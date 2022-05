Essen gehen ist nicht gleich essen gehen - die Top 10 der griechischen Restaurants in Nürnberg

Griechisch genießen in Frankens Metropole Nürnberg

in Frankens Metropole Nürnberg Unsere Facebook-User*innen haben ihre Lieblings-Griechen auserkoren

Bunt, vielfältig und herzhaft - griechisches Essen ist besonders beliebt. Aber die Hülle und Fülle an Restaurants in Nürnberg, die griechisches Essen anbieten, kann überfordernd sein. Inspiration gibt's jetzt von unseren Leser*innen, aus deren Nennungen wir die Top 10 der griechischen Restaurants in Nürnberg zusammengestellt haben! Geschmäcker unterscheiden sich - unser Ranking mit den Top 10 ist daher natürlich nicht allgemeingültig und bezieht sich außerdem auf eine Facebook-Umfrage (Auswertungsstand: 23.03.2022).*

Platz 10: Eleon

"Geschmackvoll griechisch speisen" - das ist der Slogan, mit dem das Eleon wirbt. Hier kann man vor Ort essen - im Sommer sogar in einem Biergarten - sich sein Essen mitnehmen oder liefern lassen.

Einen Steinwurf vom Südufer der Pegnitz entfernt lockt das beliebte Lokal mit seinen "Mezedes" - kleine Appetithäppchen, durch die sich der Gast seine Mahlzeit beliebig zusammenstellen kann, ohne sich für ein Gericht entscheiden zu müssen. Auf der großen Karte wird sicher jeder fündig. Guten Appetit!

Adresse: Kleinweidenmühle 5, 90419 Nürnberg

Telefonnummer: +49 0 911/4193662

hier geht's zur Website

Platz 9: Estiatorio Hallerschloss

Seit 1979 lädt das Hallerschloss seine Gäste ein, sich von den Köstlichkeiten der kretischen und griechischen Küche verwöhnen zu lassen.

Über Vorspeisen, wie die traditionellen gefüllten Weinblätter - die Dolmadakia - über deftige Fisch- und Fleischteller, bis hin zu frischem griechischen Joghurt, hat das Menü im Hallerschloss verschiedenste Gerichte zu bieten. So wird der Abend beim Griechen zum wahren Gaumenschmaus.

Adresse: Herbartstraße 71, 90461 Nürnberg

Telefonnummer: +49 0 911/492671

hier geht's zur Website

direkt zur Online-Tisch-Reservierung

Platz 8: Restaurant Thalassa

Im Nürnberger Süden direkt am Sportpark Schweinau, lockt das Lokal Thalassa mit Köstlichkeiten aus der griechischen Küche, wie beispielsweise dem typischen "Griechischen Bauernsalat", Mousaka oder Gyros in verschiedenen Varianten mit Brot, Reis und Gemüse.

Das Restaurant verweist außerdem auf die Verwendung von selbst gebackenem Brot und Originalprodukten aus Griechenland wie Olivenöl und Feta und betont den Verzicht jeglicher Aromen und Geschmacksverstärker. Perfekt für alle, die authentisch griechisch genießen wollen.

Adresse: Im Sportpark Schweinau, Daimlerstraße 71, 90441 Nürnberg-Schweinau

Telefonnummer: + 49 0 162 3279956

hier geht's zur Website

Platz 7: Gaststätte TuSpo

Dieses Lokal an der Sportanlage des "Turn- und Sportvereins Nürnberg" wird seit 20 Jahren von der Familie Bletsas bewirtschaftet und begeistert seine Besucher*innen nicht nur mit griechischen, sondern auch mit fränkischen Spezialitäten!

Sportler*innen und Nicht-Sportler*innen, die gerne herzhaft schlemmen, sind hier bestens aufgehoben.

Adresse: Herrnhüttestraße 75, 90411 Nürnberg

Telefonnummer: + 49 0 173 1768081

hier geht's zur Facebook-Seite

Platz 6: Bienenheim

Griechenland mitten in Franken - das besondere Angebot aus griechischer und fränkischer Küche im Bienenheim in Nürnberg-Zabo macht's möglich. Im Sommer lädt der Biergarten zum Verweilen ein und während die Erwachsenen noch ihren Verdauungs-Ouzo genießen, können die Kinder den Spielplatz in Angriff nehmen.

Calamari, verschiedene Souvlaki-Varianten und die beliebten Gyros-Spezialitäten reihen sich auf der Speisekarte neben fränkischen Klassikern wie Schäufele und Jägerbraten ein.

Adresse: Adalbert-Stifter-Straße 1, 90480 Nürnberg-Zabo

Telefon: + 49 0 911 / 40 64 90

hier geht's zur Website

Platz 5: Akropolis - Hotel-Restaurant

Ein modernes Ambiente kombiniert mit klassischen griechischen Speisen verzaubert hier die Gäste im Akropolis in Röthenbach.

Auf der Karte stehen gegrillte Spezialitäten und bunte Salatteller getreu der griechischen Cuisine. Das Restaurant ist außerdem ein Hotel und bietet somit für alle, die nach dem Essen dem Food-Koma nahe sind, die Möglichkeit, auch im Haus zu nächtigen.

Adresse: Herrniedener Str. 38, 90449 Nürnberg

Telefonnummer: +49 0 911674054

hier geht's zur Website

Platz 4: Restaurant Delphi

Mitten in der Nürnberger Innenstadt liegt dieses stylisch-luxuriös eingerichtete Lokal. Die Speisekarte lockt mit über 130 griechischen Gerichten in verschiedenen Größen.

Ob Vegetarier, Senior oder Fisch-Liebhaber - hier dürfte das Entscheiden das einzige Problem sein!

Adresse: Innere Laufer G. 22, 90403 Nürnberg

Telefonnummer: +49 0 911209531

hier geht's zur Website

Platz 3: Graf Moltke

In den Kommentaren auf Facebook tauchte der Name dieses Restaurants im Nürnberger Westen besonders häufig auf. In einem urigen Ambiente mit Gasthaus-Flair werden hier traditionelle griechische, aber auch andere europäische Speisen, wie zum Beispiel "Wiener Schnitzel", angeboten.

Preiswert, aber schmackhaft gibt es hier griechische Köstlichkeiten wie Oktopus-Salat, gebackenen Halloumi und verschiedene Grillteller mit Fleisch-Spießen, Gyros und Pita.

Adresse: Hochstraße 27, 90429 Nürnberg

Telefonnummer: +49911265555

Platz 2: Griechisches Restaurant Helena

Knapp vorbei am ersten Platz in unserem Ranking, aber nicht weniger überzeugend, ist dieses griechische Restaurant im Norden von Nürnberg. Hier kann man vor Ort speisen, Gerichte mitnehmen und neuerdings sogar im hauseigenen Online-Webshop bestellen.

Das "Blut der Erde" - der griechische Wein - wird hier besonders geschätzt und gerne ausgeschenkt. Gäste können sich außerdem vom großen Angebot aus verschiedenen griechischen Spezialitäten überzeugen lassen. Die schier endlose Speisekarte bietet eine große Auswahl an Fleischgerichten und Spezialtellern, an Fischgerichte, Salaten und sogar Pizza und Pasta finden hier Platz.

Adresse: Heimerichstraße 24, 90419 Nürnberg

Telefonnummer: +49 0 911372319

hier geht's zur Website

Platz 1: Loosgarten

Klarer Spitzenreiter und zahlreich erwähnt von unseren User*innen auf Facebook ist das Restaurant Loosgarten im Süden von Nürnberg. Betreiber Dimi Stergiou verspricht authentische griechische Küche, frisch zubereitet und durch ein Top-Service-Team zu euch an den Tisch gebracht.

Die Gerichte reichen von traditionellen Gemüse- oder Reisgerichten der griechischen Küche bis hin zu einigen Spezialitäten der deutschen Küche und können bei passenden Temperaturen auch im Biergarten genossen werden.

Adresse: Gibitzenhofstraße 188, 90443 Nürnberg

Telefonnummer: +49 0 91165003039

hier geht's zur Website

*Hinweis: Die Liste basiert auf den subjektiven Erfahrungen unserer Leser - sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Objektivität.

