Nürnberg: In diesen "All-you-can-eat"-Restaurants bleibt niemand hungrig

"All-you-can-eat"-Restaurants in Nürnberg: Es fällt manchmal schwer sich für nur ein einziges Gericht von der Speisekarte zu entscheiden, denn am liebsten würde man alles gerne probieren. Zum Glück hat Nürnberg eine Vielzahl von "All-you-can-eat"-Restaurants für den großen Hunger anzubieten.

Dies ist nur eine kleine Auswahl an Restaurants mit "All-you-can-eat"-Angebot. Ihr habt weitere besondere Tipps? Wir freuen uns über eure Anregungen in den Kommentaren.

1. Lin Asia Restaurant - Nürnberg

Adresse:

Allersberger Str. 185H, 90461 Nürnberg

Öffnungszeiten:

Montag bis Sonntag von 11:30 - 14:30 Uhr und 17:30 - 22:00 Uhr

Preise:

Mittagsbuffet, Montag bis Samstag, 8,90 Euro pro Person

Abendbuffet, Sonntag und Feiertag, 17,90 Euro pro Person

2. PanOlio - Nürnberg

Adresse:

Hiltpoltsteiner Str. 61, 90411 Nürnberg

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag von 11:30 bis 14:30 Uhr und 17:30 Uhr bis Open End, Samstag und Sonntag ab 12:00 Uhr

Preise:

Mittagsbuffet "All you can eat" mit Pizza, Pasta und Salat, Montag bis Freitag von 11:30 - 14:30 Uhr, 7,99 Euro pro Person

3. Culinarica - Nürnberg

Adresse:

Saarbrückener Str. 80, 90469 Nürnberg

Öffnungszeiten:

täglich von 11:30 - 14:30 Uhr und 17:30 - 23:00 Uhr, Montag Ruhetag

Preise:

Mittagsbuffet, Dienstag bis Samstag 11:30 - 14:00 Uhr, pro Person 8,80 Euro

Grillbuffet, Dienstag bis Sonntag von 17:30 - 22:00 Uhr, zusätzlich Sonn- und Feiertage von 11:30 - 14:00 Uhr, pro Person 18,80 Euro

4. Grand Zhang China Restaurant - Nürnberg

Adresse:

Leyerstraße 116, 90431 Nürnberg

Öffnungszeiten:

Montag bis Samstag von 11:00 - 15:00 Uhr und 17:30 - 22:00 Uhr, sonn- und Feiertage von 11:00 - 23:00 Uhr

Preise:

Mittagsbuffet, Montag bis Samstag von 11:30 - 14:30 Uhr, pro Person 10 Euro

Grand Zhang Buffet, Montag bis Samstag von 17:30 - 22:00 Uhr, Sonntag und Feiertage von 11:30 - 22:00 Uhr, pro Person 17 Euro

5. Jumbo - Nürnberg

Adresse:

Bogen Straße 44, 90459 Nürnberg

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag von 11:00 - 14:40 Uhr und 17:30 - 23:00 Uhr

Preise: