Magazin "Der Feinschmecker" kürt beste Restaurants in Deutschland

21 fränkische Gaststätten sind im Guide

Das sind die Adressen und Öffnungszeiten

"Der Feinschmecker" ist eine monatlich in Hamburg erscheinende Special-Interest-Zeitschrift, die sich mit feiner Küche, Wein und anderen Fragen des gehobenen Genusses beschäftigt. Das Magazin gibt jedes Jahr zwei Restaurantguides heraus sowie wechselnd weitere Guides mit je 500 Adressen. Es sind keine Rankings, sondern bewertete Empfehlungen, die durch Tests erfolgen. Wir haben uns für euch durch alle 500 Empfehlungen gewühlt und die 21 fränkischen Adressen im Guide für euch gesammelt.

Gut essen in Mittelfranken: Hier gibt es die meisten Lokale mit gehobener Küche

Die Gourmet-Hochburg in unserer Region scheint in Mittelfranken zu liegen: Zwölf der 21 fränkischen Restaurant-Empfehlungen liegen in Nürnberg!

Außerdem auffällig: Fernsehkoch Alexander Herrmann taucht unter den 21 fränkischen Empfehlungen gleich zwei Mal auf. Verwunderlich ist das kaum - der gebürtige Kulmbacher ist wohl der bekannteste fränkische Gourmetkoch.

"Der Feinschmecker testet anonym und unabhängig. Die Küchenleistung ist hauptsächlich ausschlaggebend für die Bewertung, dazu kommen Service, Wein, Getränke, Ambiente, und Gesamteindruck", erklärt Deborah Middelhoff, Chefredakteurin der Zeitschrift.

Die fränkischen Empfehlungen des Feinschmeckers

Gourmet-Restaurants in Nürnberg

Imperial by Alexander Herrmann

Die bekannte Casual-Fine-Dining-Adresse in Nürnberg erhält im Guide drei Bewertungspunkte und überzeugt die Tester mit asiatischer, südamerikanischer und mediterraner Küche, einem gut sortiertem Weinkeller und dem weltstädtischen Ambiente. Ein Menü mit fünf bis sieben Gängen liegt im Imperial preislich zwischen 130 und 167 Euro. Es steht beispielsweise geflämmter Stör mit Rosé-Champagner-Cremesauce und Wasabi-Knusperkruste auf dem Speiseplan.

Adresse: Königstr. 70, 90402 Nürnberg

Königstr. 70, 90402 Nürnberg Telefon: +49 911 24029955

+49 911 24029955 Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 18 - 0 Uhr

Minneci Leonardo

Das Minneci Leonardo ist ein klassisches Gourmetrestaurant in Nürnberg. Menüs mit vier Gängen gibt es hier schon ab 69 Euro. Den Küchenstil beschreibt der "Feinschmecker" als "Italien wie aus dem Bilderbuch" und zeichnet das Lokal im Renaissance-Haus mit zwei Bewertungspunkten aus.

Adresse: Zirkelschmiedsgasse 28, 90402 Nürnberg

Zirkelschmiedsgasse 28, 90402 Nürnberg Telefon: +49 911 209655

+49 911 209655 Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 12-14 und 18-23 Uhr

Essigbrätlein

Das Gemüse-Konzept des Essigbrätleins lobt der "Feinschmecker" besonders und nennt sie "eine der innovativsten Küchen des Landes" . Das Restaurant am Nürnberger Weinmarkt sei eine "kulinarische Bildungsreise für Fortgeschrittene" und erhält in der Bewertung vier Punkte.

Adresse: Weinmarkt 3, 90403 Nürnberg

Weinmarkt 3, 90403 Nürnberg Telefon: +49 911 225131

+49 911 225131 Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 12-15 und 19-0 Uhr

Etz

Noch eine Vier-Punkte-Adresse in Nürnberg: Im Etz bietet Felix Schneider in 14 Gängen originäre Produktküche in seinem Front-Cooking-Studio. Laut "Feinschmecker" ein besonderes Highlight: "Eine Schlachtschüssel-Interpretation der besonderen Art: Späne von gesalzener, geräucherter und ein Jahr getrockneter Schweineleber auf gekochter Kartoffel und einer „Beurre-Blanc“ aus fermentiertem und mit kalter Butter gebundenem Rotkohlsaft."

Adresse: Wiesentalstraße 40, 90419 Nürnberg

Wiesentalstraße 40, 90419 Nürnberg Telefon: +49 911 47712809

+49 911 47712809 Öffnungszeiten: Donnerstag bis Samstag abends

Wonka

"Gelassen stilvoll" diniert man in Nürnberg im Wonka. Das klassische Gourmetrestaurant mit frankophilem Touch bietet Weltküche vom Mittelmeer bis nach Asien. Christan Wonka serviert den Gästen beispielsweise gebratenes Lammkarree mit weißen Bohnen, Petersilienpesto, schwarzen Oliven und Tomatenconcassée. Das Menü mit fünf bis sechs Gängen ist für rund 100 Euro gelistet. Vom "Feinschmecker" gibt es zweieinhalb Bewertungspunkte.

Adresse: Johannisstr. 38, 90419 Nürnberg

Johannisstr. 38, 90419 Nürnberg Telefon: +49 911 396215

+49 911 396215 Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag 12-13.15 und 18.30-21 Uhr, Samstag 18.30-21 Uhr

Würzhaus

Zweieinhalb Punkte bekommt auch das Würzhaus in Nürnberg. Hier gibt es zum Beispiel Hirsch in Sauerkirsch-Kakao-Kruste mit Curryfond und dann als Nachtisch Sauerkleeeis mit Brombeer-Mousse, Pumpernickel, Schokolade und Salzkaramell. Das Konzept beschreibt der Feinschmecker als "Casual Fine Dining in lässig eleganter Trattoria-Atmosphäre". Die Menüs liegen im Würzhaus sogar unter 100 Euro.

Adresse: Kirchenweg 3 a, 90419 Nürnberg

Kirchenweg 3 a, 90419 Nürnberg Telefon: +49 911 9373455

+49 911 9373455 Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 11.30-14 und 18-23 Uhr, Samstag 18-23 Uhr

Der Schwarze Adler

Ein Menü zum Teilen bietet Küchenchef und Inhaber Christian Brieske im Schwarzen Adler in Nürnberg an. Für 95 Euro kriegt ihr das Menü, bei dem jeder Gang aus mehreren Gerichten zum Teilen besteht. Zweieinhalb Punkte gibt es hierfür vom "Feinschmecker".

Adresse: Kraftshofer Hauptstr. 166, 90427 Nürnberg

Kraftshofer Hauptstr. 166, 90427 Nürnberg Telefon: +49 911 305858

+49 911 305858 Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag 18-21.30 Uhr, Sonntag 18-20.30 Uhr

Koch & Kellner

"Aufwendige, optisch raffiniert in Szene gesetzte Crossover-Küche" gibt es laut dem Restaurantguide im Koch & Kellner in Nürnberg. Hier esst ihr elegant, aber gleichzeitig komfortabel und eher im legeren Rahmen. Die Menüs kosten zwischen 65 und 160 Euro und erhalten vom Feinschmecker drei Bewertungspunkte.

Adresse: Obere Seitenstr. 4, 90429 Nürnberg

Obere Seitenstr. 4, 90429 Nürnberg Telefon: +49 911 266166

+49 911 266166 Öffnungszeiten: Montag bis Samstag mittags und abends

Waidwerk

Eintreten und Wohlfühlen, das gibt es im Waidwerk im Hotel Rottner in Nürnberg. Im zwanglosen Rahmen gibt es Fine Dining im historischen Landhaus. Das Weidwerk schneidet im Feinschmecker-Ranking mit drei Punkten gut ab. Menüs gibt es ab 140 Euro. Sogar ein vegetarisches Sechs-Gänge-Menü wird hier angeboten, für 150 Euro pro Person.

Adresse: Winterstr. 15-17, 90431 Nürnberg

Winterstr. 15-17, 90431 Nürnberg Telefon: +49 911 612032

+49 911 612032 Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 18-21.30 Uhr

Zirbelstube

Rustikal, fränkisch UND elegant? Dass das geht, zeigt die Zirbelstube in Nürnberg. Hier wird überwiegend mit regionalen Produkten gekocht, von Hirschragout bis Wirsing. Zwei Punkte bekommt die Zirbelstube für ihre "unprätentiösen, virtuos komponierten und tadellos zubereiteten Gerichte".

Adresse: Friedrich-Overbeck-Straße 1, 90455 Nürnberg

Friedrich-Overbeck-Straße 1, 90455 Nürnberg Telefon: +49 911 998820

+49 911 998820 Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag abends



Entenstuben

Nürnberg goes Paris im ruhigen und eleganten Restaurant "Entenstuben". Das Sieben-Gänge-Menü kostet hier 139 Euro und lässt die Wahl zwischen Fisch und Fleisch oder vegetarisch. Brie, Rehfilet, Essigschaum und geschmorte Zwiebel verarbeitet Fabian Denninger in der frankophilen Küche. Das ruhige Restaurant bekommt dafür drei Punkte.

Adresse: Schranke 9, 90489 Nürnberg

Schranke 9, 90489 Nürnberg Telefon: +49 911 5209128

+49 911 5209128 Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 18-0 Uhr



ZweiSinn

In der Sulzbacher Straße in Nürnberg gibt es einen Mix aus "casual" und "fine" im Weltstadt-Ambiente. Im ZweiSinn Factory-Loft wartet ein eindrucksvolles Genusserlebnis in zwanglosem Rahmen auf euch, das vom "Feinschmecker" mit dreieinhalb Punkten bewertet wird. Das Menü besteht aus vier bis sechs Gängen und kostet zwischen 120 und 150 Euro.

Adresse: Äußere Sulzbacher Str. 118, 90491 Nürnberg

Äußere Sulzbacher Str. 118, 90491 Nürnberg Telefon: +49 911 92300823

+49 911 92300823 Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag abends

Weitere Feinschmecker-Empfehlungen in Franken

Keidenzeller Hof in Langenzenn

In einem alten Sandstein-Bauernhaus in Langenzenn befindet sich der Keidenzeller Hof. Die Küche und das Innere geben sich überraschend modern und sorgen für ein wohliges Gefühl. Desserts wie Süßholzcreme mit Kräutereis, Quittenblüten-Granité und Malz-Crunch werden im "Feinschmecker" besonders erwähnt und bringen dem Keidenzeller Hof drei Bewertungspunkte ein.

Adresse: Fürther Str. 11, 90579 Langenzenn

Fürther Str. 11, 90579 Langenzenn Telefon: +49 9101 901226

+49 9101 901226 Öffnungszeiten: Donnerstag und Freitag 18.30-23 Uhr, Samstag 12-14.30 und 18.30-23 Uhr

Gasthaus Egertal in Weißenstadt im Fichtelgebirge

Im Gasthaus Egertal in Weißenstadt führt Theo Rupprecht die Familientradition fort und bringt moderne Regionalküche mit französischem Einschlag ins Fichtelgebirge. Besonderes Lob gibt es vom "Feinschmecker" für die alte Prinz-Rupprecht-Stube, die als Separee genutzt wird. Das Gasthaus am Weißenstädter See erhält in der Wertung zweieinhalb Punkte und liegt mit Menüs ab 30 Euro im günstigeren Bereich.

Adresse: Wunsiedler Str. 49, 95163 Weißenstadt

Wunsiedler Str. 49, 95163 Weißenstadt Telefon: +49 9253 237

+49 9253 237 Öffnungszeiten: Montag sowie Donnerstag bis Samstag 17.30-23.30 Uhr, Sonntag 12-13.30 und 17.30-22.30 Uhr

Alexander Herrmann by Tobias Bätz in Wirsberg

Im Posthotel in Wirsberg setzt Tobias Bätz das Konzept von Alexander Herrmann eigenständig um. Hier steht der Gast im Mittelpunkt. Zwei hochpreisige Menüs (189 und 219 Euro) mit regionalen Produkten beeindrucken den "Feinschmecker" und fahren dem Lokal vier Bewertungspunkte ein.

Adresse: Marktplatz 11, 95339 Wirsberg

Marktplatz 11, 95339 Wirsberg Telefon: +49 9227 2080

+49 9227 2080 Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag 18-23 Uhr

Hotel Rebstock - Kuno 1408 in Würzburg

Fine Dining im Würzburger Hotel Rebstock gibt im Kuno 1408. Im eleganten Ambiente könnt ihr hier Hummer mit Fenchel und Blutorange oder ein weihnachtliches Dessert mit Lebkuchen, Mandarinen, Nougat und Rumtopf genießen, welches vom "Feinschmecker" mit zweieinhalb Punkten ausgezeichnet wurde.

Adresse: Neubaustr. 7, 97070 Würzburg

Neubaustr. 7, 97070 Würzburg Telefon: +49 931 30931408

+49 931 30931408 Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag 18-22 Uhr

Baron.ess im Eventdorf in Sonderhofen bei Würzburg

In der fränkischen Gourmetküche der Baron.ess gibt es casual Dining im gläsernen Pavillon des Eventdorfs "Brückenbaron" in Sonderhofen. Alexander Gläsel legt viel Wert auf nachhaltige und regionale Produkte. Hier überzeugt vor allem die besondere Location und lässt den "Feinschmecker" zweieinhalb Punkte vergeben.

Adresse: Am Mühläcker 1, 97255 Sonderhofen

Am Mühläcker 1, 97255 Sonderhofen Telefon: +49 9337 996899

+49 9337 996899 Öffnungszeiten: Donnerstag bis Sonntag abends

Restaurant Philipp in Würzburg

Drei Punkte vergibt der "Feinschmecker" an die herzlichen Gastgeber im Restaurant Philipp in Sommerhausen. Küchenchef Michael Philipp kocht im Fachwerkhaus am Main ein klassisch französisches Vier- bis Sechs-Gänge-Menü. Gastgeberin Heike Philipp ist Sommelière und bietet viele fränkische Weine an. "Fine Dining im stimmungsvollen Rahmen", findet der "Feinschmecker". Es gibt sogar ein Überraschungsmenü.

Adresse: Hauptstr. 12, 97286 Sommerhausen

Hauptstr. 12, 97286 Sommerhausen Telefon: +49 9333 1406

+49 9333 1406 Öffnungszeiten: Freitag 18.30-23 Uhr, Sonntag, Samstag 12-14 und 18.30-23 Uhr

Weinstock im Hotel Zur Schwane in Kitzingen

"Bratwurstcreme unter Sauerkrautgelee und Spargelragout mit seinem Parfait sind eine Hommage an die Regionalküche" schreibt der "Feinschmecker" über die Küche des Weinstocks im unterfränkischen Volkach. Köchin Cornelia Fischer bietet ihren Gästen Fine Dining im zwanglosen Rahmen und erhält dafür zweieinhalb Punkte.

Adresse: Hauptstr. 12, 97332 Volkach

Hauptstr. 12, 97332 Volkach Telefon: +49 9381 80660

+49 9381 80660 Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Freitag, Samstag, Sonntag 17.30 - 0 Uhr

Laudensacks in Bad Kissingen

"Stilvoll-professionelle Gastlichkeit, bei der die Küche im Mittelpunkt steht" fanden die Tester des "Feinschmeckers" im Laudensacks in Bad Kissingen vor. Im Restaurant des Kur-Hotels gibt es Gourmet-Küche mit französischem Schwerpunkt und mediterran-exotischer Anrichtung. Dafür vergibt der "Feinschmecker" drei Punkte.

Adresse: Kurhausstr. 28, 97688 Bad Kissingen

Kurhausstr. 28, 97688 Bad Kissingen Telefon: +49 971 72240

+49 971 72240 Öffnungszeiten: Dienstag - Samstag ab 18 Uhr

Weinhaus Anker in Main-Spessart

Das Weinhaus Anker bietet feine Küche in der „Alten Weinstube“, dem historischen Stammhaus des von Familie Deppisch geführten Hotels in Marktheidenfeld. "Bernhard Lermann sorgt am Herd routiniert auf französischer Basis für Kontinuität. Er erweist der Region seine Reverenz, blickt aber auch über die Grenze", schreibt der "Feinschmecker" im neusten Guide. Die historische, komplett mit Holz verkleidete Stube sorgt für ein einzigartiges Ambiente und erhält zweieinhalb Punkte.

Adresse: Obertorstr. 13, 97828 Marktheidenfeld

Obertorstr. 13, 97828 Marktheidenfeld Telefon: +49 9391 6004801

+49 9391 6004801 Öffnungszeiten: Montag abends, Dienstag bis Sonntag mittags und abends

Bewertungsskala des Feinschmeckers

Der "Feinschmecker"-Guide gibt für jedes Lokal einen Überblick über Konzept, Küchenstil, Wein und Atmosphäre. Zusätzlich erhalten die Restaurants Bewertungspunkte, die für folgende Abstufungen stehen:

5 Punkte: In jeder Hinsicht perfekt

4 Punkte: Küche und Service herausragend, Ambiente und Komfort außergewöhnlich

3 Punkte: Exzellente Küche, sehr guter Service, Komfort und Ambiente bemerkenswert

2 Punkte: Sehr gute Küche, guter Service, angenehmes Ambiente, komfortabel

1 Punkt: Gute Küche, ansprechendes Ambiente

1/2 Punkt: Solide Küche, sympathisches Lokal

