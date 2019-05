Kulinarisch unterwegs: Die 10 besten Restaurants im Fichtelgebirge

Das Fichtelgebirge befindet sich in der Genussregion Oberfranken und macht dem Namen alle Ehre. Denn das Fichtelgebirge überzeugt nicht nur mit Ausflügen zum berühmten Fichtelberg oder dem Ochsenkopf, sondern auch mit seiner kulinarischen Vielfalt.

Sind Sie noch auf der Suche nach geeigneten Unterkünften für einen Ausflug ins Fichtelgebirge? Passende Hotels können Sie hier finden.

Von traditionell bis fremdländisch: Die Top-10-Restaurants im Fichtelgebirge

Die Gastwirtschaften im Fichtelgebirge sind so vielfältig wie die Region selbst. Ob traditionell fränkisch, spanisch oder asiatisch - wir haben die besten Restaurants im Fichtelgebirge für Sie zusammengestellt.

Platz 10: China-Restaurant in Marktredwitz

Das Restaurant ist seit 1990 ein Familienbetrieb und bietet frisch zubereitete Speisen aus der chinesischen Küche an. Egal ob Vegetarier, Veganer, Sportler oder Genießer, in diesem Restaurant wird jeder fündig.

Adresse: Martin-Luther-Straße 5, 95615 Marktredwitz

Telefon: 09231/5616

Homepage China-Restaurant Lotus

Platz 9: Oberredwitzer Zoiglstub'n in Marktredwitz

Bei der Oberredwitzer Zoiglstub'n handelt es sich um ein uriges Wirtshaus, dass mit klassischer fränkischer Kost wie Brotzeit oder ein paar Bratwürsten zu gemütlichen Einkehren einlädt.

Adresse: Max-Reger-Straße 16, 95615 Marktredwitz

Telefon: 0175/3733694

Homepage Oberredwitzer Zioglstub'n

Platz 10: Gaststätte La Mancha in Hof

La Mancha ist ein spanisch angehauchtes Restaurant, welches neben vielen verschiedenen Tapas auch Paella und einige weitere leckere Gerichte anbietet.

Adresse: Wilhelmstraße 35, 95028 Hof

Telefon: 09281/1608755

Homepage Gaststätte La Mancha

Platz 7: Das Grenzhaus in Ebnath

Das Grenzhaus ist ein liebevoll gestaltetes Restaurant mit gehobener Küche. Der Familienbetrieb bietet unterschiedliche Gerichte zur Mittagsessenzeit und Abendessenzeit an. Die Speisen reichen von Fisch, über Rind und "Schmorgerichte wie bei Oma", zu vielen unterschiedlichen Desserts.

Adresse: Grünlas 16, 95683 Ebnath

Telefon: 09236/252

Homepage Das Grenzhaus

Platz 6: Taverne Syrtaki in Wunsiedel

Dieses griechische Restaurant überzeugt sowohl mit seinem sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis bei allen Speisen als auch mit seinem freundlichen Personal.

Adresse: Schönlinder Weg 38, 95632 Wunsiedel

Telefon: 09232/2679

Facebook-Seite der Taverne Syrtaki

Platz 5: Wirtshaus zur Beaml Alm im Fichtelgebirge

Wer Lust auf Almhüttenflair hat ist bei diesem Wirtshaus genau richtig. Das stilvoll eingerichtete Wirtshaus spendet eine gemütliche Atmosphäre, bei der man mit einem kühlen Bier und leckeren Speisen seinen Tagesausflug ausklingeln lassen kann.

Adresse: Heinz Brunner Weg 1, 95686 Fichtelgebirge/ Neubau

Telefon: 09272/9655460

Homepage Wirtshaus zur Bleaml Alm

Platz 4: Cha Cha Cha Cooking in Hof

Dieses kleine Restaurant befindet sich in der Stadtmitte und bietet frisch zubereitete Gerichte aus der internationalen Küche in gehobener Atmosphäre an.

Adresse: Ludwigstraße 91, 95028 Hof

Telefon: 09281/8182678

Homepage Cha Cha Cha Cooking

Platz 3: Pizzeria Ristorante Capri in Hof

Typisch italienische Gerichte, wie Pizza, Pasta oder selbstgemachtes Tiramisu stehen hier auf der Speisekarte. Für die Zubereitung werden stets hochwertige und frische Zutaten verwendet.

Adresse: Marienstraße 26, 95028 Hof

Telefon: 09281/8339944

Facebook-Seite der Pizzeria Ristorante Capri

Platz 2 : Ratsstuben Wunsiedel

Das Motto dieses Wirtshauses lautet: "Essen - Trinken - Waafn". Deshalb wird sehr viel Wert auf gutes Essen, regionales Bier und eine schöne Atmosphäre für gesellige Stunden gelegt.

Adresse: Maximilianstraße 22, 95632 Wunsiedel

Telefon: 09232/2770

Homepage Ratsstuben Wunsiedel

Platz 1: Goldener Garten - Asia Bistro in Hof

Dieses kleine Lokal weiß wie man leckere asiatische Kost zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis kocht. Sushi, chinesische Speisen und Spezialitäten des Hauses wie beispielsweise gefüllte Hefeteigtaschen oder chinesische Teigtäschchen überzeugen jeden Tag viele Gäste.

Adresse: Leimitzer Straße 3, 95028 Hof

Telefon: 09281/8188582

Homepage Goldener Garten

Hinweis: Auswahl und Reihenfolge der Restaurants basieren auf den Bewertungen bei Google der Städte Hof, Wunsiedel, Marktredwitz und Selb, sowie touristischen Hotspots. Dabei wurden die Anzahl der Sterne sowie die Anzahl der Bewertungen berücksichtigt (Stand: 25.04.2019)