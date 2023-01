Feiern und Tanzen: Die 5 besten Clubs & Diskotheken in Würzburg

Party, Tanzen, Feiern : Wir stellen dir 5 Clubs und Diskotheken in Würzburg vor Waldschänke Dornheim Bombe Diskothek Labyrinth Zauberberg Club L

: Wir stellen dir vor Fazit: Fast jedes Wochenende gibt es Sonderveranstaltungen

In Würzburg gibt es viele Nachtclubs und Discos auf einer relativ kleinen Fläche. Die große Menge an Menschen verteilt sich dabei auf viele Bars und Diskotheken, die mit verschiedenen Mottos und unterschiedlicher Musik das Partyvolk anlocken. Das folgende Ranking wurde anhand der Google-Rezensionen erstellt.

Waldschänke Dornheim - DJ-Nächte und Live-Konzerte

Am Talavera-Großparkplatz nahe des Mains findest du die Waldschänke Dornheim. Das Lokal ist Biergarten und Club in einem und kommt bei den Gästen sehr gut an. Hier gibt es wechselnde Veranstaltungen. Neben Disco-Nächten mit bekannten DJs finden auch regelmäßig Live-Konzerte statt.

Die Betreiber nennen das Nachtlokal "das Schloss". Es handelt sich dabei um Diskothek, Konzertsaal, Club und Bar auf zwei Ebenen. Hier findet fast jeder Gast einen Platz zum Wohlfühlen. In den Rezensionen werden Location, Events und Atmosphäre gelobt. Wegen der Lage etwas außerhalb kannst du hier ungestört feiern, ohne Anwohner*innen zu belästigen. Da in den Google-Rezensionen auch der Biergarten bewertet ist, fällt das Ranking des Nachtclubs hoch aus.

Die Waldschänke Dornheim liegt ideal am Großparkplatz. Hier ist wegen des Biergartens im Sommer fast immer Betrieb. Der eigentliche Nachtclub öffnet freitags und samstags um 23 Uhr seine Pforten. Im Falle von Konzerten gibt es Sonderöffnungszeiten. Es ist zudem möglich, die Räumlichkeiten für private Veranstaltungen zu mieten.

Waldschänke Dornheim

Talaveraplatz, 97082 Würzburg

Fr & Sa: 23.00 - 05.00 Uhr

Web: https://waldschaenke-dornheim.de/club/

Bombe - vor allem bei Studierenden beliebt

Die Bombe gehört zu den Traditionsclubs in Würzburg. In der Innenstadt, nahe des Marienplatzes gelegen, lockt der Club im historischen Kellergewölbe jede Woche viele Nachtschwärmer an. Es handelt sich um eine Mischung aus Bar und Club. Im Gegensatz zu den meisten Diskotheken der Gegend hat die Bombe auch an unter der Woche geöffnet.

Die Rezensenten berichten fast durchweg positiv über ihre Erfahrungen in der Bombe. Stimmung, Musik und auch Getränke kommen in der Regel gut an. Auch das Sicherheitspersonal, das es in so einem kleinen und in Stoßzeiten sehr engen Club häufig schwer hat, wird mehrfach positiv erwähnt. Zudem ist der Eintritt in der Regel frei und die Preise für die Drinks sind fair. Die Bombe lockt freitags und samstags mit verschiedenen Mottopartys und bedient mit der "Mainstream Musik" ein sehr breites Publikum.

Wegen der idealen Lage und dem freien Eintritt ist die Bombe besonders bei den Würzburger Studierenden beliebt. Aktuell öffnet die Bombe dienstags, freitags und samstags von 21 bis 5 Uhr.

Bombe

Marienpl. 5, 97070 Würzburg

Di, Fr & Sa: 21.00 - 05.00 Uhr

Web: http://www.bombe-wuerzburg.de/

Diskothek Labyrinth - am Rande der Altstadt

Das Labyrinth liegt am Rande der Altstadt in der Nähe des Hauptfriedhofs. Die Diskothek richtet sich in erster Linie an Freunde der Rockmusik. Allerdings finden im "Laby" auch immer wieder Sonderveranstaltungen statt, die das unterschiedlichste Publikum in den Osten der Stadt locken.

In den Rezensionen wird das der Nachtclub viel gelobt. Besonders fällt auf, dass hier ein anderes Publikum verkehrt. Hier sind auch ältere Leute anzutreffen. Während im Stadtzentrum meist Studierende und junges Feiervolk Anfang-Mitte-20 anzutreffen ist, ist die Kundschaft hier mitunter auch deutlich älter. Dass das Labyrinth vom Stil und der Musik her schon etwas in die Jahre gekommen ist, gehört zum Charme des Traditionsclubs. Neben der Möglichkeit zu tanzen, gibt es hier auch Sitzmöglichkeiten, einen Tischkicker und einen kleinen Außenbereich.

Das Laby hat Freitag und Samstag von 22 bis 5 Uhr geöffnet. Regulär ist freitags Rockabend und samstags 90er-Party. Allerdings gibt es in dem Club in der Beethovenstraße auch immer wieder spezielle Events. Auf der Webseite und Social Media kannst du dich einfach darüber informieren, welche Veranstaltungen in Kürze stattfinden.

Diskothek Labyrinth

Beethovenstraße 3, 97080 Würzburg

Fr & Sa: 22.00 - 05.00 Uhr

Web: https://www.laby.de/

Zauberberg - Club punktet auf breiter Linie bei den Gästen

An der Veitshöchheimer Straße nahe dem Alten Hafen findest du den Zauberberg. Zusammen mit dem Zaubergarten, dem angeschlossenen Biergarten, gehört der Club zu den Topadressen des Würzburger Nachtlebens. Hier treffen sich Jung und Alt auf stark variierenden Events.

Der Zauberberg kann auf breiter Linie punkten. Musik, Ambiente, Publikum, Personal und Getränke werden generell sehr positiv bewertet. Besonders gut kommen die bunte Zusammensetzung der Feiernden und der Biergarten im orientalischen Stil an. Auch die Sonderveranstaltungen werden meist gelobt. Es sind regelmäßig unterschiedliche, teils bekannte DJs zu Gast, die für gute Stimmung sorgen. Neben den Studi-Partys sind die Dancehall-Partys und die Schwulen- und Lesben-Partys besonders beliebt.

Die Diskothek kannst du in der Regel Donnerstag bis Samstag ab 22.00 Uhr besuchen. Es lohnt sich durchaus früh zu kommen, da bei den Studi-Partys in der ersten Stunden der Eintrittspreis deutlich reduziert ist. Zudem lohnt es sich, regelmäßig die neusten Veranstaltungsinfos auf Social Media zu checken. So verpasst du nie wieder eine Party im Zauberberg.

Zauberberg

Veitshöchheimer Str. 20, 97080 Würzburg

Do -Sa: 22.00 - 05.00 Uhr

Web: http://www.zauberberg.info/

L Club - der alternative Musikclub

Das L, der L-Club oder auch Club L ist ein alternativer Musikclub im Stadtbezirk Grombühl. Das kleine ebenerdige Haus steht in einem Industriegebiet und ist besonders zur "Afterhour" sehr beliebt. Neben DJ-Partys gibt es hier auch Livekonzerte im Innen- und Außenbereich.

Das kleine Gebäude sticht wegen seiner Optik und des speziell gestalteten Außenbereichs hervor. Im Garten sind Tische, Sitzgelegenheiten und alte Autos wild ohne sichtbares Konzept zusammengewürfelt. Das Thema setzt sich im Innenraum, in dem Einrichtungsgegenstände aus den 30er- und 40er-Jahren installiert sind, fort. Der Club kommt sehr alternativ daher und erfreut sich deshalb bei einer bestimmten Klientel großer Beliebtheit. Vor allem die Afterhour des L-Clubs ist fester Bestandteil des Würzburger Nachtlebens.

Ideal, an der Verkehrsachse Innenstadt – RAN-Tankstelle – Disco Airport gelegen, findet sich hier in den Morgenstunden regelmäßig das Partyvolk wieder, das nicht genug vom Feiern und Tanzen bekommen kann. Wenn auch du mal in den Morgenstunden, wenn die regulären Diskotheken geschlossen haben, weiterfeiern willst, ist der kleine Laden in der Aumühlstraße die ideale Anlaufstelle.

L Club

Innere Aumühlstraße 9, 97076 Würzburg

Afterhour Sa & So ab 06.00 Uhr

Web: https://www.facebook.com/ClubL/

Fazit - Fast jedes Wochenende gibt es Sonderveranstaltungen

In Würzburg herrscht sicher auch wegen der vielen Studierenden ein reges Nachtleben. Du findest hier für jeden Musikgeschmack den passenden Club. Am Wochenende machen viele die Nacht zum Tag und feiern in den unterschiedlichen Diskotheken. Fast jedes Wochenende gibt es in einem der Nachtclubs eine Sonderveranstaltung. Wenn du regelmäßig den Eventkalender prüfst, kannst du hier diverse bekannte DJs erleben.