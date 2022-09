Frühstücken in Bamberg: In diesen Cafés kannst du lecker brunchen

Café Zuckerstück und das Café am Dom

Viele Tourist*innen und Einheimische haben bereits diverse Cafés in Bamberg besucht. Wir stellen dir anhand ihrer Bewertungen auf TripAdvisor und Google sechs Cafés vor, in denen du ideal frühstücken oder brunchen kannst, wenn du in Bamberg unterwegs bist.

Frühstücken in Bamberg: Drei tolle Cafés

Wer einen besonders gemütlichen Ort zum Frühstücken sucht, kann diesen im Café Zuckerstück finden. Das im Herzen Bambergs liegende portugiesische Café ist im heimeligen Wohnzimmer-Stil eingerichtet und möchte dir das paradiesische Urlaubsgefühl Portugals vermitteln. Auf der Speisekarte findest du unter anderem den berühmten portugiesischen "Galao" oder die traditionellen "Natas". Ein besonderes Highlight: Alle Kuchen aus dem täglich wechselnden Sortiment sind hausgemacht. In der Auswahl stehen zudem immer einige Kuchen, die vegan oder glutenfrei sind. Magst du es eher herzhaft, kannst du leckere Quiches oder Panini probieren. Von Montag bis Sonntag hat das Zuckerstück in der Oberen Sandstraße 4 von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Ein schönes Café direkt am Dom? Gibt es! Das Café am Dom Bamberg überzeugt nicht nur durch seine tolle Lage, sondern zudem durch die nach traditioneller Handwerkskunst gefertigten Köstlichkeiten. Je nach Geschmack kannst du leckere Sahnetrüffel, frische hausgemachte Kuchen und Torten, Teegebäck oder Petit Fours genießen. Mit einem Kaffee deiner Wahl und einer Kleinigkeit zu essen kannst du es dir ideal an einem Sitzplatz im Außenbereich bequem machen. In der Ringleinsgasse 2 hat das Café täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Das MorgenMahl begeistert Besucher*innen durch seine moderne und zeitgenössische Einrichtung sowie die kreativ angerichteten Speisen. Zu einem Stück hausgemachtem Kuchen kannst du den speziell für das Café gerösteten Kaffee probieren. Ein Highlight auf der Speisekarte sind die zahlreichen bunten Stullen, die beispielsweise mit Rote-Beete-Hummus, Avocado, pochiertem Ei, Aubergine und Chiligranola belegt sind. Wer keine Brote mag, kann auf der Speisekarte leckere Bowls finden. Für Veganer*innen gibt es ebenfalls zahlreiche Optionen. Du findest das Café am Pfahlplätzchen 2. Von Montag bis Sonntag hat das MorgenMahl von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Weitere besondere Frühstückscafés

Das Basecoffee Bamberg kann nicht nur tolle Instagram-Fotos. Das sehr modern eingerichtete Café setzt auf regionale und faire Lebensmittel. So findest du neben Fairtrade-Kaffee und frischem Dinkel-Toast aus einer regionalen Bio-Bäckerei hausgemachte Saucen, Toppings und Beilagen. Geschmackvolles Soulfood ist hier das Motto. Auf der Speisekarte gibt es sowohl herzhafte als auch süße Frühstücksgerichte. Zu deinen Pancakes, deiner Bowl oder dem bunt belegten Toast kannst du unter anderem frisch gepressten Saft, eine der verschiedenen Kaffee-Kreationen oder hausgemachte Limonade trinken. Das Basecoffee befindet sich An der Spinnerei 15 und ist täglich von 9 bis 15 Uhr geöffnet.

Für einen gemütlichen Start in den Tag bietet dir das Café Müller eine tolle Auswahl. In einer kleinen Seitenstraße gelegen, zeichnet sich das Café durch eine besondere Ruhe und Gemütlichkeit aus. Auf der Speisekarte kann jede*r etwas finden: Es gibt alles von süßen Crêpes über herzhafte Sandwiches hin zu verschiedenen Kuchen. Möchtest du gerne draußen frühstücken, wird dir dieser Wunsch durch einige Außenplätze erfüllt. Du findest das Café Müller in der Austraße 23, wo es täglich von 9 bis 0 Uhr geöffnet ist.

Mitten im Stadtzentrum, doch etwas versteckt in einem ruhigen Innenhof findest du das Café Leander. Der regionale Bezug der Lebensmittel wird hier großgeschrieben. Es erwartet dich ein vielfältiges Angebot an Fair Trade Produkten sowie vegane oder glutenfreie Kuchen und Speisen. Magst du es gerne süß, kannst du dich beispielsweise auf hausgemachte Pancakes mit Ahornsirup oder ein Müsli mit Früchten freuen. Bist du morgens eher herzhaft unterwegs, sind vielleicht die frisch zubereiteten Rühreier oder Bagels das Richtige für dich. Das niedliche Café befindet sich in der Hauptwachstraße 10 und ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Fazit

In Bamberg findest du eine große Variation an verschiedensten Cafés. Jedes dieser Cafés ist auf seine Weise besonders und einen Besuch wert. Welches der vorgestellten Orte letztlich deinem Geschmack und deinen Vorlieben am meisten entspricht, musst du natürlich ganz individuell entscheiden.