Die 10 schönsten Restaurants in Würzburg

Würzburg hat kulinarisch einiges zu bieten. Abseits der typisch fränkischen Restaurants gibt es in Würzburg zahlreiche weitere Restaurants, wo sich ein Besuch sicher lohnen würde. Hier sind unsere Top 5 der besten Restaurants in Würzburg.





1. Maiz Taqueria

Lateinamerikanische Restaurants in Würzburg sind rar, doch dafür gibt es das Maiz Taqueria. Hier

wird köstliche mexikanische Küche geboten. Es sind Taccos, Salate und verschiedene Beilagen wie

Tortilla Chips, die hier serviert werden. In einer Mischung von modernem und mexikanischem Ambiente essen die Gäste unkompliziert ihre frisch zubereiteten Gerichte. Wer es gern exotisch und scharf mag, wird gern in Maiz Taqueria gehen.



Adresse:

Katharinengasse 7

97070 Würzburg



Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 18 – 23 Uhr

Samstag 12 – 23 Uhr



Preise:

Vorspeisen und kleine Snacks sind ab 4 Euro zu bekommen. Tacos gibt es ab 8 Euro.



Website:www.maiztaqueria.com





2. Veggie Bros

Vegetarische Restaurants sind angesagt. Und deshalb gehört das Veggie Bros auch zu den Trendsettern der Stadt. Geboten wird nur vegetarische Küche, frisch und lecker. Das Beste daran: Das Essen kommt schnell auf den Tisch und ist deshalb eines der besten Fast Food Restaurant in Würzburg. Wer nicht direkt in das Veggie Bros fahren kann, lässt sich über den Lieferservice das Essen nach Hause oder in das Büro liefern.



Adresse:

Juliuspromenade 38

97070 Würzburg

oder

Sanderstraße 3

97070 Würzburg



Öffnungszeiten:

Montag bis Samstag: 11.30 – 20 Uhr



Preise:

Snacks sind schon ab 3,30 Euro zu haben. Für größere Gericht wie einen Falafelteller sind ab 8 Euro erhältlich.



Website:www.veggiebros.de





3. Osteria Trio

Authentisch italienisch essen - die perfekte Adresse in Würzburg heißt "Osteria Trio". Von Pasta Vongole bis zu geschmorter Ochsenbacke fällt die Speisekarte typisch italienisch aus. Dazu ein guter Wein im gemütlichen Ambiente, das weckt Urlaubserinnerungen und verspricht einen entspannten mit Freunden oder der Familie. Nicht fehlen darf beim Italiener natürlich nicht die Pizza. Die Gäste der Osteria Trio genießen regelmäßig die schmackhaften, italienischen Gerichte.



Adresse:

Spitalgasse 1

97082 Würzburg



Öffnungszeiten:

Freitag bis Mittwoch: 18 – 24 Uhr



Preise:

Die Preise des italienischen Restaurants sind angemessen, teilweise muss man aber ein bisschen mehr bezahlen.



Website:www.facebook.com/OsteriaTrio





4. Esszimmer Würzburg

Das Esszimmer wird oft als kleiner Juwel bezeichnet. Gäste sind begeistert von der außergewöhnlichen Kulinarik, die vom Team des Restaurants liebevoll zubereitet wird. Dabei geht es nicht nur um den Genuss, sondern auch die Kunst, Gerichte zu zubereiten. Ganz im Sinne von "Das Auge isst mit" werden dem Gast Speisen wie Spitzkohl, Wildente, Malz-Erde kredenzt. Wer auf der Suche nach Restaurants mit gehobener Küche ist, wird sich glücklich schätzen, hier zu essen. Im Esszimmer wird nicht nur gekocht, es werden extravagante Ideen umgesetzt.



Adresse:

Lehmgrubenweg 13

97084 Würzburg



Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Samstag: 17 – 23 Uhr

Sonntag 12– 23 Uhr



Preise:

In diesem Restaurant muss mit gehobenen Preisen gerechent werden. Menüs mit mehreren Gängen gibt es ab 44,80 Euro.



Website:www.esszimmer-wuerzburg.de





5. Der Reiser

Das Reisers am Stein gehört nicht nur zu einem der schönsten, sondern auch besten Restaurants in Franken. Mehr als Gastronomie wird hier kulinarische Kultur groß geschrieben. In der Genussmanufaktur werden Lebensmittel auf höchstem Level zu Genussstücken verarbeitet.



Adresse:

Mittlerer Steinbergweg 5

97080 Würzburg



Öffnungszeiten:

Montag bis Samstag: ab 17.30 Uhr



Preise:

Die Preise des Restaurants sind an die gehobene Küche angepasst. Für ein Essen im Reiser muss man etwas tiefer in die Tasche greifen.



Website:www.der-reiser.de