Die 5 besten Döner-Läden in Fürth - Diese solltest du probiert haben

Der Döner ist aus Deutschland nicht mehr wegzudenken. Das mit Salat und Fleisch gefüllte Fladenbrot, das von der Türkei aus über Berlin seinen Siegeszug vollzog, ist in fast jeder Stadt der Bundesrepublik zu kaufen. Auch in Fürth gibt es Dutzende Dönerläden. In folgendem Ranking, welches anhand der Google-Rezensionen erstellt wurde, findest du die besten Dönerläden in Fürth.

KEBAB16 - Jung, neu und beliebt bei den Fürthern

Mit dem KEBAB16 landet ein noch sehr junger Laden ganz weit vorne im Ranking. Das Geschäft hat im Oktober 2022 neu eröffnet und wird in den Rezessionen ausschließlich gelobt. Du findest den Dönerladen in der Moststraße am Rande der Fürther Fußgängerzone.

Die Inhaber konzentrieren sich auf das Wesentliche. Es werden Döner-, Köfte-, Falafel-, Lahmacun- und Pidevarianten angeboten. Der Döner von KEBAB16 kommt sehr gut an. In den Rezensionen werden Geschmack und Preis-Leistungs-Verhältnis gelobt. Die Produkte des kleinen Ladens sind frisch und lecker. Auch Verkaufsteam und Inhaber finden lobende Erwähnung.

Da der Dönerladen sehr jung ist und er die wenigsten Rezensionen der im Ranking aufgeführten Unternehmen hat, ist die Bewertung mit gewisser Vorsicht zu betrachten. Die Zeit wird zeigen, ob der Laden aus der Moststraße 15 die Qualität und den Platz im Ranking halten kann. Neben dem Verkauf im Ladenlokal bietet das Unternehmen auch Lieferung per Lieferando an.

KEBAB16

Moststraße 15, 90762 Fürth

Mo - Do: 11.00 - 20.00 Uhr

Fr - Sa: 11.00 -21.00 Uhr

Web: https://www.instagram.com/kebab16.fuerth/

Elvan Döner - hier kannst du mit gleichbleibender Qualität rechnen

Elvan Döner liegt etwas außerhalb der Kernstadt. Im Fürther Stadtteil Bislohe gelegen, bedient der Dönerladen besonders Kundschaft und Angestellte der umliegenden Unternehmen. Der kleine Verkaufsstand kommt zwar unscheinbar daher, doch bekommst du hier einen der besten Döner in ganz Fürth.

Der Stand aus Bislohe wird in den Rezensionen fast durchweg gelobt. Da die Bewertungen weit in die Vergangenheit reichen, kannst du hier mit gleichbleibender Qualität rechnen. Gutes Fleisch, leckere Soßen und frisches Gemüse gehören bei Elvan zum Konzept. Auch die Preise werden in den Bewertungen mehrfach lobend erwähnt. Inwieweit diese kürzlich erhöht wurden, ist nicht ersichtlich.

Da sich der Verkaufsstand aus der Gründlacher Straße 303 hauptsächlich an die Arbeiter*innen und die Kundschaft in Bislohe richtet, setzt er ausschließlich auf das Mittagsgeschäft an Werktagen. So öffnet der Stand nur Montag bis Freitag von 09.30 Uhr bis 17.00 Uhr.

Elvan Döner

Gründlacher Str. 303, 90765 Fürth

Mo - Fr: 09.30 - 17.00 Uhr

Web: https://clpop.top/elvan-kebab

Dürümhaus - Teigwaren aus Eigenproduktion

Im Dürümhaus gegenüber des Jüdischen Museums in Fürth bekommst du Döner und andere türkische Spezialitäten. Der Laden aus der Königstraße ist alteingesessen und die weit über 800 Rezensionen auf Google sind fast durchweg positiv.

Der zentral gelegene Dönerladen ist Fürther Treffpunkt junger und alter Döner-Liebhaber. Es gibt diverse Sitzplätze im Innen- und Außenbereich, die in den Stoßzeiten von der Kundschaft gut besetzt sind. Die Teigwaren im Dürümhaus werden in Eigenproduktion hergestellt und in den Bewertungen besonders gelobt. Zudem kommt gut an, dass der Laden sehr kundenfreundliche Öffnungszeiten hat. Hier bekommst du von früh bis spät türkische Spezialitäten.

Du findest das Dürümhaus in der Königsstraße 98. Der Laden hat täglich von 9.00 Uhr an geöffnet. Um am Wochenende das Feiervolk noch besser bedienen zu können, schließt der Laden freitags und samstags erst um 00:30. Den Rest der Woche ist um 23.00 Uhr Schluss.

Dürümhaus

Königstraße 98, 90762 Fürth

So - Do: 09.00 - 23.00 Uhr

Fr & Sa: 09.00 - 00.30 Uhr

Web: https://durumhaus.business.site/

Fürther Grillhaus - Lob für Personal und Sauberkeit

Auch im Fürther Grillhaus in der Nürnberger Straße gibt es einen der besten Döner der Stadt laut Bewertungen. Zentral, nahe der U-Bahn-Station Jakobinenstraße gelegen, punktet der Laden besonders mit Döner und Dürüm bei den Rezensent*innen. Mittags herrscht hier großer Publikumsverkehr.

Den Bewertungen auf Google zufolge ist der Döner einer der besten der ganzen Stadt. Nicht nur Geschmack und Preis des Döners fallen positiv auf. Auch Personal und Sauberkeit des Restaurants werden mehrfach lobend aufgeführt. Wenn du in Fürth zentrumsnah einen guten Döner suchst, ist das Fürther Grillhaus eine der Topadressen. Hier bekommst du einen leckeren Döner zum fairen Preis.

Der kleine Laden verfügt über einige Sitzplätze im Innenbereich. Du findest ihn in der Nürnberger Straße 76. Das Fürther Grillhaus öffnet in der Regel von 10.00 bis 21.30 Uhr. Sonntags bleibt das Restaurant geschlossen.

Fürther Grillhaus

Nürnberger Str. 76, 90762 Fürth

Mo: 10.00 - 20.30 Uhr

Di - Fr: 10.00 - 21.30 Uhr

Sa: 11.00 - 21.30 Uhr

Web: https://www.facebook.com/FurtherGrillHaus

Eat fresh & tasty Fürth - Vegetarischer Döner überzeugt Kundschaft im Geschmack

In der Würzburger Straße etwas außerhalb der Stadtmitte liegt das Döner-Imbiss-Häuschen Eat fresh & tasty Fürth. Zwischen den Stadtteilen Unterfarrnbach und Hardhöhe gelegen, kannst du hier einen leckeren Döner essen. Das Restaurant hat täglich geöffnet und hat von den umliegenden Unternehmen und Kliniken großen Zulauf.

Der Döner von Eat fresh & tasty Fürth kommt bei der Kundschaft sehr gut an. Neben der Qualität wird auch die Quantität gelobt. Hier gibt es neben den Standardgerichten auch einen vegetarischen Döner, der vom Geschmack überzeugt. Im regen Mittagsverkehr im Laden triffst du immer wieder Stammkunden, die auf den Döner des Schnellimbisses schwören. In Stoßzeiten wird es bei den Sitzmöglichkeiten im Innenbereich auch mal etwas enger.

Der Dönerladen in der Würzburger Straße 150 hat täglich geöffnet. Unter der Woche werden zwischen 11.00 und 21.00 Uhr frische Döner serviert. Samstags und sonntags öffnet das Restaurant um 11.30 Uhr. Samstags schließt Eat fresh & tasty um 21.00. Sonntags schon um 20.00 Uhr.

Eat fresh & tasty Fürth

Würzburger Str. 150, 90766 Fürth

Mo - Fr: 11.00 -21.00

Sa: 11.30 -21.00 Uhr

So: 11.30 - 20.00 Uhr

Web: https://www.instagram.com/eatfreshandtasty

Fazit

Wie in fast jeder fränkischen Großstadt kannst du auch in Fürth aus einer großen Anzahl an Dönerläden wählen. Es gibt alteingesessene, wie auch neuere Dönerbuden, die bei der Kundschaft sehr gut ankommen. Die aufgelisteten Läden haben alle mehr als 4,5 von 5 Sternen und sind somit sehr gut bewertet. Welches der Restaurants das absolut beste ist, wird durch Nuancen entschieden und hängt in erster Linie vom individuellen Geschmack der Kund*innen ab.