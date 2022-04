Restaurants, Cafés und Imbisse in Berlin: 5 leckere Food-Spots in der Hauptstadt

GALETA Café

Bei einer Fläche von rund 892 km² kann man in Berlin schnell einmal den Überblick verlieren. Vor meiner Reise nach Berlin habe ich mich explizit nach Food-Spots umgeschaut - und war überwältigt von der Auswahl. Während meines Aufenthalts in der Hauptstadt habe ich mich durchgetestet und möchte dir meine persönlichen Top 5 vorstellen.

GALETA Café: Smoothie- Bowls, Bubble-Tea, Crepes und Waffeln

Beim Zubereiten der frischen Bowls kann man zuschauen. Bild: Evelyn Abigail Isaak

Auch, wenn der Name "GALETA Coffee & Crêpes" erst einmal vermuten lässt, dass es dort nur Kaffeespezialitäten und Crêpes gibt, ist dies längst nicht der Fall. Das Café bietet neben Crêpes und Kaffee beispielsweise Bubble Teas an. Du kannst einen eigenen Bubble Tea zusammenstellen, findest aber auch viele außergewöhnliche vorkreierte Sorten wie den Tiramisu Drink mit Tapioka oder einen Bubble Milk Tea im Crème brûlée Style.

GALETA überzeugt durch seine Frische: Du kannst zusehen, wie die Mitarbeiter*innen beispielsweise die Smoothie Bowls aus frischen Früchten selber zubereiten. Getoppt werden die Bowls zudem mit Früchten, einem selbstgemachten Vanilla-Nuss-Granola, mit Chia-, Hafer- oder Leinsamen. Auch bei dem Zubereiten der Waffeln und Crêpes kannst du den Mitarbeiter*innen zuschauen. Ein weiteres Highlight der Speisekarte sind sogenannte Crêpe-Cones, die du ganz nach Belieben selber zusammenstellen kannst.

Mehr über GALETA kannst du auch auf deren Website nachlesen. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Samstag von 10:00 - 19:00 Uhr. Das Restaurant findest du in der Gneisenaustr. 24, 10961 Berlin.

Refinery High End Coffee

Nicht nur Kaffeekenner*innen werden den herausragenden Kaffee lieben. Bild: Evelyn Abigail Isaak

Ein leckeres kleines Frühstück und ein ganz besonderer Kaffee - so gelingt der Start in den perfekten Tag. Die Refinery ist hier der richtige Anhaltspunkt für dich: Es wird ausschließlich Kaffee aus lokalen Röstereien bezogen. Um das volle Aroma des außergewöhnlichen Kaffees zu entfalten, wird die Kaffeemaschine "The Spirit" genutzt; eine Kaffeemaschine, die in Amsterdam in Handarbeit maßgeschneidert wird.

Saisonale, regionale und frisch zubereitete Speisen kannst du hier auch finden. Es gibt immer eine kleine Auswahl an Sandwiches bis hin zu Kuchen und Keksen. Auch als Veganer*in wirst du hier fündig: Es gibt zahlreiche Optionen sowie pflanzliche Milchalternativen.

Mehr über das Café kannst du auch auf seiner Website nachlesen. Du findest es in der Albrechtstrasse 11b, 10117 Berlin. Geöffnet ist das Café Montag bis Freitag von 08.00 – 18.00 Uhr, am Samstag von 09.00 – 18.00 Uhr.

Curry at the Wall Berlin-Mitte

Eine klassische und leckere Currywurst findest du beispielsweise bei Curry at the Wall. Bild: Simon Reinisch

Bei einem Trip nach Berlin darf die typische Currywurst nicht fehlen. Bist du in Berlin-Mitte, solltest du einen Zwischenstopp bei Curry at the Wall einplanen: Hier findest du die Original Berliner Currywurst (auch im Glas!), Bratwurst und Pommes. Veganer kommen ebenfalls auf ihre Kosten: Es gibt eine vegane Currywurst und eine vegane Bratwurst im Angebot.

Curry at the Wall ist sehr zentral gelegen, sodass du danach ideal einen Besuch beim Checkpoint Charly einplanen kannst. Zudem findest du direkt auf dem Platz den Hi-Flyer/Fesselballon, mit dem du Berlin aus 150 m Höhe erleben kannst.

Möchtest du noch mehr über den Imbiss wissen, findest du weitere Infos auf der Website. Du findest ihn ganz zentral in Berlin in der Zimmerstraße 100, 10117 Berlin. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag sowie am Sonntag von 11:00 - 18:00 Uhr, am Samstag dann von 11:00 - 19:00.

Burgerie Berlin: Burgerfleisch vom Lavastein-Grill

Die Burgerie hat ein vielfältiges Angebot. Bild: Evelyn Abigail Isaak

Burger-Liebhaber werden die Burgerie lieben: Du findest hier eine Auswahl von mehr als 18 verschiedenen Rindfleisch-Burgern, aber auch zahlreiche Veggie-Burger. Das Fleisch wird dabei frisch auf einem Lavasteinn-Grill gegrillt. Ein Highlight: Die Pommes und Wedges werden hier hausgemacht. Ebenso findest du 18 verschiedene hausgemachte Dips wie eine rote Curry-Mayo oder einen Limetten-Dip.

Die Burgerie lässt nicht nur bei der Wahl zwischen Rindfleischburger, Fischburger, Hähnchenburger oder Veggie-Burger viel Freiraum: Du kannst zudem zwischen klassischem Hamburgerbrötchen, Roggenbrötchen oder glutenfreiem Brötchen (auch laktosefrei) wählen.

Weitere Infos bekommst du auf ihrer Website. Das Restaurant befindet sich in der Schönhauser Allee 50, 10437 Berlin, Prenzlauer Berg, Pankow und hat täglich von 13 bis 21 Uhr geöffnet. Aber Achtung: montags und dienstags hat das Restaurant Ruhetag.

Avtaar Indisches Restaurant Neukölln

Viele typisch indische Gerichte werden hier angeboten. Bild: Simon Reinisch

Bist du ein Fan von indischem Essen und in Neukölln, Steglitz oder Charlottenburg unterwegs, solltest du auch einen Abstecher in das Avtaar-Restaurant einplanen. In dem indischen Restaurant findest du viele typisch indischen Gerichte, die alle frisch zubereitet werden. Du findest nicht nur Fisch-, Hähnchen- und Lammgerichte, sondern auch vegane und vegetarische Gerichte auf der Speisekarte.

Ein weiteres Highlight: Der Schärfegrad des Gerichts kann frei gewählt werden. Du kannst wählen, ob du dein Gericht lieber mild, oder auch pikant oder indisch-scharf genießen möchtest. Durch die Atmosphäre wird ein interessanter indischer Flair verbreitet und man fühlt sich gleich sehr wohl.

Mehr Informationen kannst du auf der Website von Avtaar bekommen. Das Restaurant in Neukölln findest du in der Weserstraße 5, 12047 Berlin, das in Charlottenburg beim Stuttgarter Platz 22, 10627 Berlin und das Restaurant in Steglitz in der Lepsiusstraße 69, 12163 Berlin. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Sonntag von 11:30 - 00:00 Uhr.

Fazit

Jeder hat einen eigenen Geschmack - so kann es natürlich sein, dass bei meinen Top 5 nichts für dich dabei ist. Benötigst du mehr Auswahl, hältst dich länger in Berlin auf oder möchtest mehr über Food-Spots in der Hauptstadt erfahren, findest du hier weitere Infos.