, Mittwoch und donnerstags von 17:30 - 23:00 Uhr Telefonnummer: +49 9131 - 251 51

+49 9131 - 251 51 Webseite: www.carpaccio-erlangen.de

Pizzawerk – mit glutenfreier Alternative

Das Pizzawerk lädt mit einem hippen und modernem Interieur ein. Die Pizza kann aber auch bestellt werden oder to go abgeholt werden.

Das Pizzawerk bietet glutenfreie Pizzen an und ist somit eine geeignete Anlaufstelle für Allergiker*innen. Direkt am Martin-Luther-Platz gelegen, ist diese Location auch ein guter Ausgangspunkt für eine Tour durch die Erlangener Kneipen.

Adresse: Hauptstraße 107, 91054 Erlangen

Hauptstraße 107, 91054 Erlangen Öffnungszeiten: Samstag - Montag 17.00 - 22:00 Uhr, Dienstag - Freitag 11:30 - 14:00 und 17:00 - 22:00 Uhr

Samstag - Montag 17.00 - 22:00 Uhr, Dienstag - Freitag 11:30 - 14:00 und 17:00 - 22:00 Uhr Telefonnummer: +49 9131 - 251 51

+49 9131 - 251 51 Webseite: www.carpaccio-erlangen.de

Tio – Pizza und Cocktails

Neben den frischen traditionellen italienischen Gerichten wie unterschiedlichen Antipasti, Pasta und Pizza aus dem Holzofen mit unvergleichlich knusprigem Rand, serviert das Tio auch vorzügliche Cocktails, inklusive alkoholfreier Varianten.

Der moderne Glasbau, der das Tio beherbergt, liegt direkt gegenüber der Arcaden und unweit des Bahnhofs. Die perfekte Location, um sich nach einem ausgedehnten Stadtbummel vor der Heimfahrt noch einmal zu stärken.

Adresse: Südliche Stadtmauerstraße 1a, 91054 Erlangen

Südliche Stadtmauerstraße 1a, 91054 Erlangen Öffnungszeiten: Montag - Donnerstag 11:00 - 24:00 (Pizza bis 22:00) Uhr, Freitag und Samstag 11:00 - 02:00 (Pizza bis 23:30) Uhr

Montag - Donnerstag 11:00 - 24:00 (Pizza bis 22:00) Uhr, Freitag und Samstag 11:00 - 02:00 (Pizza bis 23:30) Uhr Telefonnummer: +49 9131 81 71 91

+49 9131 81 71 91 Webseite: www.tio-erlangen.de

Locanda – Pizza direkt am Markt

Das Locanda liegt im Herzen Erlangens direkt am Markt, gegenüber dem Schlossgarten. Sitzmöglichkeiten gibt es sowohl innen als auch außen.

Auf der Speisekarte findest du eine große Auswahl an Pizzen. Zusätzlich gib es eine monatlich wechselnde vegane Speisekarte, auf der du neben Pizza mit veganem Käse auch Nudelgerichte und andere saisonale Kreationen finden kannst.

Adresse: Helmstraße 2a/Marktplatz 3, 91054 Erlangen

Helmstraße 2a/Marktplatz 3, 91054 Erlangen Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch - Freitag von 12:00 - 14:30 Uhr und von 17:00 - 22:00, Samstag 12:00 - 23:00 Uhr, Sonntag 12:00 - 22:00 Uhr

Montag, Mittwoch - Freitag von 12:00 - 14:30 Uhr und von 17:00 - 22:00, Samstag 12:00 - 23:00 Uhr, Sonntag 12:00 - 22:00 Uhr Telefonnummer: +49 9131 9766209

+49 9131 9766209 Webseite: www.locanda.de

Erlangen bietet dir ganz unterschiedliche Locations an, um Pizza zu essen. Ob traditionell im historischen Sandsteingebäude oder hip und modern im extravaganten Bar-Flair. Es gibt außerdem vegane Angebote und wenn du auf glutenfreie Alternativen angewiesen bist, wirst du ebenfalls fündig.