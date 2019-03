Franken vor 55 Minuten

Restaurant-Empfehlungen

Fränkisch und deftig: Die 10 besten Restaurants in der Fränkischen Schweiz

Wer an der frische Luft in der Fränkischen Schweiz unterwegs ist, braucht eine ordentliche Stärkung. Dafür bietet sich eine Einkehr in einem der vielen Gasthäuser der Region an. Um die Entscheidung zu erleichtern, haben wir die besten Restaurants in der Fränkischen Schweiz in der Übersicht.