Nachtleben & Party: Die 5 besten Clubs & Diskotheken in Nürnberg

Nürnberg als Disco-Hochburg Frankens : Wir stellen dir 5 Clubs und Diskotheken vor

Die Auswahl an Clubs und Discotheken in Nürnberg ist riesig. Ob Mainstream, Fetisch, Elektro, Pop oder Hip-Hop – für jeden Geschmack findest du den passenden Club. Viele der kleineren Clubs, die eine lange Tradition in Nürnberg haben, sind seit jeher in der Innenstadt ansässig. Die Großraumdiscos findest du in den Randbezirken der Stadt. Das erstellte Ranking beruht auf Google-Rezensionen und soll nur einen Überblick bieten. Auffällig ist, dass die kleineren Clubs, die ein bestimmtes Zielpublikum ansprechen, deutlich besser abschneiden, als die großen Diskotheken.

Der Cult - Nightclub & more

Den Cult findest du nahe der Ausfahrt Nürnberg/Fürth des Frankenschnellwegs. Es handelt sich bei dem Etablissement um eine Szenedisco, die viel mehr kann als Standardnachtleben. Es stehen auch Konzerte, Messen, Flohmärkte und Mottopartys auf dem sehr abwechslungsreichen Eventkalender des Cult.

Der Club hat in der Regel Donnerstag bis Samstag geöffnet und zieht sehr unterschiedliches Publikum an. Von Fetisch-Veranstaltung bis zum Gothic-Konzert deckt der Nachtclub eine breite Palette an Abendveranstaltungen ab. Die Gäste loben in den Rezensionen besonders die verschiedenen Events. Zudem kommen die Location, die sogar über einen kleinen Biergarten verfügt, und das Publikum gut bei den Kund*innen an. Auch die Preise werden immer wieder als fair und positiv angegeben.

Der Cult – Nightclub befindet sich in der Dooser Straße an der Stadtgrenze zu Fürth. In der Regel öffnet der Nachtclub donnerstags um 19 Uhr und freitags und samstags um 22 Uhr. Bei Sonderveranstaltungen können die Öffnungszeiten auch abweichen. Wenn du Interesse hast, auch mal in entspannter Atmosphäre im Cult zu feiern, kannst du im Web den Eventkalender des Ladens einsehen.

Der Cult – Nightclub & more

Dooser Str. 60, 90427 Nürnberg

Do: 19.00 - 23.00 Uhr

Fr & Sa: 22.00 - 05.00 Uhr

Web: http://www.der-cult.de/

KON71 - der Gothic-Club

Auch beim KON71 handelt es sich eher um eine Szenedisco. Das Unternehmen benennt sich auf der eigenen Webseite als Gothic-Club und hat die entsprechende Musik im Repertoire. Wenn du auf EBM, 80'er, NDW, Mittelalter, Dark-Rock und ähnliche Musikrichtungen stehst, ist das KON71 in Nürnberg-Schweinau die richtige Adresse für dich.

Der Club, der als Mischung aus Bar und Diskothek gesehen werden kann, kommt bei der Kundschaft gut an. Fans der eher "dunklen Musik" fühlen sich hier sehr wohl. Location, Preise, Personal und Atmosphäre können im KON71 überzeugen. In den Rezensionen wird auch mehrfach positiv betont, dass ausreichend Parkplätze vorhanden sind. Zudem liegt der Nachtclub in unmittelbarer Nähe der S-Bahn-Station Nürnberg-Schweinau und ist somit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut zu erreichen.

Das KON71 befindet sich in einer alten Jugendstil-Fabrikantenvilla in der Geisseestraße 71. Es hat samstags zwischen 22 und 4 Uhr geöffnet. Zudem gibt es zu speziellen Events Sonderöffnungszeiten, die du der Homepage entnehmen kannst. Hier sind alle, die sich für die Art von Musik interessieren, herzlich eingeladen.

KON71

Geisseestraße 71, 90439 Nürnberg

Sa: 22.00 - 04.00 Uhr

Web: http://kon71.de/

Haus 33 - von Elektro bis Techno

Wenn du auf elektronische Musik stehst, ist das Haus 33 für dich eine von Nürnbergs Topadressen. Der kleine aber feiner Nachtclub an der Frauentormauer lockt das Publikum mit Hard Techno, Hard Trance und ähnlicher Musik. Der Club gehört schon lange nicht mehr zu den Geheimtipps der Stadt und ist jedes Wochenende Anlaufstelle von Techno-Fans.

Viele der Rezensenten sind vom Haus 33 begeistert. Die wechselnden DJs und der Sound der Anlage sind lobenswert. Auch die Atmosphäre in dem eher dunklen Club ist sehr gut. Hier kann man nicht nur auf zwei Etagen feiern, sondern auch kickern oder am Spielautomaten zocken. Die Kund*innen sind vom Techno-Club begeistert und bezeichnen die Diskothek mehrfach als besten Club, um am Wochenende in Nürnberg feiern zu gehen.

Das Haus 33 liegt am Jakobstor inmitten des Nürnberger Rotlichtviertels. In der Regel hat die Techno-Disco von Donnerstag bis Samstag jeweils von 23 bis 5 Uhr geöffnet. Der Abend beginnt meist langsam und die Stimmung nimmt erst in der zweiten Nachthälfte so richtig an Fahrt auf. Dann kann es in dem eher kleinen Club auch mal eng werden.

Haus 33

Engelhardsgasse 33, 90402 Nürnberg

Do - Sa: 23.00 - 05.00 Uhr

Web: http://haus33.club/

Die Rakete - beliebter Elektro-Club

Mit der Rakete landet ein weiterer Club ganz vorne im Ranking, in dem du vorrangig zu elektronischer Tanzmusik feiern kannst. Der Club befindet sich in unmittelbarer Nähe zum bekannten Veranstaltungsort Hirsch. Die Tram-Haltestelle Gibitzenhof ist nur wenige Minuten entfernt.

Die Rakete zählt schon seit vielen Jahren zu den besten Elektro-Diskotheken der Region. Zu Beginn ein Geheimtipp für Partyleute mit Vorliebe zu elektrischer Musik, ist die Rakete heute ein beliebter Anlaufort für ein breites Publikum. So ist es nicht unüblich, dass es zum Einlass-Stopp kommt und Publikum an der Tür abgewiesen werden muss. In den Rezensionen wird der Club in den höchsten Tönen gelobt. Nur die großen Mengen, die jedes Wochenende in den Club wollen und für lange Schlangen vor der Tür sorgen, fallen beim Ranking negativ ins Gewicht. Die Rakete ist aufgrund von Stimmung, Musik und Lichttechnik schon lange ein beliebter Ort für Nachtschwärmer.

Trotz des großen Andrangs kann man in der Rakete noch richtig feiern. Resident-DJs und hochklassige Gastperformer sorgen jedes Wochenende für eine große Party im Nürnberger Süden. Du findest die Rakete in der Vogelweiherstraße 64. Sie hat Freitag von 23 bis 5 Uhr und Samstag von 23 bis 10 Uhr geöffnet.

Die Rakete

Vogelweiherstraße 64, 90441 Nürnberg

Fr: 23.00 - 05.00 Uhr

Sa: 23.00 - 10.00 Uhr

Web: http://www.dierakete.com/

Stereo - für ein alternatives Publikum

In der Klaragasse, etwa in der Mitte zwischen Hauptbahnhof und Lorenzkirche, findest du das Stereo. Der kleine Kellerclub richtet sich eher an das alternative Publikum und setzt seinen Schwerpunkt auf Indie-, Discopunk- und Elektrosound. Das Stereo ist eine Nürnberger Institution. Es gibt nicht nur Stereo-Merchandise-Artikel, sondern auch einen Podcast, der den Namen des Clubs trägt.

In den Rezensionen werden Musik und Atmosphäre besonders gelobt. Auch die Live-Konzerte kommen bei den Gästen gut an. Dass es in den Stoßzeiten auch mal eng wird, fällt wenig ins Gewicht. Die Fülle ist ein Zeichen, dass der Club auch noch nach vielen Jahren sehr gut beim Publikum ankommt. Wenn du auch mal das Stereo besuchen willst, solltest du zunächst auf der Webseite prüfen, ob am Abend die für dich passende Musik kommt. Da das Stereo wechselndes Programm hat, ist nicht jeden Abend etwas für jeden Musikgeschmack geboten.

Der hippe Club kommt bei den Gästen generell gut an. Du findest den Nachtclub in der Klaragasse 8. Da es bei besonderen Events schon mal richtig voll werden kann, solltest du die Möglichkeit nutzen, dir Tickets im Vorverkauf zu sichern. Die regulären Öffnungszeiten sind Donnerstag bis Samstag von 23 bis 5 Uhr. Im Falle von speziellen Events wie der egoFM-Clubnacht öffnen die Türen auch früher.

Stereo

Klaragasse 8, 90402 Nürnberg

Do - Sa: 23.00 - 05.00 Uhr

Web: http://www.club-stereo.net/

Resümee - Die Auswahl an Clubs & Diskotheken ist riesig

Im Ranking der besten Clubs Nürnberg tauchen in erster Linie kleinere Diskotheken auf, die eine bestimmte Klientel ansprechen. Dass die größeren Clubs wie WON, RESI, Rosi Schulz und Co. nicht auftauchen, könnte damit zusammenhängen, dass dort ein breit gefächertes Klientel anzutreffen ist. Auch hier kannst du in der Regel eine stimmungsvolle Nacht verbringen.