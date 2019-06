Lecker essen im im Dreiländereck: Die 10 besten Restaurants in der Rhön

Das Rhöngebiet erstreckt sich über die Bundesländer Bayern, Hessen und Thüringen und wird daher auch oft als Dreiländereck bezeichnet. Entsprechend bietet die Rhön eine große Bandbreite von Speisen aus der deutschen Küche an.

Die besten Restaurants in der Rhön: Die inFranken.de-Fans haben abgestimmt

Um herauszufinden, wo man dort am besten essen gehen kann, haben wir unsere Facebook-Fans befragt. Welche Restaurants aus der Rhön es unter den Top 10 der inFranken.de-Leser geschafft haben, haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Platz 10: Gasthaus zum Hirsch in Ostheim

Im Gasthaus zum Hirsch findet man regionale Küche. Darüber hinaus überzeugt es nicht nur durch leckere Speisen, sondern auch durch nette Bedienung, gute Preise und uriger Einrichtung.

Adresse: Dorfstraße 3, 97645 Ostheim vor der Rhön

Facebook-Seite Gasthaus zum Hirsch

Platz 9: Brennerei-Gasthaus-Dickas

Das Gasthaus Dickas setzt großen Wert auf Regionalität. So werden die verwendeten Produkte aus der Rhön selbst oder sogar aus eigenem Anbau bezogen. Durch die regionalen Produkte greift das Gasthaus vergessene Nahrungsmittel und Rezepturen neu auf und setzt sie auf wieder auf die Speisekarte. Neben dem Restaurant besitzt das Gasthaus auch einen Biergarten, in dem man es sich bei schönem Wetter gemütlich machen kann.

Adresse: Josefstr. 9, 97653 Bischofsheim

Homepage Brennerei-Gasthaus-Dickas

Platz 8: Rhön Hotel - Gasthof zum Biber in Speicherz

Auch der Gasthof zum Biber mit zugehörigem Hotel setzt auf Regionalität bei seinen Produkten. Wild wird von den lokalen Jägern, Rhönforelle vom Fischzüchter und Rind, Schwein und Geflügel aus regionaler Herkunft bezogen. Das dynamische Kochteam des Gasthofes lässt sich stets neue kulinarische Kompositionen einfallen und schafft es so, traditionelle und moderne Küche zu kombinieren.

Adresse: Hauptstr. 17, 97786 Speicherz

Homepage Gasthof zum Biber

Platz 7: Rhöner Botschaft in Dermbach

Das Team der Rhöner Botschaft betreibt gleich gleich zwei Restaurants - das Wohnzimmer und DasOx. Im Wohnzimmer werden traditionelle Gerichte mit frischen Zutaten gekocht. Am Nachmittag kann sich auch in den Biergarten des Wohnzimmers gesetzt und eine Versperplatte mit Bier genossen werden. DasOx verbindet innovative Kochkunst mit traditioneller Art und überrascht dadurch stets mit neuen Geschmackskreationen.

Adresse: Bahnhofstraße 2, 36466 Dermbach

Homepage Rhöner Botschaft

Platz 6: Zum schwarzen Roß in Eckarts

Wer im schwarzen Roß einkehrt, der kann sich sowohl auf fränkische Schmankerl, als auch auf Haxe, Gans und Ente aus dem Holzbackofen freuen. Auch eine Auswahl von deftigen Brotzeiten und Salaten werden im Gasthof angeboten. Außerdem überzeugt nicht nur das Ambiente im Gasthof, sondern auch der gemütliche Biergarten.

Adresse: Zünterbacher Str. 8, 97799 Eckarts

Homepage Zum schwarzen Roß

Platz 5: Grillrestaurant Kneshecke in Dipperz-Dörmbach

Fleischliebhaber kommen hier voll auf ihre Kosten, denn das Restaurant bereitet seine Grillspezialitäten in einem Holzkohle-Grill zu, was den Gerichten einen unverwechselbaren Geschmack gibt. Zusätzlich werden auch Suppen, Salate, Fischgerichte und sogar vegetarische Speisen angeboten.

Adresse: Knesheckenweg 7, 36160 Dipperz-Dörmbach

Homepage Grillrestaurant Kneshecke

Platz 4: Fischerhütte "Edwin" in Ginolfs

Das Restaurant betreibt eine eigene Rhönforellenzucht und so landet der Fisch immer frisch gefangen auf dem Teller. Neben den eigenen Fischen verwendet die Fischerhütte außerdem regionale Produkte für die Zubereitung. Auch klassische deutsche Fleischgerichte werden dort angeboten.

Adresse: Herbertsweg 1, 97656 Pberelsbach OT Ginolfs

Homepage Fischerhütte "Edwin"

Platz 3: Die Böll in Geroda

In modernem Ambiente wird hier regionales, nachhaltiges und traditionelles Essen serviert. Dabei werden traditionelle Gerichte modern interpretiert. Bei gutem Wetter kann auch auf der überdachten Terrasse gegessen werden. Um das Mahl abzurunden, können Obstbrände aus der hauseigenen Brennerei genossen werden.

Adresse: Kissinger Str. 21, 97779 Geroda

Homepage Die Böll

Platz 2: Hähnchen Paula in Gersfeld

In der gemütlichen Gaststube werden "Sparbrod-Hähnchen" in verschiedensten Variation und mit unterschiedlichen Beilagen, wie etwa Pommes, Salat oder Knoblauchbrot, serviert. Eine Auswahl an Fleischgerichten und Salaten wird ebenfalls angeboten.

Adresse: Sparbrod 21, 36129 Gersfeld

Homepage Hähnchen Paula

Platz 1: Landgasthof Zum Weißen Rössl in Burkardroth-Stralsbach

Der Landgasthof ist seit 1918 im Familienbesitz und hat sich von einer Dorfwirtschaft zu einem gehobenen Landgasthof entwickelt. Das Speisekarte hat so einiges zu bieten: Neben Fleischklassikern wie Fränkischer Sauerbraten oder Rahmschnitzel werden auch Fischgerichte, vegetarische Gerichte oder auch frisch zubereitete Burger angeboten. Jeden Mittwoch findet im Landgasthof ein Burger-Abend statt, bei dem besondere Burgerkreationen aufgetischt werden.

Adresse: Von-Henneberg-Straße 15, 97705 Burkardroth-Stralsbach

Homepage Zum Weißen Rössl

Hinweis: Die Liste basiert auf den subjektiven Erfahrungen unserer Leser - sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Objektivität.