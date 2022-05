Die beliebtesten Brauereien: Das sind die 7 Favoriten unserer Leser

"Bierfranken" oder auch "Bierland Franken": Diese Bezeichnungen existieren nicht ohne Grund. Franken hat eine riesige Dichte an regionalen Bierbrauereien. Außerdemdem gibt es eine Vielzahl an Veranstaltungen, wie das fränkische Bierfest in Nürnberg, das Annafest in Forchheim oder die Kulmbacher Bierwoche, die ohne Hopfen und Malz nicht dasselbe wären.

Unsere inFranken.de-Leser haben abgestimmt, welche ihre 7 liebsten Brauereien Frankens sind. (Hinweis der Redaktion: Die Befragung und Abstimmung unserer Leser fand im Jahr 2020 statt.)

Platz 7: Mönchshof aus Kulmbach

Mit der ersten Klostergründung 1349 in Kulmbach wird auch die Entstehung der dortigen Braukunst verbunden. Das Mönchshof-Kellerbier war im Jahr 2013 das meist getrunkene Kellerbier Deutschlands. Dieses und andere Biersorten von Mönchshof kann man sich unter anderem in der eigenen Brauereigaststätte und Biergarten schmecken lassen.

Adresse: Hofer Straße 20, 95326 Kulmbach

Telefon: 09221/80529

Mehr Infos zu Mönchshof findest du hier

Platz 6: Hofmann aus Pahres

Mehr als ein Dutzend unterschiedlicher Biere stellt die Brauerei Hofmann im mittelfränkischen Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim her - beispielsweise Doppelbock, Weihnachtsfestbier, Jubeltrunk 1663 und Kerwa-Bier.

Adresse: Dettendorfer Straße 1, 91468 Gutenstetten-Pahres

Telefon: 09163/99870

Mehr Infos zur Brauerei Hofmann findest du hier

Platz 5: Mahrs Bräu aus Bamberg

Von zartherb bis feinwürzig, mit einer leichten Süße: Bei acht Sorten ist für jeden Bierliebhaber etwas dabei. 1670 wurde die Bamberger Brauerei Mahrs gegründet.

Adresse: Wunderburg 10, 96050 Bamberg

Telefon: 0951/91517 0

Mehr Infos zur Mahrs Bräu findest du hier

Platz 4: Fässla aus Bamberg

Das Fässla Bier wird seit 1649 gebraut. Neben dem Gold-Pils und dem Zwergla, gibt es noch helles und dunkles Hefeweißbier, Lagerbier und das untergärige Starkbier Bambergator. Im Brauereigasthof kann man neben dem Bier auch fränkische Spezialitäten und herzhafte Brotzeiten genießen.

Adresse: Obere Königsstraße 19-21, 96052 Bamberg

Telefon: 0951/26516

Mehr Infos zum Fässla Bamberg findest du hier

Platz 3: Spalter Bier aus Spalt

Mit 23 unterschiedlichen Biersorten begeistert das Spalter Bier unsere Leser und schafft es damit unter die Top 3 der Brauereien in Franken. Neben Braukursen und Bierseminaren bietet die Brauerei auch Führungen durch das eigenen Hopfen- und Biermuseum an.

Adresse: Brauereigasse 3, 91174 Spalt

Telefon: 09175/7961-0

Mehr Infos zum Spalter Bier findest du hier

Platz 2: Krug Bräu aus Breitenlesau

Seit 1834 wird das Krug-Bräu-Bier gebraut. Es gibt acht unterschiedliche Bierarten, darunter Urstoff, dunkles Festbier und Gaas-Seidla. Außerdem ist die Brauerei offiziell ausgezeichneter Solarbier-Hersteller. Im Gasthof der Krug Bräu gibt es zudem eines der Top 10 Schnitzel in der Region.

Adresse: Breitenlesau 1b, 91344 Waischenfeld

Telefon: 09202/835

Mehr Infos zur Krug Bräu findest du hier

Der Sieger auf Platz 1: Huppendorfer Brauerei aus Königsfeld

Der Gewinner und damit der Platz 1 unserer Leser ist die Huppendorfer Brauerei. Unter dem Motto "Modernität ja - aber ohne weiteren Kapazitätsausbau" bleibt sich die Huppendorfer Brauerei als Familienunternehmen treu. In der dazugehörigen Braugaststätte gibt es vor allem fränkische Gerichte mit Zutaten aus der Region.

Adresse: Huppendorf 25, 96167 Königsfeld

Telefon: 09207/270

Mehr Infos zur Huppendorfer Brauerei findest du hier