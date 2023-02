Die 5 besten Döner-Buden in Nürnberg: Diesen Döner-Läden solltest du ausprobiert haben

Das sind die 5 besten Döner-Buden in Nürnberg : Wir stellen sie dir vor Pasha Kebab Su Döner Hayman's Döner Istanbul-Döner-Burger-Pizza Döner House

: Wir stellen sie dir vor Fazit: Von klassischen Dönerbuden bis zum Foodtruck ist in Nürnberg alles zu finden

Der Döner ist deutschlandweit sehr beleibt. Geht es um Essen auf die Hand, ist Döner bei vielen die erste Wahl. So hat sich in der ganzen Bundesrepublik eine große "Döner-Kultur" entwickelt. Dies zeigt sich auch in Nürnberg. In der Frankenmetropole gibt es unzählige Dönerläden. Anhand von Google-Bewertungen wurde das folgende Ranking erstellt. Da Geschmack relativ ist, besteht bei der Auflistung kein Anspruch auf Vollständigkeit.

Pasha Kebab - "der beste Döner der Stadt"

In der Äußeren Laufer Gasse in Nürnberg unweit des Bürgeramts Mitte stellt Pasha Döner einen der höchstbewerteten Döner der Stadt her. Die meisten loben den Döner Kebab des Ladens als den besten der Stadt. Zudem wird das Preis-Leistungs-Verhältnis vielfach positiv aufgeführt.

Der modern eingerichtete Laden bietet neben den typischen Döner Gerichten auch Pommes und Burger an. Wie beim Döner üblich, kannst du zwischen Hähnchen- und Rindfleisch wählen. Zudem gibt es den Döner auch im Wrap und als Dönerteller. Die Döner von Pasha Kebab kommen bei der Kundschaft sehr gut an. Neben den frischen und leckeren Produkten können auch die Angestellten des Dönerladens überzeugen. Es gibt Sitzplätze im Innen- und Außenbereich und es ist zudem möglich, online oder telefonisch zu bestellen.

Pasha Kebab hat täglich geöffnet. Montag bis Freitag kannst du von 10.00 bis 20.00 Uhr einen der besten Döner der Stadt kaufen. Sonntags öffnet das Schnellrestaurant erst eine Stunde später, um 11.00 Uhr seine Türen für hungrige Gäste.

Pasha Kebab

Äußere Laufer Gasse 9-11, 90403 Nürnberg

Mo - Sa: 10.00 - 20.00 Uhr

So: 11.00 - 20.00 Uhr

Tel: 091188999257

Su Döner - klein aber fein

Im Südwesten Nürnbergs findest du den Su Döner. In der Nähe der Bahnstation Nürnberg-Stein liegt der kleine aber feine Dönerladen. Am Gewerbegebiet Südwestpark gelegen, richtet sich der Stand in erster Linie an Arbeitnehmer*innen, die in der Gegend beschäftigt sind. Bei diesen kommt das Geschäft seit jeher gut an.

Die Kundschaft isst gerne bei Su Döner. In den Bewertungen wird nicht nur der Geschmack gelobt. Auch die nachhaltige Verpackung kommt gut an. Die Kund*innen sind nicht nur von der Qualität begeistert, sondern kommen auch wegen der freundlichen Inhaber. Auch die Preise sind auf einem absolut fairen Niveau. Neben Döner, Dürüm und Falafel gibt es auch Schnitzel und Pommes.

Wenn du besonders hungrig bist, kannst du schon in der Frühstückspause zu Su Döner gehen. Der Stand öffnet schon um 08.15 Uhr. Bis 15.00 Uhr gibt es von Montag bis Freitag leckere Speisen. Der kleine Laden ist in der Willstätterstraße 20 direkt neben Brezen Kolb zu finden.

Su Döner

Willstätterstraße 20, 90449 Nürnberg

Mo - Fr: 08.15 - 15.00 Uhr

Hayman's Döner - bei Jung und Alt beliebt

Auch Hayman's Döner aus dem Stadtteil St. Leonard gehört zu den Topadressen in Nürnberg. Nahe der Hauptverkehrsader Frankenschnellweg gibt es hier seit Jahren einen der besten Döner der Stadt. Der Laden ist bei Jung und Alt sehr beliebt. Hier kannst du zu fast jeder Uhrzeit einen leckeren Döner kaufen.

Viele Kund*innen bei Hayman's kommen aus Überzeugung und nehmen auch längere Anfahrtswege in Kauf. Andere kommen, weil der Laden unter der Woche bis 23 Uhr offen hat. Nach dem Döner, der laut Kundenbewertungen frisch, lecker und reichhaltig ist, verlässt die satte Kundschaft den modern eingerichteten Laden mit einem Lächeln. Einzig die erneute Preiserhöhung stößt manchen Gästen sauer auf.

Hayman's Döner hat täglich von 10.00 bis 23.00 Uhr geöffnet. Neben dem Döner gibt es auch weitere für einen Dönerladen typische Gerichte. Das Geschäft in der Rothenburger Straße ist sehr gut mit dem Auto oder den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen und macht einen sauberen und hygienischen Eindruck.

Hayman's Döner

Rothenburger Str. 140, 90439 Nürnberg

Mo - So: 10.00 - 23.00 Uhr

Web: https://haymans-doner-super-frisch-lecker.business.site/

Istanbul-Döner-Burger-Pizza - guter Service, gute Lage

Obwohl das Unternehmen sich auf das Liefergeschäft spezialisiert hat und eine breite Auswahl an Gerichten anbietet, sind die Bewertungen der Kundschaft sehr gut. Der Laden hat Ende 2021 neu eröffnet und den über 100 Rezensionen auf Google ist zu entnehmen, dass das Essen schmeckt.

Die Kund*innen berichten, dass es sehr lecker ist. Egal ob Döner, Pizza oder eine andere Spezialität des Hauses – alles ist frisch und lecker. Auch der Service wird immer wieder gut bewertet. Zwischen Business Tower und Wöhrder See gelegen, profitiert das Geschäft von der guten Lage. Das Design des Ladens ist neu und stilvoll und die Gerichte sind sehr schön angerichtet. Zudem laden Innen- und Außenbereich zum Verweilen ein.

Istanbul-Döner-Burger-Pizza ist montags bis samstags bis 21.00 Uhr geöffnet. Unter der Woche öffnet das Geschäft um 10.00 Uhr. Samstags erst um 11.00 Uhr. Es ist zudem möglich, beim Laden in der Marthastraße 40 zu bestellen. Aufträge werden über Lieferando oder auch telefonisch entgegengenommen.

Istanbul-Döner-Burger-Pizza

Marthastraße 40, 90482 Nürnberg

Mo - Fr: 10.00 - 21.00 Uhr

Sa: 11.00 - 21.00 Uhr

Web: https://www.lieferando.de/speisekarte/istanbul-doner-burger-pizza

Döner House - selbstgemachtes Döner-Brot

Nahe der S-Bahn-Station Nürnberg-Mögeldorf findest du das Döner House. Hinter der unscheinbaren blauen Ladenfront kannst du leckere und frische türkische Spezialitäten zu guten Preisen bestellen.

Die mehr als 280 Erfahrungsbereiche auf Google loben nicht nur den Geschmack des Döners aus dem Döner House. Das Brot ist frisch und selbst gemacht und der Preis kommt gut an. Im Gegensatz zu manch anderen Dönerläden waren hier die Preiserhöhungen nur moderat. Falafel und Lahmacun sind hier top bewertet. Auch die Stimmung unter den Angestellten ist ein Grund, warum viele Kund*innen hier regelmäßig türkische Spezialitäten essen.

Das Döner House öffnet Montag bis Samstag um 08.00 Uhr. Unter der Woche hat der beliebte Laden bis 22.00 Uhr geöffnet. Samstags ist schon um 21.00 Uhr Schluss. Hier findest du den wohl besten Döner in Nürnberg Ost. Die gute Verkehrsanbindung ist ein weiterer Pluspunkt, der für den Laden spricht.

Döner House

Mögeldorfer Plärrer 2, 90482 Nürnberg

Mo - Fr: 08.00 - 22.00 Uhr

Sa: 08.00 - 21.00 Uhr

https://m.facebook.com/D%C3%B6ner-House-262779654182618/

Fazit - von klassischer Imbissbude bis Foodtruck ist alles dabei

Die Auswahl an Dönerläden ist in Nürnberg überwältigend. Es gibt unzählige Läden, Stände und Foodtrucks, die das beliebte Fastfood-Gericht herstellen und verkaufen. Es ist schwer festzustellen, wer den besten Döner der Stadt macht. Die Google-Erfahrungsberichte geben nur bedingt Aufschluss. Wichtig für einen guten Döner sind frische Zutaten, selbstgebackenes, frisches Brot und hochwertiges Fleisch. Dies sind Qualitätsmerkmale, auf die die oben aufgelisteten Läden generell achten.