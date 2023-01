Die 7 besten Pizzas in Ansbach: Diese Pizzerien solltest du kennen

Lieblingspizza der Deutschen

7 Pizzerien in Ansbach

in Ansbach Fazit

Italienische Gerichte wie Pizza oder Pasta sind auch hier in Deutschland extrem beliebt. Bist du einmal in Ansbach unterwegs und suchst nach einem Restaurant, das Pizza anbietet, wirst du eine breite Auswahl finden. Anhand der Google-Bewertungen stellen wir dir 7 Restaurants vor, die die Kund*innen überzeugen konnten.

Top Pizzerien in Ansbach

Möchtest du eine Pizza essen, stellt sich automatisch auch die Frage: welche Sorte? Hello Fresh führte eine Umfrage mit 1.200 Menschen durch. Die zentrale Frage war, herauszufinden, was die Lieblingssorte der Deutschen ist. Mit klarem Abstand kristallisierte sich die Pizza Salami als beliebteste Sorte heraus. Am zweitliebsten wurde die Ananas-Pizza "Hawaii" gegessen. Wir verraten dir, wo du deinen Hunger auf eine Pizza in Ansbach stillen kannst.

#1 Ganze 5 Sterne konnte das PizzaHaus bei den Google-Bewertungen erlangen. Eine Nutzerin schreibt: "Der Boden ist wunderbar knusprig und vor allem sind die Zutaten für den Belag überragend." Eine Besonderheit: Auf der Speisekarte findest du nicht nur ein breites Spektrum an herzhaften Pizza-Variationen, sondern auch eine "Pizza Nutella".

Adresse: Philipp-Zorn-Straße 28, 91522 Ansbach

Philipp-Zorn-Straße 28, 91522 Ansbach Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 11:00 bis 19:00 Uhr.

Montag bis Samstag von 11:00 bis 19:00 Uhr. Telefon: 0981 81650125

#2 Das Restaurant Le Fiamme erhielt 4,7 Sterne. Es liegt im Herzen Ansbachs, sodass es ideal mit einem Bummel in der Stadt kombiniert werden kann. Von einem Nutzer wird gelobt: "Leckere Nudelgerichte, tolle Pizza und der Salat mit Hausdressing absolute Spitzenklasse". Die Inneneinrichtung ist gemütlich und italienisch angehaucht.

Adresse: Kannenstraße 20, 91522 Ansbach

Kannenstraße 20, 91522 Ansbach Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 11:30 bis 14:00 und von 17:30 bis 22:00 Uhr.

Montag bis Samstag von 11:30 bis 14:00 und von 17:30 bis 22:00 Uhr. Telefon: 0981 9775595

Pizzerien in Ansbach: Hier lohnt es sich

#3 4,7 Sterne erhielt auch das Rossano Boutique Hotel & Ristorante. Das Restaurant in dem Hotel hat eine sich regelmäßig ändernde Speisekarte, sodass du dich immer auf neue Gerichte freuen kannst. Sowohl vegetarische als auch vegane, glutenfreie und laktosefreie Variationen werden angeboten. Ein*e Nutzer*in schreibt: "Perfekte Antipasti, super tolle Pizza und perfektes Panna Cotta". Möchtest du einige Tage länger in Ansbach bleiben, könntest du in dem anliegenden Hotel eine Übernachtungsmöglichkeit finden.

Adresse: Hauptstraße 30, 91623 Sachsen bei Ansbach

Hauptstraße 30, 91623 Sachsen bei Ansbach Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch sowie Freitag und Samstag von 17:30 bis 22:00 Uhr. Sonntag von 11:30 bis 14:00 Uhr. Donnerstag ist Ruhetag.

Montag bis Mittwoch sowie Freitag und Samstag von 17:30 bis 22:00 Uhr. Sonntag von 11:30 bis 14:00 Uhr. Donnerstag ist Ruhetag. Telefon: 09827 927221

09827 927221 Webseite: https://www.hotel-rossano.de/

#4 Auch das Restaurant La Corona Restaurant & Vinothek konnte mit 4,7 Sternen überzeugen. Das Restaurant bietet in regelmäßigen Abständen Wein- und Genuss-Seminare an. Es lohnt sich, dich bei Interesse hierzu vorzeitig zu informieren. In dem Restaurant wird großer Wert auf die Regionalität der Produkte gelegt. Da das Restaurant im Innenhof des ehemaligen Stadtpalais der Grafen von Seckendorff liegt, erwartet dich ein außergewöhnliches Ambiente.

Adresse: Johann-Sebastian-Bach-Platz 20, 91522 Ansbach

Johann-Sebastian-Bach-Platz 20, 91522 Ansbach Öffnungszeiten: Donnerstag bis Samstag von 18:00 bis 22:00 Uhr.

Donnerstag bis Samstag von 18:00 bis 22:00 Uhr. Telefon: 0981 9090130

0981 9090130 Webseite: https://www.lacorona.de/

#5 Insgesamt 4,6 Sterne erhielt das Restaurant Kaspar Hauser. Sowohl mit einer vegetarischen, als auch mit einer veganen Ernährungsform bietet sich dir hier eine reichhaltige Auswahl. Eine Nutzerin schreibt: "Selten so eine große Auswahl an veganen Gerichten gesehen". Weiter lobt jemand: "Die veganen Käse werden zum Beispiel selbst hergestellt, das Salat-Dressing kommt dank eines persischen Gewürzes ohne Salz aus und die Limonaden kocht die Chefin selbst."

Adresse: Pfarrstraße 10, 91522 Ansbach

Pfarrstraße 10, 91522 Ansbach Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 16:00 bis 21:00 Uhr. Samstag von 11:00 bis 21:00 Uhr.

Dienstag bis Freitag von 16:00 bis 21:00 Uhr. Samstag von 11:00 bis 21:00 Uhr. Telefon: 0981 17053

0981 17053 Webseite: https://restaurant-kaspar-hauser.de/

Hier erwartet dich eine leckere Pizza

#6 Die Pizzeria Schloßbergstube konnte mit 4,6 Sternen überzeugen. Ein Nutzer betont: "Der Teig schmeckt frisch und fluffig, und am Belag wird nicht gespart". Von einem anderen Nutzer wird die "Spezialpizza Hackfleisch und Zwiebel" empfohlen. Bei schönem Wetter kannst du es dir an einem der Sitzplätze im Freien gemütlich machen.

Adresse: Schloßstraße 36, 91522 Ansbach

Schloßstraße 36, 91522 Ansbach Öffnungszeiten: Mittwoch bis Montag von 17:00 bis 22:00 Uhr. Dienstag ist Ruhetag.

Mittwoch bis Montag von 17:00 bis 22:00 Uhr. Dienstag ist Ruhetag. Telefon: 0981 86414

#7 Auch die Pizzeria da Enzo in Ansbach erhielt 4,6 Sterne. Es gibt einen Biergarten, in dem du deine Pizza im Freien genießen kannst. Ein*e Nutzer*in schreibt: "Innenräume sind schlicht ausgestattet und liebevoll dekoriert, sodass eine angenehm warme Atmosphäre herrscht". Die "Pizzen haben super geschmeckt!", lobt ein*e weitere*r Nutzer*in.

Adresse: Triesdorfer Str. 90, 91522 Ansbach

Triesdorfer Str. 90, 91522 Ansbach Öffnungszeiten: Mittwoch bis Montag von 16:30 bis 22:00 Uhr. Dienstag ist Ruhetag.

Mittwoch bis Montag von 16:30 bis 22:00 Uhr. Dienstag ist Ruhetag. Telefon: 0981 96425

Fazit

Die vorgestellten Restaurants konnten die Besucher mit ihrem Angebot überzeugen. Sicherlich ist dies keine Garantie dafür, dass es jedem dort ebenfalls gut schmeckt: Bei den Google-Bewertungen handelt es sich um rein persönliche Meinungen. So kann es sein, dass eine Pizza, die von einem Nutzer oder einer Nutzerin positiv gelobt wurde, nicht deinem Geschmack entspricht. Dennoch könnte es sich lohnen, den Pizzerien eine Chance zu geben und die Pizza dort einmal selbst zu probieren.