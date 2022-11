Die 7 besten Pizzas in Bamberg: Diese Pizzerien solltest du besucht haben

Sizilianische Pizza

Traditionelle Holzofenpizza

Glutenfreie Varianten

Vegetarische und vegane Pizzen

Bamberg ist bekannt als Brauerei-Hochburg und für die Vielzahl an Brauereien mit zünftiger fränkischer Küche. Doch die kulinarische Vielfalt geht über "Schäuferla" und Klöße hinaus. Hier gibt es auch hervorragende Pizzerien, die du dir nicht entgehen lassen solltest. Wir stellen dir die 7 besten Pizzerien laut TripAdvisor in Bamberg vor.

L-Osteria Sarda

Die L-Osteria Sarda liegt zentral, direkt an der Luitpoldbrücke. Sie gilt als kleiner Geheimtipp, denn das Restaurant liegt etwas versteckt zwischen Hotels und Bürohäusern. Besonders im Sommer lädt der ruhige Garten im Hinterhof zum Verweilen ein.

Es gibt traditionell italienische Küche, Pizzas "wie auf Sardinien" beschreibt eine Nutzerin auf TripAdvisor. Außerdem findest du hier guten Hauswein - und das alles zu fairen Preisen.

Adresse: Heinrichsdamm 7, 96047 Bamberg

Heinrichsdamm 7, 96047 Bamberg Öffnungszeiten : 17:00-22:30 Uhr

: 17:00-22:30 Uhr Telefonnummer: +49 9517006464

Salino

Das Salino ist wohl eine der bekanntesten Pizzerien in Bamberg. Das Herz des Restaurants ist der große Holzofen, in dem die Pizzen frisch zubereitet werden. Besonders beliebt ist der günstige Mittagstisch.

Für Gäste mit einer Glutenunverträglichkeit gibt es eine eigene Speisekarte mit glutenfreier Pasta und Pizza, die Steffen bei Google als "ultralecker" beschreibt.

Adresse: Schillerplatz 11, 96047 Bamberg

Schillerplatz 11, 96047 Bamberg Öffnungszeiten : 11:00-14:30 und ab 17:00 Uhr

: 11:00-14:30 und ab 17:00 Uhr Telefonnummer: +49 95157980

Feuerpfeils Holzofenpizza

Das kleine, aber feine Restaurant liegt in der Langen Straße. Es bietet nur wenige Plätze und die sind heißbegehrt, eine Reservierung ist also von Vorteil.

Im Sommer wird der kleine Gastraum um den Innenhof erweitert. Die Karte ist überschaubar und bietet vor allem Holzofenpizza in allen Variationen an. Wer hier etwas anderes als Pizza essen möchte, ist laut Kommentar auf TripAdvisor "selber schuld".

Adresse: Lange Straße 26, 96047 Bamberg

Lange Straße 26, 96047 Bamberg Öffnungszeiten : 17:00 - 22:30 Uhr, Sonntag und Montag Ruhetage.

: 17:00 - 22:30 Uhr, Sonntag und Montag Ruhetage. Telefonnummer: +49 951 2095133

Little Italy

Neben sehr leckeren und wechselnden Pizza-Kreationen gibt es im Little Italy in Bamberg noch ganz andere exquisite Speisen, die laut Bewertungen auf TripAdvisor "kein Standard, sondern etwas ausgefallener" sind.

Neben der abwechslungsreichen Karte überzeugt das Little Italy mit einer sehr gut bestückten Weinkarte und einem exklusiven Service.

Adresse: Pfahlplätzchen 4-6, 96049 Bamberg

Pfahlplätzchen 4-6, 96049 Bamberg Öffnungszeiten : Montag bis Freitag ab 17:00 Uhr; Samstag, Sonntag und Feiertage ab 11:30 Uhr.

: Montag bis Freitag ab 17:00 Uhr; Samstag, Sonntag und Feiertage ab 11:30 Uhr. Telefonnummer: +49 951 50907377

Rodez Sieben

Etwas abgelegen im Gewerbegebiet am Berliner Ring, liegt das Rodez Sieben. Vermutlich eines der modernsten und schickesten Restaurants der Stadt. An Werktagen gibt es einen Business-Lunch immer von 11:30-14:30 Uhr. In dieser Zeit gibt es Pizza und Pasta für unter 10 Euro.

Außerdem gibt es Pizza aus dem Holzofen und Pasta in allen Variationen. Hier finden alle etwas auf der Karte.

Adresse: Rodezstr. 7, 96052 Bamberg

Rodezstr. 7, 96052 Bamberg Öffnungszeiten : Sonntag bis Freitag 11:30-14:30 und 17:00-22:00 Uhr; Samstag 17:00 bis 22:00 Uhr

: Sonntag bis Freitag 11:30-14:30 und 17:00-22:00 Uhr; Samstag 17:00 bis 22:00 Uhr Telefonnummer: + 49 951 93 50 50

La Vita Ristorante Pizzeria

Im Herzen der Altstadt befindet sich die Pizzeria La Vita, eine echte "Institution in der Sandstraße", wie 703Johannesh auf TripAdvisor verrät.

Hier gibt es jede Pizza auch als glutenfreie Variante. Im La Vita Shop kannst du direkt einige der hausgemachten Köstlichkeiten für zu Hause käuflich erwerben.

Adresse: Obere Sandstraße 34, 96049 Bamberg

Obere Sandstraße 34, 96049 Bamberg Öffnungszeiten : Donnerstag bis Mittwoch 17:30-22:00 Uhr

: Donnerstag bis Mittwoch 17:30-22:00 Uhr Telefonnummer: + 49 951 57397

Cuatro Gatos

Wer die Wärme des Pizzaofens körperlich spüren möchte, ist bei den "vier Katzen", den Cuatro Gatos, genau richtig. Der Laden in der Kapuzinerstraße ist recht klein, sodass der Großteil des Raumes durch den Pizzaofen ausgefüllt wird. Es gibt ein paar Sitzmöglichkeiten, wobei die Gäste hier eng beieinander am Tresen sitzen und beim Pizzabacken zuschauen.

Im Sommer kannst du dich mit deinem Pizzakarton auch auf eine der Bänke in der Straße setzen oder du begibst dich in den nahe gelegenen Park an der Konzerthalle. Vor allem für Vegetarier*innen ist die Auswahl hier besonders groß.

Adresse: Kapuzinerstraße 34, 96047 Bamberg

34, 96047 Bamberg Öffnungszeiten : Montag bis Samstag 17:00-22:00 Uhr, Sonn- und Feiertage 16:00-22:00 Uhr

: Montag bis Samstag 17:00-22:00 Uhr, Sonn- und Feiertage 16:00-22:00 Uhr Telefonnummer: + 49 951 91778400

Fazit

Bamberg, die Stadt, die genau wie Rom auf sieben Hügeln erbaut wurde, überzeugt mit ihren Pizzerien. Egal ob exklusiv, traditionell, glutenfrei oder vegetarisch - diese Stadt hat für alle das richtige Pizza-Restaurant parat.