Michelin-Sterne: Diese fränkischen Restaurants sind wieder dabei

Der Hotel- und Reiseführer Guide Michelin hat 2019 besonders viele Restaurants ausgezeichnet. Insgesamt wurden Sterne an 309 Restaurants in Deutschland vergeben. Davon 52 Restaurants in Bayern und 14 Restaurants in Franken. Bayern bezieht damit den zweiten Platz der Bundesländer mit den meisten Sterne-Restaurants.

Welche 14 Restaurants in Franken bei Guide Michelin 2019 aufgelistet sind und was bei den prämierten Restaurants erwartet werden kann, lesen Sie hier nach.

Welche fränkischen Restaurants 2019 Sterne erhalten, behalten oder verloren haben, haben wir hier für Sie zusammengefasst:

Änderungen der bisherigen Sterne-Restaurants in Franken

1. Restaurant "Sosein."

Das Restaurant "Sosein." in Heroldsberg hatte bereits im letzten Jahr einen Stern. Dieses Jahr erhielt das Restaurant sogar einen weiteren Stern von Guide Michelin.

Das Sosein. setzt sehr auf seine Philosophie: "Sosein ist Lebenseinstellung, Bewusstsein, Kochstil und Konzept. Es ist Freude und Veränderung."

Das aktuelle Menü lautet "Brachfeld & Einkehr" (Speisenfolge inklusive Wasser 130 Euro) und beinhaltet Speisen wie "Karpfen weiß" und Topinambur, Feigenblatt.

2. Gourmet-Restaurant "Alexander Herrmann by Tobias Bätz"

Auch dieses Restaurant mit Sitz in Wirsberg kann sich mit 2 Sternen im Jahr 2019 schmücken. Dort zu essen sei "Die absolute EXPERIENCE" - so lautet es auf der Webseite.

Aktuell hat das Restaurant drei Menüs im Angebot . So ist im Menü "Kontrast" (4-Gänge-Menü 134 Euro) das porchierte Landhuhn, eingelegte Sternfrucht, Hühnerleber und Bamberger Wirsing-Kimchi eine Auswahl von vielen.

3. Restaurant "Koch und Kellner"

Das "Koch und Kellner" in Nürnberg darf sich nun auch 2019 mit einem erhaltenen Stern unter die Sterne-Restaurants mischen. Das Restaurant schreibt: das "Koch und Kellner steht für eine kreative, moderne und individuelle Küche." Das Februar-Menü (Preisrahmen ca. 85 Euro) beinhaltet Dorade Lauch Safranbirne sowie Karotte Ingwer Granatapfel Couscous Jakobsmuschel.

4. Restaurant "Esszimmer"

Leider musste das "Esszimmer" in Coburg seinen einzelnen Stern abgeben und gehört daher nicht mehr zu den Sterne-Restaurants.